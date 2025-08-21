「売れる時間」に出品できる！メルカリShops専用ツール ″フリマル″ に出品・出品予約の機能が搭載

株式会社カプセルZ

株式会社カプセルZが提供する、メルカリShops公認の販売支援ツールFurimaru（フリマル）は「出品・出品予約」機能の提供を開始いたします。

Furimaruは、メルカリShopsの運営にかかる時間と手間を大幅に削減し、売上アップをサポートする専用ツールです。

今回の新機能追加により、さらに効率的なショップ運営が可能となります。

新機能「出品・出品予約」の特徴

「売れる時間」を狙った出品の実現

Furimaruの出品機能では、日時を指定して出品予約が可能です。

これにより、

・アイテムごとに出品の時間帯を変更する

・作業は日中におこない、売れやすい時間帯（18～22時など）に出品する

といった戦略的な出品を実現します。

日付と時間帯を指定した出品予約が可能

独自の「2画面分離設計」による作業効率化

メルカリShops標準機能では1画面で1商品ずつ出品を完了させる必要がありますが、Furimaruでは、あえて作業を2段階に分離しました。

STEP1（商品登録画面）では、商品写真の登録や説明文作成に集中できます。

同じ作業を連続して処理することで、思考の切り替えによる時間ロスを削減します。

商品説明文やカテゴリーの自動入力機能も搭載

STEP2（出品画面）では、登録済み商品を一覧表示し、販売価格や価格改定（自動値下げ・値上げ）のルールなどを一括で設定できます。

全商品を俯瞰しながら価格戦略を立てることが可能です。

一括で自動値下げ・値上げの設定もおこなえます。

なお、近日中に「CSVでの一括登録」も実装を予定しております。

初期設定による自動化機能

商品の状態とカテゴリーの組み合わせごとに定型文を登録しておくことで、商品説明文が自動入力されます。

また、商品管理コードの自動付与機能もあり、在庫管理との連携もスムーズです。

削減された時間は、商品の仕入れや販売戦略の検討など、より付加価値の高い業務にご活用ください。

今後の機能拡張予定

説明文の入力の手間を削減・記載のミスを省きます

出品画面にはCSV一括登録機能の実装を予定しています。

また、「カテゴリーの検索機能」を搭載することで、深い階層のカテゴリーを選択する作業も簡素化される予定です。

料金と主要機能

月額3,800円（税込）の定額制

・30日間の無料トライアルあり

・クレジットカードで即日利用可能

・契約期間の縛りなし

・メルカリ公認ツールだから安心

メルカリShopsに特化しているからこそ、使いやすくて成果が出る。

他のツールではカバーしきれない現場の課題に、ピンポイントで応えます。

主要機能- 自動価格改定→ 指定した曜日と時間帯に自動で値下げ・値上げ- CSV一括編集→ 一度に10,000件までアップロード対応- 発送データのダウンロード→ B2・クリックポスト・e飛伝IIIの伝票発行にも対応- 出品・出品予約 [New]→ 商品説明文の定型化にも対応



そのほか、在庫管理・売上管理・ピッキングリスト出力など、さまざまな便利機能をご用意しております。

Furimaruは「メルカリShops運営の面倒を手放す」をコンセプトに、メルカリShops事業者の業務効率化を支援します。

サービス概要

サービス名：Furimaru（フリマル）

利用料金：月額3,800円（税込） ※ 初月30日間無料 ※

サービスURL：https://lp.furimaru.com/?afiid=1002

会社概要

会社名：株式会社カプセルZ

所在地：東京都港区南青山3-4-16

代表者：福田和輝

事業内容：SaaS事業、リユース支援サービスの企画・開発・運営