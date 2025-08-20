オリコ、肥後銀行と「ＯＢＳ」のビジネスマッチング契約を締結

株式会社オリエントコーポレーション

株式会社オリエントコーポレーション（東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真、以下「オリコ」）は、株式会社肥後銀行（熊本県熊本市、代表取締役頭取：笠原 慶久）と、「OBS（Orico Business payment for SME※）」のビジネスマッチング契約を締結いたしました。

※SME（Small and Medium Enterprise）とは、「中小企業」という意味の英略語

このたびのビジネスマッチング契約により取り扱いを開始する「OBS」は、売り手企業がカード決済を取り扱いしていない場合でも、オリコが支払代行事業者として事業者間決済の間に入ることで、カード支払いが可能となるサービスです。ご利用登録が無料かつ簡単な「OBS」の導入により、肥後銀行のお取引先のキャッシュレス化による業務効率の改善など、中小企業が抱える経営課題の解決を支援してまいります。

＜OBSのイメージ図＞

オリコは、2026年3月期を初年度とする中期経営計画において、成長牽引マテリアリティとして「個人や中小企業にとって安全・安心・便利な「キャッシュレス社会」実現への貢献」および「地域経済活性化への貢献」を掲げています。

本サービスの提供を通じ、中小企業の経営課題解決を促進することで、地域社会の活性化に貢献し、企業価値と社会価値の向上に努めてまいります。