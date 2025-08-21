イワキ株式会社、「第47回日本呼吸療法医学会学術集会」に出展
アステナホールディングス株式会社
アステナホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀬戸口 智、証券コード：8095）のグループ会社であるイワキ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長：門倉 稔）は、2025年8月30日（土）～31日（日）、大阪国際会議場にて開催されます「第47回日本呼吸療法医学会学術集会」に出展します。
学 会 名：第47回日本呼吸療法医学会学術集会
会 期：2025年８月30日（土）～31日（日）
会 場：グランキューブ大阪＜大阪国際会議場＞(https://www.gco.co.jp/)
出展ブース：ブースNo.12
会 長：吉田 健史（大阪大学大学院医学系研究科麻酔・集中治療医学教室）
テ ー マ：挑戦、そしてその先へ-Beyond the CHALLENGE
▶「第47回日本呼吸療法医学会学術集会」公式サイト https://jsrcm47.jp/
・ＨｕｇｅＭｅｄビデオ喉頭鏡
・人工呼吸器 EVE シリーズ EVE NEO
所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号
代表者：代表取締役会長 門倉 稔
設 立：2020年（令和2年）7月21日
U R L ：https://www.iwaki-kk.co.jp/
事業内容：化粧品・食品原料の販売、医療機器の製造販売、体外診断用医薬品の製造販売等