司法書士法人永田町事務所が「資産管理会社の活用セミナー」を開催！相続・事業承継に役立つ法人活用の実務を解説
司法書士法人永田町事務所（東京都千代田区、代表司法書士：加陽麻里布）は、「資産管理会社の活用」をテーマにしたオンラインセミナーを2025年8月22日にZoomにて開催いたします。
近年、相続対策や事業承継、資産の有効活用を目的に「資産管理会社」を設立するケースが増えています。本セミナーでは、資産管理会社を活用するメリットや設立手続き、実務上の注意点を、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
司法書士法人永田町事務所・加陽麻里布
セミナー概要
日時：2025年8月22日（金）11:30～
形式：Zoomウェビナー（オンライン開催）
テーマ：資産管理会社の活用方法と実務ポイント
講師：司法書士法人永田町事務所 代表司法書士 加陽麻里布（かよう・まりの）
対象：経営者、資産家、相続・事業承継を検討している方
参加費：10,000円（税込）
申込方法：メールにて information@asanagi.co.jp までご連絡ください
関連動画の公開
セミナーに先立ち、関連テーマを解説した動画をYouTubeで公開しています。
【資産管理会社の活用】
https://www.youtube.com/watch?v=iWxKCmrHTSw&t=233s(https://www.youtube.com/watch?v=iWxKCmrHTSw&t=233s)
背景
相続税や所得税の対策、また事業承継の一環として「資産管理会社」を活用する動きは年々広がっています。
しかし、その設立・運用には法的な留意点も多く、適切な設計を行わなければ十分な効果が得られない場合があります。
司法書士法人永田町事務所では、商業登記・企業法務を専門とする司法書士の立場から、実務に基づいた解説を行い、経営者や資産家のニーズに応えてまいります。
司法書士法人永田町事務所について
司法書士法人永田町事務所は、会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記を専門とする司法書士事務所です。
制度改正や最新の実務に対応し、企業経営者や個人のニーズに迅速かつ正確に応えています。
所在地：東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル5階
代表者：加陽 麻里布（かよう・まりの）
業務内容：会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記、相続・事業承継支援
ウェブサイト：https://asanagi.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
司法書士法人永田町事務所
担当：加陽 麻里布
TEL：03-6659-2314
Email：information@asanagi.co.jp
問い合わせフォーム：https://asanagi.co.jp/contact/
【当グループ・その他関連情報サイト】
ストックオプションアドバイザリーサービス株式会社
ストックオプション制度設計・株価算定の専門アドバイザリー
https://soas.co.jp/
永田町リーガルアドバイザー株式会社
https://n-legal.co.jp/
永田町リーガル会計事務所
https://tax.n-legal.co.jp/
債務整理
https://asanagi.co.jp/debt/
かようまりのオフィシャル
https://marinokayo.com/
資格取得エキスパート
https://asanagi.co.jp/shikaku/
ＹｏｕＴｕｂｅ
https://www.youtube.com/@MarinoKayo
投稿コラム・note
https://gentosha-go.com/articles/-/67602
https://gentosha-go.com/articles/-/67607
https://gentosha-go.com/articles/-/60175
https://gentosha-go.com/articles/-/49958
https://gentosha-go.com/articles/-/40151
https://gentosha-go.com/articles/-/40181
https://note.com/asanagi_co/n/ne259074c69e3
https://note.com/asanagi_co/n/nda5b5d7feee1
https://note.com/asanagi_co/n/n33bb9273fe5e
https://note.com/asanagi_co/n/n58c77e015c56