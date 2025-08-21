「美味しいくせに、身体にやさしいアイスクリーム。」ヴィーガンで添加物不使用、極力オーガニックの材料にこだわった手作りのアイスクリームが、3年の歳月を経て8月下旬より販売開始。

お菓子に“からだ想い”を込め続けてきた私たちが、自信をもってお届けするのは「美味しいのに、添加物不使用、植物性素材のみで作る、からだにやさしい」。そんな理想を詰め込んだ、特別なアイスクリームです。

▪️アイスクリーム開発の目的誰もが安心して食べられる美味しいアイスクリームが完成

「乳製品を使わない＝仕方なく」ではなく、「使わないからこそ美味しい」と思えるものを世の中に広めたい。

The Health Conscious Sweets Shopでは、「からだ想い」をコンセプトに、すべての人が安心して楽しめる【美味しいくせに、身体にやさしい。】お菓子作りに取り組んでいます。中でも、アイスクリームの開発は長年の夢でした。しかし、乳製品を使わず、なおかつ誰が食べても心から「美味しい」と感じられるアイスを作るのは簡単ではありません。

“動物性・添加物を使わないこと”がハンデではなく、強みに変わる商品を作りたい--その一心で、開発に取り組んできました。

▪️ 開発コンセプト

素材の味を大切に楽しめる“感動的な”アイスクリーム。

ブランド立ち上げ当初からの夢だったアイスクリーム作り。私たちは、「ヘルシーなお菓子」を、“仕方なく選ぶもの”ではなく、“本当に食べたい!!”に変えたいと思っています。だからこそ、今回のアイスもただ植物性であることや添加物不使用であることにとどまらず、味と食感への妥協を一切許しませんでした。

植物性素材だけで、なめらかさやコクを実現することの難しさに何度も何度も立ち止まりながらも、「誰もが安心して、そして笑顔で食べられるアイスを届けたい」という思いだけは揺るぎませんでした。

でも、アイスの開発に厨房が使える時間は閉店後や休店日と、限られている中での商品開発は並大抵のものではありません。

選抜されたスタッフで試行錯誤しながら、クセを感じさせず、濃厚で滑らかな口どけを叶えるため、数十回におよぶレシピ改良と数えきれない程の試食を重ねました。

それでも、スタッフ全員が「これなら自信を持ってお出しできる」と納得するまで妥協をしないと決めていたので、完成を急ぐことはありませんでした。

安定剤含む添加物を一切使わずに、豆乳やナッツなど、自然素材特有の風味がクセにならない理想的ななめらかさと口どけに近づけるため、脂肪分や固形分を0.1％単位で調整し、ついに完成したのは、素材の力を最大限に引き出し、驚くほどなめらかで濃厚な、ヴィーガンアイスクリームです。

▪️こだわりと特徴

選び抜かれた原材料/レシピと製法

Point１.｜“素材選びから美味しさは始まっている”--贅沢すぎるほどに、選び抜いた原材料

私たちが目指しているのは、「美味しさ」と「やさしさ」の両立。だからこそ、レシピ開発と同じくらい「素材選び」にはこだわりました。

有機の豆乳、香料に頼らず香り立つオーガニックのバニラビーンズ、オーガニックメープルシロップ、香ばしさと旨みが豊かなオーガニックナッツ――どれもからだに負担をかけず、風味としてもしっかり役割を果たす素材ばかりです。

中でも難しかったのは、素材同士のバランスです。素材そのものの個性が強いぶん、配合を間違えるとクセや雑味が際立ってしまうため、ミリ単位の微調整を重ねながら「アイスとして調和する黄金比」を模索しました。

「美味しさは素材に宿る」と本気で信じているからこそ、妥協のない選定と試行錯誤を重ねて完成した、身体にも、味覚にも嘘のないアイスクリームです。

7月下旬から店頭で行っている試食イベントでは、口当たりの滑らかさと素材の甘みを感じる美味しさが大好評

Point２.｜科学的アプローチ×職人技で質感と味の“黄金比”を追求

安定剤も不使用で、糖度を上げづらく固形分も増やしにくい為、硬くシャリシャリとした仕上がりになってしまう点を調整することと、添加物や油を加えずに天然素材だけでアイスクリームのなめらかさを引き出すことにとても苦労しました。

それでも諦めずに研究と開発を重ねて、質感と味の黄金比を見つけることが出来ました。

テクスチャーに関しては、「植物性でここまでできるのか」と思わせる圧倒的な滑らかさと密度感を目指し脂肪分や固形分を0.1％単位で調整。

さらに製造後の食感や香りを実際に口にしながら微調整を行い、「これが植物性とは思えない」と言わしめる仕上がりを実現しました。

▪️ 商品紹介

素材の味を大切に楽しめる“感動的な”アイスクリーム

乳製品・安定剤を含む添加物を一切使わず、アイスらしいクリーミーな食感と口溶けを追求。

素材の力を最大限に引き出し、驚くほどなめらかで濃厚な味わいを実現しました。

食べた方から「これがヴィーガンアイス？本当に？」と驚かれるような完成度に仕上がり、後味はすっきり軽やか。素材のおいしさが染みわたる、心も身体も喜ぶ味わいです。

3年越しで辿り着いた、「本当に美味しい」The Health Conscious Sweets Shop のアイスです。

▪️フレーバー

「たった3つの味」に込めた、深いこだわり。

初めてのラインナップは、「アイスといえば」の3フレーバー。

定番だからこそ、一切の妥協をせずに素材と製法にこだわりました。

VANILLA ICE CREAM (バニラ)

オーガニックバニラビーンズを贅沢に使用し、やさしく香る豊かなバニラとなめらかな舌触りが特徴の、すっきりとした後味に仕上がったバニラアイスクリームです。

さっぱりとした味わいで、思わずもう一口食べたくなる仕上がりです。

STRAWBERRY ICE CREAM (ストロベリー)

贅沢にたっぷり使用した有機いちごを2つの製法で仕込み、いちごの甘みと酸味、つぶつぶの食感を引き出しました。

いちご本来の自然な彩りと、素材の存在感をそのままに仕上げたストロベリーアイスクリームです。

CHOCOLATE ICE CREAM (チョコレート)

カカオときび糖だけで仕上げたシンプルで高品質なヴィーガンチョコレートと厳選された素材のバランスがとれたチョコレートアイスです。

濃厚なのに軽やかなチョコレートの満足感が口いっぱいに広がります。

▪️ブランドについて

「からだ想いなお菓子屋さん」として2021年、東京・六本木にオープンしたThe Health Conscious Sweets Shop。

すべての商品がヴィーガンでグルテンフリー。

原材料にも徹底的にこだわり、添加物不使用で極力オーガニック。

“本当に美味しいものしかお出ししない”をモットーに、クッキーやパウンドケーキ、チョコサンドなど、すべてのお菓子を店内の工房で一つひとつ、心を込めて丁寧に手作りしているお店です。

美味しさに妥協しない”誰かに贈りたくなるお菓子”をご用意しております。

「ナチュラルと優しさ/洗練と純白/健康とヘルシー」の想いを込めたブランド旗が目印。

[SHOP INFO]

東京都港区六本木7-18-8 岸田ビル1階

Brand site : https://thsshop.jp

Instagram：https://www.instagram.com/thsshop.official/

報道関係者様のお問い合わせ先

株式会社ベジダイニング

担当者 : 大林 / 森本

tel ：03-3505-2612

mail：ths-shop@vegedining.jp