司法書士法人永田町事務所が「事業承継セミナー」第2弾を開催！前回120名が参加し好評、今回は株式承継の実務ポイントを解説
司法書士法人永田町事務所（東京都千代田区、代表司法書士：加陽麻里布）は、「事業承継セミナー」第2弾を2025年8月22日（金）9:30よりオンライン（Zoomウェビナー）にて開催いたします。
前回開催したセミナー「日本の後継者不足をチャンスに変える事業承継入門」には、有料ながら120名の方にご参加いただき、大変好評を博しました。
そのご好評を受け、今回はテーマをさらに深め、株式の相続・承継にフォーカスした実務解説を行います。
前回のセミナー開催風景（講師・司法書士法人永田町事務所・加陽麻里布）
セミナー概要
日時：2025年8月22日（金）9:30～
形式：Zoomウェビナー（オンライン開催）
テーマ：株式承継の実務ポイント ～相続・事業承継で経営者が直面する課題と対策～
講師：司法書士法人永田町事務所 代表司法書士 加陽麻里布（かよう・まりの）
対象：中小企業経営者、後継者、株式を保有するオーナー経営者
参加費：10,000円（税込）
申込方法：メールにて information@asanagi.co.jp までご連絡ください
関連動画の公開
セミナーに先立ち、関連テーマを解説した動画をYouTubeで公開しています。
▼事業承継を何もせずに社長が急逝した会社の末路
https://www.youtube.com/watch?v=7THnzTNRRds&t=82s(https://www.youtube.com/watch?v=7THnzTNRRds&t=82s)
背景
事業承継の成否は、経営基盤の安定や家族間の信頼関係に直結します。特に株式の承継は、経営権の分散や相続人間の対立を招くケースが多く、事前の対策が不可欠です。
司法書士法人永田町事務所は商業登記・企業法務を専門とする司法書士事務所として、経営者が安心して次世代へ事業を託せるよう、相続・承継に関する実務支援を強化しています。
司法書士法人永田町事務所について
司法書士法人永田町事務所は、会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記を専門とする司法書士事務所です。制度改正や最新の実務に対応し、企業経営者や個人のニーズに迅速かつ正確に応えています。2025年からは相続・事業承継分野のセミナー・支援サービスを積極的に展開しています。
所在地：東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル5階
代表者：加陽 麻里布（かよう・まりの）
業務内容：会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記、相続・事業承継支援
ウェブサイト：https://asanagi.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
司法書士法人永田町事務所
担当：加陽 麻里布
TEL：03-6659-2314
Email：information@asanagi.co.jp
問い合わせフォーム：https://asanagi.co.jp/contact/
【当グループ・その他関連情報サイト】
ストックオプションアドバイザリーサービス株式会社
ストックオプション制度設計・株価算定の専門アドバイザリー
https://soas.co.jp/
永田町リーガルアドバイザー株式会社
https://n-legal.co.jp/
永田町リーガル会計事務所
https://tax.n-legal.co.jp/
債務整理
https://asanagi.co.jp/debt/
かようまりのオフィシャル
https://marinokayo.com/
資格取得エキスパート
https://asanagi.co.jp/shikaku/
ＹｏｕＴｕｂｅ
https://www.youtube.com/@MarinoKayo
投稿コラム・note
https://gentosha-go.com/articles/-/67602
https://gentosha-go.com/articles/-/67607
https://gentosha-go.com/articles/-/60175
https://gentosha-go.com/articles/-/49958
https://gentosha-go.com/articles/-/40151
https://gentosha-go.com/articles/-/40181
https://note.com/asanagi_co/n/ne259074c69e3
https://note.com/asanagi_co/n/nda5b5d7feee1
https://note.com/asanagi_co/n/n33bb9273fe5e
https://note.com/asanagi_co/n/n58c77e015c56