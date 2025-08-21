社員の家族向けオープンオフィスイベントへ求職者を招待「人を大切にする」会社のカルチャーを体感してもらい、採用活動を強化

ＪＢＣＣホールディングス株式会社

ＪＢＣＣホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、社長：東上 征司）は、社員の家族向けオープンオフィスイベントに、新卒・キャリアの採用予定者、就職活動中の学生、キャリア求職者、転職エージェントや学校関係者といった就職活動を支援する方々など約50名を招待し、2025年8月27日に開催します。社員と家族を大切にする企業文化や、社員が自らやりたいことに楽しんで挑戦しているカルチャーを求職者に体感してもらい、「この会社で働きたい」と思ってもらうことを目指します。

ＪＢＣＣグループは、社員の家族が会社を見に来て、感じて、楽しんで（Fun）ファン（Fan）になってもらうことをテーマに、オープンオフィスイベント“ Fun! & Fan! Day ”（ファン・ファン・デー）を2023年から実施しています。本イベントは子供が楽しめる参加型イベントやAIを活用したオリジナルアプリの体験など、様々な趣向を凝らした企画を実施し、過去2回の参加者は累計で350名を超え、満足度は94%でした。

今年度は新たな取り組みとして、約50名の求職者および就職活動支援者を本イベントに招待します。イベント当日は、家族向けプログラムに加えて、求職者が若手社員に直接キャリア相談ができるコーナーの設置、実際の採用活動につながる採用担当者とのカジュアル面談など、求職者向けの企画も実施します。

本イベントを通じて求職者にＪＢＣＣグループの風土と魅力を具体的に伝え、優秀な人材の確保につなげることで、IT企業としての競争力をさらに高め、業界をリードする価値創造型企業を目指します。

■ 開催概要

イベントタイトル：Fun! & Fan! Day （ファン・ファン・デー）

コンセプト：Challenge Together ～Think×Act×Teamで未来を創る～

日時：2025年8月27日（水） 13:30-16:30

場所：東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー13階

対象：社員、社員の家族、内定者、求職者（就活生・キャリア求職者）、就職活動支援者（転職エージェント・学校関係者）

* 内定者、求職者、就職活動支援者は招待制

設置予定ブース

【全参加者向けブース】

・ ＪＢＣＣグループってどんな会社？（会社説明会）

・ ＪＢＣＣグループ主要ビジネス別ブース（主要ビジネスの解説ブース）

・ J-Careワークショップ（福利厚生のひとつである、社員旅行補助制度の紹介）

・ J-Farm ワークショップ（障がい者就労支援J-Farmの紹介、AIアプリ体験）

・ deleteC 体験（社会貢献活動deleteCの紹介、AIアプリ体験）

・ AI Kids Program（似顔絵や動画、音楽をAIで作成するAI体験）

・ チャレンジラリー（オフィス内を活用したスタンプラリー）

・ Cafe体験（オフィス内カフェで飲み物の提供）

・ 家族写真撮影

【求職者向け特別ブース】

・ 未来のキャリア 相談カフェ（求職者が若手社員にキャリア相談できるコーナー）

・ 即！面談ブース（採用担当者による完全予約制のカジュアル面談。後日正式な一次面談を実施）

【昨年度 “Fun! & Fan! Day” 実施の様子】家族参加型ブース：紙飛行機飛距離チャレンジ家族向け事業内容説明会AIアプリを活用したイラスト作成ギャラリースタンプラリー景品交換所公式note レポート記事- 今夏も開催！Fun! & Fan! Day ☆ 東京八重洲オフィスに家族や友人を招待！(https://note.jbcchd.co.jp/n/n9d8d4e05c6bc) （2024年度）- 新オフィスに家族を招待♪ Fun! & Fan! Dayを実施しました！(https://note.jbcchd.co.jp/n/n8d8458be0c95) （2023年度）- 入社５年目の挑戦！初めてのファミリーイベントを成功させるまで(https://note.jbcchd.co.jp/n/n30b49cdf0f0f)（2023年度）

■ ＪＢＣＣグループ八重洲オフィスについて https://www.jbcchd.co.jp/lp/yaesu/

東京ミッドタウン八重洲 セントラルタワー13階のＪＢＣＣグループ八重洲オフィス。2023年2月に本社移転。社員が設計にも関わり、壁や柱を極力取り除いた、コミュニケーションを取りやすいオフィスを実現しました。

■ ＪＢＣＣホールディングス株式会社（ＪＢＣＣグループ）について https://www.jbcchd.co.jp/

企業のDXを実現するITサービス企業グループ。2024年4月創立60周年を迎え、ＪＢＣＣ株式会社を中心に国内外に約50拠点を展開。マルチクラウド環境に対応したクラウド、セキュリティのサービスを取り揃え、お客様の安全かつ長期的なクラウド活用を推進しています。また、基幹システムの超高速開発を特長として、お客様の経営課題を技術力とスピードで解決します。

お問い合わせ ： ＪＢＣＣホールディングス株式会社 広報 宮根/長谷川

Tel：03-6262-3233 E-mail：jb_info@jbcc.co.jp