2025年9月5日(金)発売2025年9月5日(金)発売親子リンクで学校生活を楽しめるアイテム「＃学校フェイラー」にVERY×フェイラー スペシャルコラボレーションバッグなど新作が登場！

フェイラージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：八木直久)は、9月5日(金) に、全国のフェイラーショップ、フェイラー公式オンラインショップ(https://feiler.jp)にて、毎年大人気の親子でリンクして学校生活を楽しめる「＃学校フェイラー」商品を発売いたします。

フェイラー銀座本店・フェイラー公式オンラインショップ限定商品として、雑誌VERYとのコラボレーションバッグも登場！また、学校行事や普段使いにもおすすめのアイテムのほか、長い間愛され続けている文具「mt」、「マルマン」とのコラボレーション商品もラインアップしました。

全アイテム9月5日(金)発売の雑誌VERY10月号にも掲載いたします。

※伊勢丹新宿店、松坂屋名古屋店フェイラーショップでは、9月6日(土)に発売いたします(店休日のため)。

＜再入荷について＞

＃学校フェイラー商品の再入荷は未定となっております。販売後の状況により決定いたします。店舗・公式オンラインショップともに再入荷の有無に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、ご了承願います。再入荷が決定いたしましたら、公式オンラインショップのメールマガジンおよびフェイラーアプリの「お知らせ」に通知いたします。フェイラーアプリをダウンロードの上、通知をONにしていただきたく、お願いいたします。

転売目的のご購入はご遠慮願います。転売目的の購入や不正な行為が発覚した場合、今後の販売をお断りさせていただきます。高額転売を防ぐ対策として、購入点数制限および再入荷の実施を行い、フリマアプリ「メルカリ」では、価格急騰の注意喚起とガイドライン抵触の際の削除対応を、その他のフリマサイトでもガイドライン抵触の際の削除対応をさせていただいております。

フェイラージャパンとメルカリ、安心・安全な取引環境の構築に向けた 包括連携協定を締結

https://www.feiler-jp.com/information/detail/165

#学校フェイラー スペシャルコラボレーション紹介

■【銀座・WEB限定】VERY×フェイラー

販売店舗：フェイラー銀座本店、フェイラー公式オンラインショップ

「＃学校フェイラー」と、働くママや子育てに頑張るママから絶大な人気を誇る雑誌VERYとのコラボレーション第2弾。VERY編集部と読者の皆さんのアイデアがつまったバッグ2種類が登場！今年は、収納力と出し入れのしやすさにこだわった横長トート「ワイドバッグ」と調節可能なショルダーストラップが付いて斜めがけができる「ミニショルダーバッグ」。何度も修正を重ねて、送り迎えや保護者会、運動会などの学校行事に持ちたいこだわりのバッグができあがりました。

■mt×フェイラー

カモ井加工紙は1923年に創業、2023年に創業100周年を迎えました。工業用養生テープや文具・雑貨向けマスキングテープ「mt」など創業当初より培った紙・粘着技術を活かした粘着商品の製造・販売を行っております。『ハイジ』のデザインをアレンジしたマスキングテープを４個セットにしました。

※mtでの販売は現在予定しておりません。

■マルマン×フェイラー

1920年創業。“書きやすい紙”にこだわったスケッチブックやノート、ルーズリーフを製造・販売している「マルマン」。“Creative Support Company”として、すべての人を創造的にするサービスの提供を目指しています。昨年に続き、表紙がしなやかで開きやすい「クロッキーブック」がフェイラー『ハイジ』バージョンに！丸められるほど丈夫でしなやかな表紙は、アメリカでボトルケースに使われていた素材がヒントに。リングのゆがみや引っ掛かりを防ぐ設計も、持ち運びに最適です。表紙デザインの異なる2冊をセットにしました。

※マルマン株式会社での販売はございません。商品に関するお問合せはフェイラージャパン株式会社お客様相談室までお願いします。

商品一覧

■【銀座・WEB限定】VERY×フェイラーコラボレーション商品

取扱店舗：フェイラー銀座本店、フェイラー公式オンラインショップ

■VERY×フェイラーコラボレーション以外の#学校フェイラー商品

取扱店舗：フェイラー銀座本店、フェイラー天神地下街店、東京ミッドタウン日比谷店、全国百貨店フェイラーショップ(https://www.feiler-jp.com/shoplist/(https://www.feiler-jp.com/shoplist/))、フェイラー公式オンラインショップ(https://feiler.jp(https://feiler.jp))

発売日

2025年9月5日(金)予定

フェイラー公式オンラインショップでは、2025年9月5日(金)正午の発売を予定いたしております。

伊勢丹新宿店、松坂屋名古屋店フェイラーショップでは、9月6日(土)に発売いたします(店休日のため)。

※ご予約は承っておりません。

※実店舗での発売後のお取り置き、代引き配送は承っておりません。

※実店舗では店舗の状況により、デザインの出方をお選びいただけない場合がございます。

※実店舗では、店舗により発売日は入店整理券もしくは購入引換券を配布する場合がございます。(事前抽選、事前入店申し込み予約の店舗もございます。) 店舗により対応が異なりますので、フェイラー銀座本店 @feiler.ginza、フェイラー天神地下街店 @feiler.tenchika、高島屋大阪店フェイラーショップ @feiler.takashimayaosaka、フェイラー東京ミッドタウン日比谷店 @feiler.midtownhibiya、高島屋横浜店フェイラーショップ @feiler.takashimayayokohama、ジェイアール名古屋タカシマヤフェイラーショップ @feiler.takashimayanagoya、阪急うめだ本店フェイラーショップ @feiler.hankyuumeda、は各店Instagramをご確認ください。その他店舗は各百貨店のホームページをご覧いただくか、店舗へお問い合わせください。

※発売日は、事故防止のため、スタッフの指示に従っていただけますようよろしくお願いいたします。

※実店舗での整列時はお連れ様の後からの合流は禁止とさせていただきます。ご家族、ご友人、お知り合いを待たせて横入りする行為が発覚した場合には、スタッフよりお声掛けさせていただき、並び直しをお願いする場合がございます。

※お客様同士のトラブルが発生した場合、全て当事者間において処理・解決していただくものとし、弊社側では一切の責任を負いかねます。

※店舗では、状況により、デザインの出方をお選びいただけない場合がございます。公式オンラインショップでは、デザインの出方はお選びいただけません。

※公式オンラインショップの発売時間は多少前後する場合がございます。

※公式オンラインショップでは、販売開始時間前でもアクセスが集中した場合、オンライン上の「仮想待合室」に誘導し、順番にサイトへご案内いたします。ブラウザの「cookie設定」を無効にされている方は有効にしてお待ちください。待ち人数・待ち時間が表示され、順次ご入場いただけますが、入場時に商品のご購入を確約するものではございませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。

販売店

■VERY×フェイラーコラボレーション商品

フェイラー銀座本店、フェイラー公式オンラインショップ

■VERY×フェイラーコラボレーション以外の#学校フェイラー商品

フェイラー銀座本店、フェイラー天神地下街店、東京ミッドタウン日比谷店、全国百貨店フェイラーショップ(https://www.feiler-jp.com/shoplist/)、フェイラー公式オンラインショップ(https://feiler.jp)

※ラブラリー バイ フェイラーショップ、フェイラーファクトリーアウトレットでの販売はございません。

購入点数制限

お一人様各１点までのご購入とさせていただきます。

※購入点数制限は、一定期間経過後に予告なく解除させていただく場合がございます。

#学校フェイラー ハッシュタグキャンペーン

選考で30名様にお好きなハンカチが当たるキャンペーン開催

フェイラーの公式InstagramまたはXをフォローの上、2025年新作＃学校フェイラー商品(上記商品一覧に掲載されている商品)を撮影した写真に「 #フェイラー 」「 #学校フェイラー 」 の2つのハッシュタグをつけて投稿してください。

【重要】

#学校フェイラーハッシュタグキャンペーン は、選考のため、お一人様何回でもご応募可能です！

ぜひたくさんご応募ください。

(選考いたしますので、複数枚の投稿は避け、1枚ずつ投稿いただけますと幸いです)

キャンペーン期間：2025年9月5日(金)0:00～9月25日(木)23:59

※期間外の応募は無効となりますので、ご注意願います。

応募方法：フェイラーの公式InstagramまたはXをフォローの上、ご自身で撮影された2025年新作＃学校フェイラー商品(上記商品一覧掲載商品)の写真に「 #フェイラー 」「 #学校フェイラー 」の2つのハッシュタグをつけて、InstagramまたはXに投稿してください。

※お一人様何回でも投稿可能です

賞品：選考で30名様に、あなたのお好きなハンカチ1点(サイズ約25×25cm)をプレゼント！

お選びいただけるハンカチは、当選発表時にフェイラー公式オンラインショップに在庫のあるものに限ります。

当選発表：2025年10月10日(金)ご当選者さまへダイレクトメッセージにてご連絡のうえ、当選アカウントを一覧にして、フェイラー公式アカウントに投稿させていただきます。

インスタライブ開催！2025年9月4日(木)20:30～ @feiler_jpにて#学校フェイラー商品紹介

2025年9月4日(木)20:30～21:00、フェイラー銀座本店より、 フェイラー公式Instagram(@feiler_jp)アカウントにて、＃学校フェイラー商品紹介のインスタライブを開催いたします。

いち早く商品をご覧いただける機会ですので、ぜひご覧ください。

【FEILER(フェイラー)】ブランド紹介

フェイラー(ドイツ・ホーエンベルク／1948年創業)は、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感のハンカチ、インテリアクロス、ポーチやバッグなど、上質な暮らしを彩る商品を幅広く展開するシュニール織を代表するライフスタイルブランドです。フェイラー製品の上質さは、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。そして、200種類以上ある色鮮やかなデザインの中からハンカチを選ぶときの気持ち。日常の中で柔らかな肌触りのポーチをふと手にしたときの胸の高鳴り。どこにでも持ち運ぶことができるフェイラーだからこそ、誰もが持っているドキドキする力をいつでも呼び起こすことができる。ブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」には、「感性の駆動」を通して、多くのひとの人生に彩りを届けたいという願いを込めています。

◆フェイラーブランドサイト https://www.feiler-jp.com/

◆フェイラー公式オンラインショップ https://feiler.jp

◆フェイラー公式LINE https://page.line.me/feiler_jp

◆公式Instagram/X ＠feiler_jp

フェイラージャパン株式会社 http://www.feiler-jp.com/feilerjapan/

フェイラージャパン株式会社（本社：東京都千代田区）は、住友商事の事業会社として、ドイツの高級織物ブランド「FEILER」の輸入・企画・販売を実施しています。フェイラー 国内97店舗[うち、フェイラーのギフトコンセプトショップ「ラブラリー バイ フェイラー」16店舗、ファクトリーアウトレット14店舗]（2025年9月1日現在）