司法書士法人永田町事務所、書籍発売を記念し「起業家相談会」を開催決定！人気業種と始め方を解説する動画も同時公開
司法書士法人永田町事務所（東京都千代田区、代表司法書士：加陽麻里布）は、著書『司法書士が全部教える「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』の発売を記念し、会社員を対象とした「起業相談会」を新たに開催することを決定しました。
あわせて、「起業したい会社員必見！人気業種とその始め方を徹底解説」と題した動画をYouTubeで公開しました。
▼動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=gg8dxiC2zRs&t=16s(https://www.youtube.com/watch?v=gg8dxiC2zRs&t=16s)
会社員向け起業相談会について
対象：会社員、副業から独立を検討している方、将来法人化を考えている方
内容
・起業に適した業種の傾向
・法人化と個人事業のメリット・デメリット
・会社設立に必要な手続きと費用の目安
・起業準備における注意点
日時：2025年9月（詳細は後日案内予定）
形式：オンライン（Zoom予定）
申込方法：メールにて information@asanagi.co.jp までご連絡ください
書籍情報
『司法書士が全部教える「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』（ゴールドオンライン新書）
著者：加陽麻里布
形式：Kindle版・ペーパーバック（近日発売予定）
本書では、会社設立の基本事項や設立後に必要な手続きまでを網羅的に解説。副業を法人化したい人、資産管理を効率化したい人、起業を目指す人に向け、司法書士の視点から「一人一法人」時代に備える実践的な知識を提供しています。
Amazon書籍ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMHTH7WN
司法書士が全部教える「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】
背景
副業解禁や働き方の多様化により、会社員からの起業相談が急増しています。特に「人気業種でどう始めたら良いか」「法人化はいつがベストか」といった実務的な疑問が多く寄せられています。
司法書士法人永田町事務所では、商業登記・会社設立や法人登記の専門性を活かし、会社員や副業層に向けた情報提供と実務支援を強化しています。
司法書士法人永田町事務所について
司法書士法人永田町事務所は、会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記を専門とする司法書士事務所です。
制度改正や最新の登記実務に対応し、企業経営者や個人のニーズに迅速かつ正確に応えています。近年は起業支援・事業承継・相続分野にも業務を拡大しています。
所在地：東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル5階
代表者：加陽 麻里布（かよう・まりの）
業務内容：会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記、起業・相続支援
ウェブサイト：https://asanagi.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
司法書士法人永田町事務所
担当：加陽 麻里布
TEL：03-6659-2314
Email：information@asanagi.co.jp
問い合わせフォーム：https://asanagi.co.jp/contact/
