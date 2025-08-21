走行性能向上タイヤコーティング「チタンの鎧-LOAD-」を8月25日発売

株式会社クレストヨンド

自転車用コーティングのトップランナーでカーケミカル・バイクケミカルを展開する株式会社クレストヨンド（本社：岡山県総社市、代表取締役：守谷 修）は、2025年8月25日より、走行性能を飛躍的に高める新発想のタイヤコーティング「チタンの鎧-LOAD-」を発売いたします。公式オンラインショップ、Amazon、全国の取扱自転車店、自転車パーツ卸売業 鈴市商店 を通じて販売予定です。

販売価格は3,960円（税込）。「ロードバイクタイヤ約20本分」

製品概要

「チタンの鎧-LOAD-」は、特許技術を応用した酸化チタンナノ粒子コーティングにより、タイヤの走行性能を根本から進化させる新発想のタイヤ専用コーティングです。ロードバイクから自動車まで、すべてのタイヤに施工可能で、走行性能、安全性、快適性を大幅に高めます。

専用塗布ブラシ＆トレー付き

主な特徴

■ 転がり抵抗を低減

国内大手自転車タイヤメーカーでのテストにより、転がり抵抗平均4.7%の低減が実証されました。

無駄なエネルギーを抑え、より軽快に前へ進むことで、燃費向上にもつながります。

■ グリップ力を大幅に向上

同テストにおいて、滑り方向のグリップ力が平均16.2%の向上を確認。

ブレーキングやコーナリングでの安心感が高まり、特に雨天時の路面でも安定した走行を実現します。

酸化チタンナノ粒子がタイヤ表面に微細な凹凸を形成 摩擦係数が高まり、路面をしっかり捉える 親水性効果で水膜を排除し、濡れた路面でも滑りにくい

■ ロードノイズを低減

走行時の騒音を抑え、より静かな乗り心地を実現。

微細振動を吸収・分散し、タイヤの共振を防止 路面から離れる際の振動を抑え、ノイズを軽減

■ 摩耗抑制＆自浄効果

タイヤ表面を保護し、寿命を延ばすとともに、汚れを付きにくくするセルフクリーニング効果も期待できます。

■ 効果は1回の施工で1000km以上持続

開発背景

本製品は、すでに高い評価を得ているドライブトレイン用酸化チタンナノ粒子コーティング「チタンの鎧」シリーズの技術を応用した派生製品です。研究開発の過程で、タイヤゴムへの塗布による驚異的な性能向上が確認され、製品化に至りました。

想定ユーザー

ホビーライダーや一般ユーザーから、競技志向のエキスパートまで。

自転車、オートバイ、自動車を問わず、あらゆるタイヤの走行性能を求めるユーザーが対象です。

代表コメント

株式会社クレストヨンド 代表取締役 守谷 修

「これまで培ってきたチタンナノ粒子コーティング技術を、タイヤという新しいフィールドに応用しました。テストで確認された数値以上に、実際に走ったときの“軽さ”や“安心感”は多くのライダーに驚きを与えると確信しています。日常の通勤・通学から本格的なレースシーンまで、すべてのユーザーに新しい走りの体験を届けたいと思っています。」

製品情報

製品名：走行性能向上タイヤコーティング「チタンの鎧-LOAD-」 発売日：2025年8月25日 価格：3,960円（税込） 販売チャネル：クレストヨンド公式ホームページ、Amazon、全国の取扱自転車店、自転車パーツ卸売業鈴市商店

会社概要

会社名：株式会社クレストヨンド 所在地：〒719-1153 岡山県総社市宍粟342 代表者：代表取締役 守谷 修 事業内容：自動車、自転車など、あらゆる素材や塗装面の特殊洗浄、特殊研磨やコーティング施工及び材料販売 公式サイト：https://4-crest.com/ E-mail：info@4-crest.com