『採用戦略』を体系化し、秋の採用戦線を制す。人事向け学習ツールCANTERA ACADEMYが8月の新特集を公開

LUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀尾 司）が運営する、人事向け無料リスキリングプラットフォーム「CANTERA ACADEMY」は、2025年8月より新特集「採用戦略」を公開したことをお知らせいたします。労働市場の流動化と専門人材の獲得競争が激化する中、本特集は、場当たり的な採用から脱却し、経営目標と連動した持続可能な採用活動を構築するための実践的な知識を提供します。

■特集公開の背景：なぜ今、場当たり的な採用からの脱却が必要なのか？

「優秀な候補者が集まらない」「採用してもミスマッチが起きる」「採用活動が常に後手に回ってしまう」

これは、CANTERA ACADEMYに寄せられる、多くの人事担当者が抱える切実な悩みです。

近年の採用市場は、単に人材を募集するだけでは、企業の成長に必要な人材を確保することが困難になっています。

多くの企業が「採用＝目の前の欠員補充」という場当たり的な活動に終始し、結果として採用コストの増大や組織力の低下を招いています。

未来の事業成長を見据え、経営戦略と深く結びついた「採用戦略」を設計・実行することこそ、これからの人事に最も求められる役割です。

そこでCANTERA ACADEMYは、人材ポートフォリオの設計から、新卒・中途採用の計画立案、候補者を惹きつける採用広報の実践まで、戦略的な採用活動に必要な知識を体系的に学べる新特集「採用戦略」をリリースしました。

■本特集の特長：戦略設計から広報、実践までを完全網羅

本特集は、採用活動を「点」ではなく「線」と「面」で捉え、一貫性のある戦略を構築できるよう設計されています。

1.【戦略設計】経営と連動する、採用の「幹」を作る

事業計画を実現するために、どのような人材が、いつ、何人必要なのか。経営の視点から人材ポートフォリオを設計する方法や、新卒・中途採用それぞれの目的を明確化し、採用計画に落とし込むための基礎を学びます。

2.【魅力の言語化】候補者を惹きつける「採用広報」と「ピッチ資料」

自社の魅力を正しく、かつ魅力的に伝えるための「採用広報」を準備・実践編に分けて徹底解説。また、候補者の心を掴む「採用ピッチ資料」の作り方まで、具体的なアウトプットに繋がるノウハウを提供します。

3.【実践手法】ターゲット別の採用アプローチ

変化の激しい新卒採用市場のトレンドを捉えた戦略立案や、中途採用特有のポイントなど、ターゲットに応じた最適なアプローチ手法を学び、採用活動の成功確率を高めます。

■コース内容（全10コース / 69セッション）- 人材ポートフォリオの設計の仕方（5セッション, 11分）: 経営目標達成のための人員計画の立て方。- 新卒採用概論 １.採用計画（6セッション, 11分）: 採用目的の明確化から求める人材像の設定まで。- 中途採用概論 １.中途採用の目的と特性（4セッション, 7分）: 中途採用ならではのポイントを理解する。- “広報”視点から見た採用広報と 事例紹介（6セッション, 10分）: 広報のプロ視点での採用広報を学ぶ。- 採用広報１.準備編 / ２.自社展開編 / ３.実践編（全20セッション, 40分）: 採用広報の全プロセスを体系的に網羅。- 採用ピッチ資料の基本（6セッション, 10分）: 候補者の心を動かす資料作成の基本。- 大学・学生の変化と新卒採用戦略（9セッション, 14分）: 最新のトレンドを捉えた新卒採用戦略。- 採用強化コース(1) ターゲット設定とジャッジ基準づくり（10セッション, 43分）: 採用の精度を高めるための基準作り。

場当たり的な採用活動から脱却し、「採用」を企業の成長を牽引する戦略的な武器へと進化させましょう。

【CANTERA（カンテラ）ACADEMY 3つの特徴】

- 企業の垣根を超えたコミュニティCANTERA ACADEMYで学び合う会員同士は、CANTERAというコミュニティに属し、企業間の垣根を越えたイベントに参加できます。業界を超えてHRパーソンがつながることで、1社ごとにおける人事の水準を高め、より効果的な学びの実現を可能としています。定期開催されているライブイベントやリアルイベントなどを通じ、他社人事とカジュアルに議論し合う中で、新たな気付きを得て頂けるような機会を提供しています。- 学習の効果性の高さへのこだわりCANTERA ACADEMYの活用で、人事についての学びをゼロから設計する必要がなく、自主学習の範囲で基礎から学ぶことができます。また、効率よく成長いただく為に、移動時間や休憩時間などで受講できるように、5分程度の短い動画で学習できる「マイクロラーニング」をコンセプトにサービスを設計してます。- オンライン学習プラットフォーム「UMU」からの全面サポートにより、AIを活用した学習を実現CANTERA ACADEMYは、世界203の国と地域で100万社以上で導入をされている、AIで企業の業績を向上させる学習プラットフォーム「UMU」から全面サポートを受け、運営をしております。動画コンテンツ内でも、AIや最新の技術を活用した学習スタイルを実現しています。また、インプットのみならず、受講生同士でコメントをしあい、意見交換ができる学習デザインが施されています。結果的に最小の時間投資で、最大の学習効果をリターンとして得られ、多忙な人事組織の生産性向上に寄与しています。

