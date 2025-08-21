「選択肢広がるペロブスカイトの開発動向」と題して、公益財団法人自然エネルギー財団 上級研究員 尾身 悠一郎氏によるセミナーを2025年9月26日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

選択肢広がるペロブスカイトの開発動向

～新施工法でコスト低下、ビルや風車にも設置～

公益財団法人自然エネルギー財団 上級研究員 尾身 悠一郎 氏

２０２５年９月２６日（金） 午後１時～３時

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

第7次エネルギー基本計画において政府は2040年までにペロブスカイト太陽電池を20GW導入するという目標を立てた。

これを受けた国内の各メーカーは全国で実証実験を開始している。その内容は、建築物の屋根や壁面への設置、交通インフラや発電所などへの設置、住宅用建材との一体型など多岐に渡る。ペロブスカイトの課題である耐久性やコストの問題を克服するため、新たな施工方法の実証実験や耐久性の向上につながる技術開発を進める動きもある。

国内におけるペロブスカイトの実証実験の最新動向を概観し、早期の社会実装を実現するために必要な課題を整理する。

１．工場や駅、風車や窓で実証実験がスタート

・耐荷重の低い屋根、倉庫やビルの壁面への設置

・空港や風力発電所などインフラ設備への設置

・窓・バルコニー・瓦など建材一体型

２．コストと耐久性の課題克服に向けた新施工法とバリアフィルムの開発

・ペロブスカイトの課題

・施工コストを低下させる新たな施工方法の開発と実証実験

・耐久性向上に寄与するバリアフィルムの開発

３．法整備と生産支援の拡大で社会実装の早期実現へ

・行政による導入目標の設定

・施工方法ごとの法的課題

・新たな施工方法の開発や生産設備への支援拡充

４．質疑応答／名刺交換

