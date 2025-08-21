Cycle.meゼリープラスシリーズより、「希少糖アルロースがとれるゼリープラス マンゴー」新発売

株式会社ドットミー

株式会社ドットミー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：知念孝祥ジョナサン）は、ウェルビーイングブランド「Cycle.me（以下、サイクルミー）」より、新商品「希少糖アルロースがとれるゼリープラス マンゴー」（商品名：サイクルミー ゼリープラス マンゴー）を8月21日（木）から販売開始いたします。※一部先行販売あり

ページ：https://cycle.me/shop/products/MT-JP-10-SB_setMG(https://cycle.me/shop/products/MT-JP-10-SB_setMG)

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86969/table/51_1_fd29669a8beb6043e5e93697f54b4912.jpg?v=202508220354 ]

POINTS

1.希少糖「アルロース」を配合

日常生活(安静時や日常活動時)のエネルギー代謝において、

脂肪の燃焼を高める機能があることが報告されているアルロースを配合。

2.つるんとした食感、甘酸っぱいマンゴーの味わい

そのまま食べても、冷やして食べてもおいしい。

3.脂肪分ゼロ、1本3kcal

小腹を満たしながら、キレイをサポート。

アルロースとは？

自然界にわずかしか存在しない約50種類の希少糖のひとつで、乾燥いちじくやレーズンにわずかに含まれています。本品は香川大学と松谷化学工業株式会社が共同で開発した希少糖アルロース（商品名：アストレア(R)︎）を使用しています。日常生活（安静時や日常活動時）のエネルギー代謝において、脂肪の燃焼を高める機能があることが報告されています。

会社概要

株式会社ドットミー

「自分らしく生きる、をつくる。」をミッションに、ウェルビーイングブランドの開発・運営を行う三井物産発のスタートアップ企業。ライフスタイルに寄り添った商品を通じて、すべての人の健康的な生活をサポートしています。

設立：2021年7月

代表者：知念孝祥ジョナサン

本社：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台二丁目3番地6 CIRCLES御茶ノ水8階

U R L ：https://dot-me.co.jp/

Cycle.me（サイクルミー）

「とらなきゃに、しあわせを。」をブランドメッセージに掲げるウェルビーイングブランド。朝・昼・夜それぞれのライフスタイルに合わせた栄養習慣をおいしく、しあわせを感じられる形で提供します。

U R L： https://cycle.me/