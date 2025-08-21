日本エキスパートホールディングス株式会社

日本エキスパートホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：長堀泰幸）は、深刻化する中小企業の人手不足問題と働き方改革ニーズに対応するオンライン事務代行サービス「ちょいサポ」を提供いたします。

経理・人事・営業・秘書など専門性の高い10分野以上の事務業務を、月額2.5万円（3時間）からのスモールスタートで利用可能。専任コンサルタント付きのプロフェッショナルチームが業務設計から実行まで一貫サポートし、最短3営業日での稼働開始により、固定雇用に依存しない柔軟な業務体制の構築を支援します。

■ 中小企業の事務業務における課題

多くの中小企業は、経理・人事・法務などの専門事務業務において、「必要だが専門人材の確保が困難」「コストは抑えたいが品質は担保したい」という課題を抱えています。

これらの業務は法的要件や専門知識が必要なため省略できない一方で、専門人材の雇用には相応のコストと時間が必要となることから、多くの企業が効率的な解決策を求めています。

人手不足や欠員対応、専門領域まで任せにくいという課題に対し、「ちょいサポ」はコンサルタントが伴走しながら業務設計～実行を支援することで、これらの課題の解決を図ります。

■ 「ちょいサポ」が実現する3つの革新

「ちょいサポ」は、従来の事務代行サービスとは一線を画す、独自の仕組みにより企業の事務業務課題を解決します。以下の3つの特徴により、コスト削減と業務品質の両立を実現しています。

1. プロチーム制による高品質と安定性の両立

各分野の実務経験者で構成される専門チームが業務を担当。

個人のスキルに依存せず、チーム全体の知見と品質管理体制により、正社員レベルの業務品質を安定的に提供します。万が一の人員変更時も業務継続性を保証し、属人化リスクを解消することが可能です。

2.「 必要時のみ活用」で人件費の変動コスト化

従来の固定雇用では業務量に関わらず一定の人件費が発生しますが、「ちょいサポ」では実稼働時間分のみの課金により、繁忙期は増強、閑散期は縮小という柔軟な運用が可能。

月3時間からの細かな時間設定により、無駄なコストを徹底的に排除します。

3. 「最短3営業日稼働」でスピード解決

専任コンサルタントが業務分析から最適化提案まで一括サポート。

既存業務フローの改善提案も含めた業務設計から実行までを短期間で立ち上げ、緊急の人員不足にも迅速に対応します。

■ 対応業務領域と導入効果

「ちょいサポ」では、企業活動に欠かせない幅広い事務業務領域をカバーし、専門性の高いサービスを提供しています。

各業務分野において実務経験豊富なプロフェッショナルが対応することで、導入企業様により高品質な支援を行うことが可能です。

対応可能業務（10分野以上）

【経理事務】仕訳・伝票処理、請求書・領収書管理、給与計算サポート、決算補助、税務関連業務

【人事事務】 採用サポート、入退社手続き、勤怠・給与管理、福利厚生手続き、人事データ管理

【営業事務】受発注管理、顧客データベース管理、営業資料作成、進捗管理、社内調整

【秘書事務】スケジュール調整、会議準備、資料作成、来客対応、出張手配

【一般事務】データ入力、書類作成、備品管理、電話対応、庶務全般

具体的な導入効果

業務効率向上：専門チームの活用により業務処理速度の向上を実現

コスト最適化：必要時間分のみの人件費で固定雇用コストを削減

リスク軽減：急な退職や休職による業務停滞リスクの解消

コア業務集中：経営陣・管理職が本来業務に専念できる環境を整備

■ 料金プラン

「ちょいサポ」では、企業規模や業務量に応じて選択できる3つのプランをご用意しています。月3時間からのスモールスタートが可能で、すべてのプランで必要時間分のみの課金となるため、無駄なコストを抑えて効率的にご利用いただけます。

◆ TRIALプラン

月額25,000円（月間3時間）

追加料金：10,000円/1時間

主な活用シーン：導入検討・スポット業務

◆ STANDARDプラン

月額150,000円（月間20時間）

追加料金：10,000円/1時間

主な活用シーン：定期業務・部分的な業務移管

◆ PREMIUMプラン

月額250,000円（月間40時間）

追加料金：10,000円/1時間

主な活用シーン：包括的な事務業務のアウトソース

※最低契約期間：3カ月

※初期費用：委託費の1カ月分

※全プランに専任コンサルタントによる業務設計・最適化サポートを含む

■ 導入プロセス

「ちょいサポ」では、専任コンサルタントによる手厚いサポート体制により、スムーズな導入を実現しています。初回コンサルティングから業務開始まで、最短3営業日での稼働開始が可能です。

【STEP1】 初回コンサルティング（業務分析・課題整理）

【STEP2】 最適プラン提案・業務フロー設計

【STEP3】 契約締結・セキュリティ設定

【STEP4】 キックオフ・チーム紹介

【STEP5】 業務開始（最短3営業日）

【STEP6】 定期レビュー・継続的改善提案

■ 今後の展開

「ちょいサポ」は、中小企業の人材不足解決を通じて日本の生産性向上に貢献することを目指しています。

今後は利用企業からの要望を基に、業務テンプレートの充実、対象業務領域の拡大、各種SaaS連携の強化を順次進め、より多くの企業の働き方改革を支援してまいります。

■ 日本エキスパートホールディングス株式会社について

会社名： 日本エキスパートホールディングス株式会社（JEX）

所在地： 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷5-23-9 モルフォビル4F

代表者： 代表取締役社長 長堀 泰幸

事業内容： 「幅業」推進サービス、プロフェッショナルマッチングサービス

コーポレートサイト：https://j-expert.co.jp/

「ちょいサポ」サービスサイト：https://choi-support.com/, https://office-work.choi-support.com/

