UIリニューアル第二弾！～「簡易詳細画面」「詳細一覧画面」が新UIに～

株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本卓治）は、EC業務支援システム「GoQSystem」のUIリニューアルの第二弾として、「詳細一覧画面」と「簡易詳細画面」の新UIをリリースしました。

第一弾でリリースした「受注一覧画面」のリニューアル(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000190.000062228.html)に続き、今回は情報確認の効率化と操作性の向上をテーマに、日々の業務をさらにスムーズに行えるよう改善しています。

主なリニューアルポイント

◆簡易詳細画面

Before：

After：

◆詳細一覧

- ストレスフリーな操作：コンパクトな画面デザインで誤操作や迷いを減らしました。- 入力枠の拡大・デザイン刷新：文字や項目を整理し、入力しやすく、快適に操作できる画面に。

Before：

After：

- 情報整理で視認性アップ：情報を見やすく配置し、一目で把握可能に。- 操作性向上：ボタンや操作項目を整理し、直感的に操作できる設計に。

今後の展開について

今回のリニューアルに続き、「詳細画面」の新UIリリースも予定しています。

GoQSystemは今後も現場の声を反映し、より使いやすく、より効率的なシステムへと進化してまいります。

この機会にぜひ、新UIをご利用ください。

20日間無料で試してみる :https://goqsystem.com/freetrial/

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立： 2009年2月25日

事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者：代表取締役 藤本 卓治

コーポレートサイト：https://goq.co.jp/