監査法人コスモス、地方中小企業の課題解決・IPOをテーマにしたポッドキャスト番組を開始

株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也）が運営するポッドキャスト制作事業「PitPa」は、監査法人コスモス（本社：愛知県名古屋市、統括代表社員：新開智之）による地方中小企業の経営課題解決およびPROMaeket市場への株式公開（IPO）をテーマにしたポッドキャスト番組『上場IPO最前線！地方企業の挑戦』を配信開始します。番組では、事業承継問題を含め、地方の中小企業が抱えるさまざまな課題に迫ります。

■背景

日本国内の企業約330万者のうち、99.7％以上を占める中小企業は、雇用全体の約70％を支える重要な存在です。しかし近年、後継者不足や財務的課題により、黒字経営でありながら廃業の危機に直面する企業が増加しています。こうした状況は「2025年問題」として広く注目されています。

この番組では、多くの企業を支援してきた監査法人コスモスの統括代表社員・新開氏が、日本全国の企業が抱える経営課題をわかりやすく解説します。特に、今後ますます注目が集まる「TOKYO PRO Market」「Fukuoka PRO Market」の仕組みや、上場のメリット／デメリットを紹介。地方を含む中小企業がさらなる飛躍を遂げるためのヒントをお届けします。

■番組情報

・番組名『上場IPO最前線！地方企業の挑戦』

・配信開始日 2025年8月21日

・配信URL

ApplePodcast

https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1832496659

Spotify

https://open.spotify.com/show/2NaKgIlJtHcAY5io4h5MvU

AmazonMusic

https://music.amazon.co.jp/podcasts/962b6848-1245-4410-8481-08272bb47f17/

・配信スケジュール 毎週木曜日配信予定

・番組概要 この番組は、多くの企業を支援してきた監査法人コスモスの統括代表社員・新開氏が、日本全国の企業が今、抱えている経営課題をわかりやすく解説。これからさらに注目が集まるTOKYO/Fukuoka PRO Marketの存在と、上場のメリット／デメリットを伝えながらより企業が飛躍するためのヒントをお伝えしていきます。

・出演者 新開智之（監査法人コスモス統括代表社員）、石井哲也（フリーアナウンサー）

■監査法人コスモス 監査法人コスモス統括代表社員 新開智之様コメント

監査法人コスモスは全国の中小・中堅企業の成長をはじめ、あらゆる経営課題を解決するために上場・IPOをしてもらうことを支援しています。上場・IPOについて、マーケットのことや全国の経営者が抱えている課題について紹介し、上場・IPOによって多くの経営課題が解消することについてわかり易くお伝えしていきます。また、行政機関や金融関係の方々、公認会計士業界の皆さんにも有用な情報をお伝えしていきます。私のこれまでの30年余りの公認会計士として活動してきた上場・IPOキャリアの中から、多くの経験や知見をシェアしていこうと思いますのでどうぞよろしくお願いします。

■フリーアナウンサー・石井哲也様コメント

このたび、上場IPO最前線！の司会を担当させていただくことになりました！

上場を目指す経営者の方はもちろん、まだ上場をためらっている、または関心がないという経営者の方にもぜひ聴いていただきたいです！

さらに、経営者でない方でも誰にでもわかりやすい番組にしていきます！

多くの企業の上場サポートをしてこられた新開さんの熱いハートで心のこもったお話にご期待ください！

■今後の展望

本番組での発信を通じて、地方企業経営者や公認会計士などの専門家に向け、IPO活用の可能性や実務上のポイントを広く共有します。さらに、AIを活用してテキスト化・編集を行い、書籍化も視野に入れて配信を行ってまいります。

ポッドキャスト制作に関するお問い合わせ :https://pitpa.jp/contact

■監査法人コスモス（本社：愛知県名古屋市、統括代表社員：新開智之）

事業内容：保証業務（会計監査、内部統制監査等）、上場準備支援業務、各種コンサルティング業務等

https://www.cosmos-cpa.or.jp/

■ポッドキャスト制作事業「PitPa」

音声コンテンツの制作・配信およびデータ分析をかけ合わせ、ポッドキャストを活用したビジネス・マーケティング・PRを支援。脚本家やサウンドエンジニアなど、音声番組制作のプロフェッショナルが、音声番組のコンセプトづくりからレポーティング、コミュニティ形成までを支援いたします。

PitPa公式サイト：https://pitpa.jp/

■株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也）

音声コンテンツを中心とした事業を展開し、「聞き入る文化の創造」「目が不自由な人へのバリアフリー」「出版文化の振興」の達成を目指している、日本最大級の配信数を誇るオーディオブックカンパニーです。500社以上の出版社様と提携し、主な事業として、日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」でのオーディオブック販売をはじめ、オンラインブックガイド「新刊JP」(https://sinkan.jp/)を中心とした書籍プロモーション事業も行っています。

https://www.otobank.co.jp/