TVアニメ『カラオケ行こ！』の聡実＆狂児、『夢中さ、きみに。』の二階堂＆目高の描き下ろしグッズ含む新商品が、アニメイトで10月11日発売！　さらに、同日より特典がもらえるフェアも開催!!

株式会社アニメイトは、『カラオケ行こ！』『夢中さ、きみに。』の描き下ろしイラストを使用した新商品を、2025年10月11日から発売いたします。また、同日より【TVアニメ『カラオケ行こ！』『夢中さ、きみに。』アニメイトフェア】を開催いたします。

漫画家・和山やま先生のコミックを原作としたアニメ『カラオケ行こ！』『夢中さ、きみに。』。『カラオケ行こ！』は、合唱部の部長・岡聡実と、彼に歌唱指導を頼んだヤクザの男・成田狂児との、カラオケで繋がる奇妙な関係を描く物語。『夢中さ、きみに。』は、男子高校生たちの思春期ならではの人間模様が織りなすオムニバス・ストーリー。原作はどちらも実写化された人気作で、『カラオケ行こ！』は7月24日から、『夢中さ、きみに。』は8月21日からTVアニメが放送されます。

そんな本作より、『カラオケ行こ！』の聡実＆狂児、『夢中さ、きみに。』の二階堂＆目高の描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」や、「キャラバッジコレクション」といった新商品が登場！ そのほかに、狂児が所属する祭林組をイメージした「祭林組名刺ケース」や、普段使いしやすい「オーバーサイズTシャツ」などを発売いたします。

また、全国アニメイト・アニメイト通販では、10月11日～11月3日まで【TVアニメ『カラオケ行こ！』『夢中さ、きみに。』アニメイトフェア】を開催いたします。期間中、『カラオケ行こ！』『夢中さ、きみに。』関連商品のご購入・ご予約で、「ポストカード（全4種）」を1枚プレゼントいたします。新商品とあわせて、ぜひチェックしてみてください！

■商品情報

『カラオケ行こ！』『夢中さ、きみに。』アクリルスタンド

発売日：2025年10月11日

価格：各1,980円（税込）

種類：4種

△『カラオケ行こ！』アクリルスタンド△『夢中さ、きみに。』アクリルスタンド



『カラオケ行こ！』『夢中さ、きみに。』キャラバッジコレクション

発売日：2025年10月11日

価格：1パック440円（税込）

1BOX（6パック入り）2,640円（税込）

種類：各全6種

△『カラオケ行こ！』キャラバッジコレクション△『夢中さ、きみに。』キャラバッジコレクション

『カラオケ行こ！』祭林組名刺ケース

発売日：2025年10月11日

価格：1,320円（税込）

付属：名刺風カード

△『カラオケ行こ！』祭林組名刺ケース（上：表 下：裏 右：名刺風カード）

『夢中さ、きみに。』オーバーサイズTシャツ

発売日：2025年10月11日

価格：3,300円（税込）

サイズ：身丈約78cm、身巾約58cm、身幅約53cm、袖丈約24cｍ

仕様：綿100％

△『夢中さ、きみに。』オーバーサイズTシャツ



『カラオケ行こ！』『夢中さ、きみに。』アクリルお守り型キーホルダー

発売日：2025年10月11日

価格：各1,320円（税込）

種類：4種

△『カラオケ行こ！』アクリルお守り型キーホルダー△『夢中さ、きみに。』アクリルお守り型キーホルダー



『カラオケ行こ！』『夢中さ、きみに。』ネームバングル

発売日：2025年10月11日

価格：各1,980円（税込）

種類：4種

△『カラオケ行こ！』ネームバングル△『夢中さ、きみに。』ネームバングル

このほかにも、多数の商品が発売！

■フェア情報

TVアニメ『カラオケ行こ！』『夢中さ、きみに。』アニメイトフェア

開催期間：2025年10月11日～11月3日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『カラオケ行こ！』『夢中さ、きみに。』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎、あるいはグラッテ飲食物・有償特典をご購入・ご予約（内金全額必須）1点毎に、「ポストカード（全4種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：ポストカード（全4種）

※特典はお選びいただけません。

△特典：ポストカード（全4種）

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)2025 和山やま/KADOKAWA/アニメ「カラオケ行こ！」製作委員会

(C)2025 和山やま/KADOKAWA/アニメ「夢中さ、きみに。」製作委員会

