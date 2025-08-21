次世代のインフルエンサー/SNSマーケティング「MOMENTH」始動！

株式会社エブリー

株式会社エブリー（本社：東京都港区、代表取締役：吉田 大成）は、成長を続けるSNSソリューション事業をさらに加速させるため、この度、「MOMENTH」として新たにブランド化いたしました。ファンの”熱狂”を設計し、行動変容へ繋げる新たなインフルエンサー/SNSマーケティング手法で、継続的な成果の創出を支援いたします。

「MOMENTH」公式サイトはこちら ▶︎ https://momenth.jp/(https://momenth.jp/)

「MOMENTH」ブランド化 背景

これまで当社は、「インフルエンサーマーケティング」「SNSアカウント運用」「Web広告運用」「ライブコマース」など幅広いアプローチで、SNSソリューション事業を展開してまいりました。メディア事業での制作・グロースノウハウを元に、100社以上のマーケティング活動を支援。インフルエンサー/SNSマーケティング市場の拡大に伴い、当社への引き合いも年々増加しています。

これまで支援してきた多くの企業や官公庁が、過去の施策において「再生数は伸びたが売上につながらない」「単発の施策で終わってしまい継続的な成果が見えづらい」といった課題を抱えていました。こうした課題を解決するため、当社はこれまでの知見とノウハウを結集し、持続的な成果に繋がる次世代のマーケティング手法を確立いたしました。

このたび、当社のインフルエンサー/SNSマーケティング事業を「MOMENTH」としてブランド化することで、より効果的な施策をより多くの企業で実現してまいります。

「MOMENTHマーケティング」概要

「MOMENTH」が提供する次世代のインフルエンサー/SNSマーケティング「MOMENTHマーケティング」は、単なる露出に留まらない”熱狂”を生み出すことで、認知から購買までを一気通貫で支援します。「influencer（インフルエンサー）」のファンに深い訴求を行い、「enthusiasm（熱狂）」の「moment（瞬間）」を生み出すことで行動変容につなげる。「MOMENTH」はこの3つのキーワードに由来しています。

「MOMENTHマーケティング」には下記の3つの特徴があります。

また下記のプロセスで熱狂を設計し、継続的な成果創出を支援します。

無料オンライン相談会

プレスリリースをご覧いただいた方を対象に、無料のオンライン相談会を実施します。貴社のマーケティング活動における課題感や、「MOMENTH」の具体事例など、お気軽にお問い合わせください。

本件に関するお問い合わせはこちら ▶︎ https://momenth.jp/contact(https://momenth.jp/contact)

『MOMENTH』について

MOMENTHは、「熱狂」を軸に企業のマーケティング課題を解決し、継続的な成長を支援するサービスです。単なるインフルエンサーの起用や広告の露出に留まらず、インフルエンサーとファンの繋がりを深く理解したコンテンツにより、視聴者の行動変容を促します。

サービスは、インフルエンサーマーケティング、SNSアカウント運用、Web広告、ライブコマースといった多角的なアプローチで提供されます。また、自社運営の動画メディア「TIMELINE」やクラウドファンディングを組み合わせることで、認知から購買、そしてその後のサービス改善まで、一貫したマーケティングを可能にします。MOMENTHは、マーケティング担当者が抱える「売上につながらない」「単発で終わる」といった課題を解決し、企業がマーケティングの力を最大限に発揮できるようサポートします。

WEB：https://momenth.jp/

会社概要

会社名：株式会社エブリー

代表者：吉田 大成

設立：2015年9月1日

所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー38階

事業内容：動画メディア事業等

コーポレートサイトURL：https://corp.every.tv/

採用オウンドメディア「every.thing」：https://everything.every.tv/