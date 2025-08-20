「第7回　今からはじめる相続対策～終活編～『家族と実践する　終活でやるべき4つのこと』」無料オンラインセミナー開催

辻・本郷ITコンサルティング株式会社

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田 健)は、

2025年8月28日（木）に無料セミナー「第7回 今からはじめる相続対策～終活編～『家族と実践する 終活でやるべき4つのこと』」を開催いたします。

■概要

相続と聞くと、「うちには関係ない」「まだ先の話」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。また、「手続きが複雑そう」「専門家への相談はハードルが高い」と感じる方も少なくないのではないでしょうか。



しかし、相続は『いつか、誰にでも訪れる』ものです。

今回のテーマとする「終活でやるべき4つのこと」は、遺されたご家族が困らないよう、自分自身が正しい知識を身につけておくこと、そして、将来相続人になられる「ご家族」にも知っておいてもらうために一緒に準備をしていく上で重要なことばかりです。

当セミナーが、ご家族で相続について話し合うきっかけ、「ヒント」になれば幸いです。

【こんな方におすすめです】

・何から始めたらいいかわからない方

・ご家族との話し合いのきっかけを探している方

・自身の終活を考え始めた方

・親の相続を考え始めた方

【このセミナーで分かること】

・"終活"って実際何をするの？

・エンディングノートと遺言書の違い

・相続が起きた時にやること

・家族会議で何を話し合うか

■講演内容

- 終活で未来をデザインしよう！- エンディングノートと遺言書の違い- 相続が起きた時にやること- "家族会議"が円満相続への最大の近道！

■開催概要

- セミナータイトル：第7回 今からはじめる相続対策～終活編～『家族と実践する 終活でやるべき4つのこと』- 開催日（期間）： 2025年 8月 28日(木) 午前の部 10:00～11:00／午後の部 18:00～19:00- 開催方法 ：オンライン（zoom）- 費用：無料- 主催：辻・本郷 ITコンサルティング株式会社- 備考：・オンラインのリアルタイム配信となります（講演時間は約60分です）。・お申し込みいただいた方に受講方法等を記載したご案内メールをお送りします。・お顔出しは不要です。

午前の部(10時～)のお申込みはこちら :https://zoom.us/webinar/register/2017550692571/WN_1eTse3ImRn-nJBkC8NtG1A午前の部(18時～)のお申込みはこちら :https://zoom.us/webinar/register/7817550693753/WN_SxZDCkV6TMeR0EQcdoZtLA＊開始直前までお申込み可能

■講師情報

砂川 冴子

（辻・本郷ITコンサルティング株式会社 better相続生前対策チーフコンサルタント／相続診断士）

日本生命保険相互会社に勤務し年間100件以上の保険相談・契約業務を行う

2022年1月 株式会社better・税理士法人better入社

相続税申告サポートサービスであるbetter相続申告にて相続税申告サポート業務/二次相続相談業務を行う

2022年8月 経営統合により辻・本郷 税理士法人入社

年間50件以上の相続税申告実務に携わりながら二次相続相談・保険相談・契約業務を行う

2024年1月 辻・本郷 ITコンサルティング株式会社へ転籍

■会社概要

- 辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 概要- 代表者 ：代表取締役社長 黒仁田 健- 所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル5F- 事業内容：各種業務コンサルティング、ソフトウェア販売導入支援等のテクノロジーコンサルティング及び経理労務代行等のオペレーションコンサルティング 等- URL ：https://ht-itc.jp

■このリリースに関するお問い合わせ先

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社

better相続生前対策(https://lp.estate-planning.jp-better.com/)

Email：souzoku-info@jp-better.jp