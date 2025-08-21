【Boomi World Tour 東京 2025】日本航空株式会社、株式会社JERA、日華化学株式会社、株式会社野村総合研究所、アヴァクシアアジア株式会社、株式会社パワーソリューションズの登壇決定!

写真拡大 (全8枚)

ブーミー株式会社


　Boomi株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO 河野 英太郎、以下、Boomi）は、日本初開催となるグローバルイベント 「Boomi World Tour 東京 2025」 を、9月19日（金）にウエスティンホテル東京で開催いたします。本イベントは 、「Unlimited：Boomi + AIが解き放つ無限のデジタルイノベーションの力」と題し 、Boomiのパートナー・カスタマーをはじめ、Boomiのサービス導入を検討されている方、連携・自動化・AIに関する最新トレンドに興味・関心をお持ちの方等を広く対象として開催するイベントです。Boomi, LPのCEOである Steve Lucas（スティーブ・ルーカス）が来日し、基調講演を行うほか、Google日本法人 元代表取締役社長 / アレックス株式会社 代表取締役社長 辻野 晃一郎 氏 による「DXを超えたAX時代──AIが導く真の変革」と題した特別基調講演も決定しております。なお、カスタマー講演企業の登壇者として、日本航空株式会社、株式会社JERA、日華化学株式会社、株式会社野村総合研究所、アヴァクシアアジア株式会社、株式会社パワーソリューションズから7名のご登壇が決定いたしましたので、お知らせいたします。



無料来場登録はこちら :
https://boomi.com/ja/boomiworld/boomi-world-tour-tokyo/#register

カスタマーおよびパートナー講演企業 登壇者


カスタマー講演企業の登壇者として、以下7名が決定いたしました。


- 内海 智大 氏
　日本航空株式会社
　デジタルテクノロジー本部 システムマネジメント部
　プラットフォーム企画グループ
　アシスタントマネージャー



- 小出 淳平 氏
株式会社野村総合研究所
マルチクラウドインテグレーション事業本部
デジタルインテグレーション推進部
エキスパートストラテジスト



- 加藤 大輔 氏
株式会社野村総合研究所
デジタルトラスト基盤事業本部
札幌ソリューション開発一部
エキスパートシステムコンサルタント



- 松原 泰也 氏
株式会社JERA
エンタープライズアーキテクト部
デジタルテクノロジーユニット 課長代理



- 太田 哲民 氏
アヴァクシアアジア株式会社
品質管理部 シニアPMO



- 川上 稔広 氏
日華化学株式会社
管理部門 情報戦略部 部長



- 齋藤 宏樹 氏
株式会社パワーソリューションズ
イノベーション推進部 部長



登壇者


- 辻野 晃一郎 氏
アレックス株式会社 代表取締役社長
Google 日本法人 元代表取締役社長

- スティーブ・ルーカス
Boomi, LP CEO

- マット・マクラーティ
Boomi, LP CTO

- 河野 英太郎
Boomi株式会社 代表取締役社長 CEO




◼︎ Boomi World Tourについて


　「Boomi World Tour」とは、最先端のテクノロジー・カンファレンスである「Boomi World」を複数の国および都市を巡回して開催するイベントです。2025年は、「Unlimited」をテーマに、5月12日（月）～5月15日（木）の会期で米国テキサス州ダラスで開催されたイベントからスタートし、開催2都市目は、初開催となる東京で「Unlimited：Boomi + AIが解き放つ無限のデジタルイノベーションの力」と題して9 月に開催されます。その後、ロンドンで10月に、シドニーで11月に順次開催される予定です。


　「Boomi World Tour 東京 2025」 では、Boomi, LPのCEOであるSteve Lucas（スティーブ・ルーカス）やCTOであるMatt McLarty（マット・マクラーティ）が来日し、ビジョンや戦略、製品ロードマップをご紹介します。また、カスタマー＆パートナー対談のセッションでは、日本航空株式会社、株式会社JERA、日華化学株式会社、株式会社野村総合研究所、アヴァクシアアジア株式会社、株式会社パワーソリューションズ、コンパスグループ・ジャパン株式会社など日本を代表する企業にご登壇いただき導入および連携事例をご紹介いただきます。また、協賛/協力企業の展示ブースの出展も行われ、最新の技術やトレンドについて議論し、ネットワーキングを行う貴重な場になる予定です。


　なお、「Boomi World Tour 東京 2025」にお申込みをいただきました方には、2025年4月15日（火）に米国で出版されたSteve Lucas（スティーブ・ルーカス）著『Digital Impact：AIがもたらす変革と人間の役割』の日本語版（2025年9月19日（金）出版予定）をもれなくプレゼントいたします。



◼︎ 実施概要
名称：Boomi World Tour 東京 2025


日時：2025年9月19日（金）セッション 13:30 - 18:00 / 受付開始 12:45


会場：ウェスティンホテル東京 B2F / 東京都目黒区三田 1-4-1［ 会場地図(https://www.google.com/maps/place//@35.641516,139.715356,17z/data=!3m1!4b1!4m6!1m5!3m4!2zMzXCsDM4JzI5LjUiTiAxMznCsDQyJzU1LjMiRQ!8m2!3d35.6415278!4d139.7153611?hl=en-US&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) ］


受講料：無料（事前登録制）


主催：Boomi株式会社


無料来場登録はこちら :
https://boomi.com/ja/boomiworld/boomi-world-tour-tokyo/#register

※ 当セミナーは事前登録制です。


※ 競合他社からのご登録は、ご参加をお断りする場合があります




◼︎ プログラム


12:45　 　　　 受付デスクオープン


13:30 - 14:35　基調講演


テーマ：AI×変革で未来を動かす：Boomiが実現する“つながり“が、最難関を最大成果に変える
講演者：


- Boomi, LP CEO スティーブ・ルーカス
- 顧客対談：コンパスグループ・ジャパン株式会社 CIO イゴリ・ダンシン 氏


14:35 - 15:20　特別基調講演 & 特別対談


特別基調講演：DXを超えたAX時代──AIが導く真の変革
講演者：


- Google日本法人 元代表取締役社長 / アレックス株式会社 代表取締役社長　辻野 晃一郎 氏


辻野晃一郎氏とBoomiの特別対談：


講演者：


- Google日本法人 元代表取締役社長 / アレックス株式会社 代表取締役社長　辻野 晃一郎 氏
- Boomi, LP CEO　スティーブ・ルーカス
- Boomi株式会社　代表取締役社長 CEO　河野 英太郎

15:35 - 15:55　Boomi カスタマー＆パートナー表彰


15:55 - 16:15　コーヒーブレイク & 展示コーナー


16:15 - 17:05　進化するイノベーション：Boomi製品ロードマップ


講演者：


- Boomi, LP CTO マット・マクラーティ

17:05 - 17:20 　カスタマー&パートナー対談１.


テーマ：JALのデータ基盤戦略：データ連携統合と今後のAI活用への取り組み
講演者：


- 日本航空株式会社　内海 智大 氏
デジタルテクノロジー本部　システムマネジメント部　プラットフォーム企画グループ
アシスタントマネージャー

- 株式会社野村総合研究所　小出 淳平 氏マルチクラウドインテグレーション事業本部
デジタルインテグレーション推進部 エキスパートストラテジスト

- 株式会社野村総合研究所　加藤 大輔 氏デジタルトラスト基盤事業本部
札幌ソリューション開発一部 エキスパートシステムコンサルタント　

17:20 - 17:35　カスタマー&パートナー対談２.


テーマ：JERAにおけるデジタル変革の推進：Boomiを活用した統合で価値を解き放つ
講演者：


- 株式会社JERA　松原 泰也 氏
エンタープライズアーキテクト部 デジタルテクノロジーユニット 課長代理

- アヴァクシアアジア株式会社　太田 哲民 氏
品質管理部 シニアPMO

17:35 - 17:50　カスタマー&パートナー対談３.


テーマ：Boomiが実現する“つながる業務基盤” - 日華化学の新ERP×マルチSaaS連携
講演者：


- 日華化学株式会社 　川上 稔広 氏管理部門 情報戦略部 部長　

- 株式会社パワーソリューションズ 　齋藤 宏樹 氏イノベーション推進部 部長　　

※プログラムおよびタイトルは、予告なく変更される可能性があります


◼︎ Boomi関連情報


・Boomi Enterprise Platformについて(https://boomi.com/ja/platform/)


・2025年ガートナー(R)マジック・クアドラント(TM)のiPaaS 部門で11回連続リーダーに選出(https://boomi.com/ja/content/report/gartner-magic-quadrant-ipaas/)


・Boomi CEO来日記念企画：著書「Digital Impact」日本語版プレゼント！(https://boomi.com/ja/content/digital-impact/)



◼︎ Boomi株式会社について


　Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：スティーブ・ルーカス）は、AI駆動のオートメーション領域で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.とSunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指し、2024年11月8日に設立された合弁会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果達成を支援しています。全世界で25,000社以上の顧客を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。



　社名：Boomi株式会社


所在地：東京都渋谷区恵比寿 1－18－18 東急不動産恵比寿ビル 4F


　代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎


　URL：https://boomi.com/ja/


　公式SNS：LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-japan)｜Facebook(https://www.facebook.com/BoomiJPN/)｜YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCG4cUDgfyhJyGXmWGK70RoQ)


※Boomi、Boomiロゴは、Boomi, LPまたはその関連会社の商標です。その他の記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。