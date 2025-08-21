『ビオリス』より理想の指どおりと質感を叶えるアウトバストリートメントが9月22日に新発売

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、天然・植物由来成分に着目したボタニカルヘアケアブランド『サロンスタイル ビオリス』（以下『ビオリス』）が展開する、主力の「ピュアレタッチ」シリーズから髪悩みに合わせたアウトバストリートメント（3品目3品種、ノープリントプライス）を2025年9月22日より全国のドラッグストアや量販店などで発売します。

◇ビオリス ブランドサイト ： https://www.bioliss.jp/

※ツヤのある髪に仕上がること

■開発の背景

アウトバス市場は依然として活況を呈しており、定番のヘアオイルに加え、軽めの使用感でありながら、髪にうるおいを補給し、パサつきやうねりをケアする効果のあるヘアミルクの使用者が増加しています。また、SNSでは、アイドルのような天使の輪ができるツヤ髪がトレンドとなり、自然なツヤ感を付与できるヘアオイルスプレーが再び人気となっています。このようなニーズに対応するべく、このたびビオリスの特長でもある植物由来成分の力で髪悩みをケアできるアウトバストリートメントを発売します。

昨年8月に発売した「ビオリス ピュアレタッチ」のシャンプーやヘアコンディショナーと併用することで、さらに美髪レタッチ※。よりお客様が求める理想の指どおり、髪の質感を叶え、さらなる愛用者の獲得とブランドの認知拡大を目指します。

■商品特長

1. 髪悩みに合わせた個別レタッチ処方

外部補修×コート。キューティクルレタッチ処方で特に傷んだ髪もツルツルしっとりまとまる。

●モリンガオイル※1でキューティクルを徹底補修

●キューティクルシールド成分※2で髪表面をしっかりコート

※1ワサビノキ種子油 ※2オリーブ果実油

【インナーリペア ヘアミルク】

酸熱ケア＊×浸透補修。インナーレタッチ処方で、パサつく髪やうねり髪もストンとなめらかにまとまる。

●ホホバオイル※3で髪の芯まで浸透補修

●酸熱ケア＊成分※4でドライヤーの熱を活かして指どおりなめらか

＊ドライヤーの熱を活かしてなめらかさアップ ※3ホホバ種子油 ※4グルタミン酸

【グロッシー ヘアオイルスプレー】

グロスレタッチ処方で長時間ツヤめく光沢ヴェール。スタイリングの仕上げに使用すると毛先まで指どおりなめらかなツヤ髪へ。

●ヒマワリオイル※5で自然なツヤ感をチャージ

●さらツヤヴェール成分※6でさらさらとした指どおりへ

※5ヒマワリ種子油 ※6サルビアヒスパ二カ種子油 ※7メトキシケイヒ酸エチルへキシル

2.美髪のための土台ケア

自然由来成分配合で、うるおい・ツヤ・ダメージの3つをケアし、美しい髪の土台を整えます。

全品、サルフェートフリー・オレフィン（C14-16）スルホン酸Naフリー・パラベンフリー・無着色です。

3 使うたび“やみつき”になるペア―＆ミュゲの香り

アップサイクル原料※8のサイプレスを使用した、心地よくおだやかな香りが広がります。

※8本来捨てられるはずのものを使用した原料のことで、製造の過程で出たおがくずを使用するなど、香りづくりでも環境配慮に取り組んでいます。

■『ビオリス』について

『ビオリス』は、ボタニカル成分を配合したやさしい使い心地と、サロン帰りのような軽やかな仕上がりが好評を得ている、2018年に誕生したヘアケアブランドです。デビューからの累計出荷数量は9,000万個を突破しています※9。また「髪も、未来も、美しく」をコンセプトに、植物の恵みから生まれた『ビオリス』だからこそ、かけがえのない地球環境や生態系を守りたいという思いから、2021年1月より「BIOLISS PEACEFUL GREEN」プロジェクト※10を開始しました。豊かな緑、美しい水や空気、生き物たちの命を守ることなどに寄与する環境保全活動に取り組んでいます。

※9 2025年7月31日時点でのシリーズ累計出荷数量/当社調べ

※10 2021年5月18日発行リリース ：https://www.kosecosmeport.co.jp/corporate/source/210518_release.pdf

2025年9月22日発売

「ビオリス ピュアレタッチ」 新商品 （3品目3品種)

商品名/容量/特長

１. SS ビオリス ピュアレタッチ キューティクルリペア ヘアオイル

＜洗い流さないヘアトリートメント＞ 80ｍL

自然の力でさらに美髪レタッチ※！キューティクルレタッチ処方で外部補修×コート。特に傷んだ髪を、ツルツルしっとりまとまる髪へ仕上げるヘアオイル。使うたびやみつきになるペア―＆ミュゲの香り。

２. SS ビオリス ピュアレタッチ インナーリペア ヘアミルク

＜洗い流さないヘアトリートメント＞ 120ｍL

自然の力でさらに美髪レタッチ※！インナーレタッチ処方で酸熱ケア＊×浸透補修。パサつく髪・うねり髪を、ストンとなめらかにまとまる髪へ仕上げるヘアミルク。使うたびやみつきになるペア―＆ミュゲの香り。

３.SS ビオリス ピュアレタッチ グロッシー ヘアオイルスプレー

＜洗い流さないヘアトリートメント＞ 150g

自然の力でさらに美髪レタッチ※！グロスレタッチ処方で、長時間ツヤめく光沢ヴェール。スタイリングの仕上げに毛先までふわりとツヤをまとう髪へ仕上げるヘアオイルスプレー。使うたびやみつきになるペア―＆ミュゲの香り。

※ ツヤのある髪に仕上がること ＊ドライヤーの熱を活かしてなめらかさアップ

■『コーセーコスメポート』について

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーが100％出資するグループ会社でお客さまが手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しいチャレンジと自由な発想でお客さまに喜んで頂ける商品をお届けすることを目指す事業体です。

このニュースに関するお問い合わせ、下記までお願いいたします。

コーセーコスメポート株式会社 経営企画部 カスタマーコミュニケーション室 広報課

メールアドレス pr@kosecosmeport.co.jp

※お客さまからのお問い合わせは、お客様相談室(フリーコール) TEL 0800-222-2202 でお受けしています。