「売れる時間」に出品できる！メルカリShops専用ツール ″フリマル″ に出品・出品予約の機能が搭載
株式会社カプセルZが提供する、メルカリShops公認の販売支援ツールFurimaru（フリマル）は「出品・出品予約」機能の提供を開始いたします。
Furimaruは、メルカリShopsの運営にかかる時間と手間を大幅に削減し、売上アップをサポートする専用ツールです。
今回の新機能追加により、さらに効率的なショップ運営が可能となります。
新機能「出品・出品予約」の特徴
「売れる時間」を狙った出品の実現
Furimaruの出品機能では、日時を指定して出品予約が可能です。
これにより、
・アイテムごとに出品の時間帯を変更する
・作業は日中におこない、売れやすい時間帯（18～22時など）に出品する
といった戦略的な出品を実現します。
日付と時間帯を指定した出品予約が可能
独自の「2画面分離設計」による作業効率化
メルカリShops標準機能では1画面で1商品ずつ出品を完了させる必要がありますが、Furimaruでは、あえて作業を2段階に分離しました。
STEP1（商品登録画面）では、商品写真の登録や説明文作成に集中できます。
同じ作業を連続して処理することで、思考の切り替えによる時間ロスを削減します。
商品説明文やカテゴリーの自動入力機能も搭載
STEP2（出品画面）では、登録済み商品を一覧表示し、販売価格や価格改定（自動値下げ・値上げ）のルールなどを一括で設定できます。
全商品を俯瞰しながら価格戦略を立てることが可能です。
一括で自動値下げ・値上げの設定もおこなえます。
なお、近日中に「CSVでの一括登録」も実装を予定しております。
初期設定による自動化機能
商品の状態とカテゴリーの組み合わせごとに定型文を登録しておくことで、商品説明文が自動入力されます。
また、商品管理コードの自動付与機能もあり、在庫管理との連携もスムーズです。
削減された時間は、商品の仕入れや販売戦略の検討など、より付加価値の高い業務にご活用ください。
説明文の入力の手間を削減・記載のミスを省きます
今後の機能拡張予定
出品画面にはCSV一括登録機能の実装を予定しています。
また、「カテゴリーの検索機能」を搭載することで、深い階層のカテゴリーを選択する作業も簡素化される予定です。
料金と主要機能
月額3,800円（税込）の定額制
・30日間の無料トライアルあり
・クレジットカードで即日利用可能
・契約期間の縛りなし
・メルカリ公認ツールだから安心
メルカリShopsに特化しているからこそ、使いやすくて成果が出る。
他のツールではカバーしきれない現場の課題に、ピンポイントで応えます。
主要機能
- 自動価格改定→ 指定した曜日と時間帯に自動で値下げ・値上げ
- CSV一括編集→ 一度に10,000件までアップロード対応
- 発送データのダウンロード→ B2・クリックポスト・e飛伝IIIの伝票発行にも対応
- 出品・出品予約 [New]→ 商品説明文の定型化にも対応
そのほか、在庫管理・売上管理・ピッキングリスト出力など、さまざまな便利機能をご用意しております。
Furimaruは「メルカリShops運営の面倒を手放す」をコンセプトに、メルカリShops事業者の業務効率化を支援します。
サービス概要
サービス名：Furimaru（フリマル）
利用料金：月額3,800円（税込） ※ 初月30日間無料 ※
サービスURL：https://lp.furimaru.com/?afiid=1002
会社概要
会社名：株式会社カプセルZ
所在地：東京都港区南青山3-4-16
代表者：福田和輝
事業内容：SaaS事業、リユース支援サービスの企画・開発・運営