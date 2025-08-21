ME-Qのオリジナルスマホ冷却シート印刷サービスが登場！最大-8.2℃の冷却効果で快適操作をサポート（2025/08/21）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、さまざまなオリジナルグッズのプリントサービスを提供しています。この度、新たに「オリジナルスマホ冷却シート印刷サービス」を開始しました。

スマホ冷却シートは、動画視聴・ゲーム・ナビ利用など発熱が気になるシーンで効果を発揮。熱を吸収して最大-8.2℃冷却することで、快適な操作とバッテリー劣化の防止に役立ちます。厚さわずか0.9mmの極薄仕様で、ケースを付けたままでも使用可能。貼って剥がせる便利な設計により、日常使いからイベント利用まで幅広くご活用いただけます。

さらに、全面フルカラー印刷対応で企業ロゴやキャラクターなど自由にデザイン可能。ノベルティや記念品、OEM商品としても効果的にご利用いただけます。

この機会にぜひ、オリジナルスマホ冷却シートで差別化されたグッズをお試しください。

【商品の特徴】

◆ 1枚から注文可能！特別なノベルティや記念品にも対応

大ロットはもちろん、1枚からの少量注文にも対応しています。小規模イベントや限定グッズにも最適です。

◆ 最大-8.2℃の冷却効果でスマホの発熱を強力抑制

熱を吸収して冷却することで、長時間の動画・ゲーム利用でも快適。充電時の発熱も抑え、バッテリー寿命を延ばします。

◆ 極薄0.9mmの貼って剥がせるシート設計

厚さ0.9mmの極薄仕様でケース使用時も快適。貼り直し可能で跡が残らないため、気軽に使えます。

◆ 全面フルカラー印刷対応！デザインの自由度抜群

フルカラー印刷で細部まで美しく再現。企業ロゴやキャラクター印刷も可能でPR効果も高いです。

◆ ノベルティ・OEM・ギフト用途にも最適

イベント配布やキャンペーン景品、オリジナルブランド商品として幅広く活用できます。

この新サービスを利用して、ぜひ自分だけのオリジナルスマホ冷却シートを作成してみてください！

