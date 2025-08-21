“シンおむすび”を監修したぼんご＆柿安が、互いの”再現度”に太鼓判！　「シンおむすび二刀流、発表。」キャンペーン発表会　19個で飽き足らず、ダミーのおむすびまで食べようとした?!

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介、以下、当社）は、2025年8月21日（木）に、「2025年8月おむすびキャンペーン発表会・試食会」を開催いたしました。

本発表会には、当社商品本部デリカ食品部長の木内智朗（きうち ともあき）が登壇し、2025年2月に大谷翔平選手が“ファミリーマートおむすびアンバサダー”に就任してからの取り組みを振り返るとともに、8月26日（火）からスタートする新キャンペーンについて説明しました。また、ゲストとして、おにぎり専門店 ぼんご女将の右近由美子(うこん ゆみこ)様（以下、右近様）、株式会社柿安本店の事業本部マネージャー商品開発担当 松田和典（まつだ かずのり）様（以下、松田様）が登壇し、お二方を交えたトークセッション・新作おむすびの試食会も実施いたしました。

はじめに、「おむすびは、ファミリーマートにおけるお客さまの来店目的上位のカテゴリであり、比較的買い求めやすいおむすびを強化することで、お客さまのニーズに応えたい」という理由からファミリーマートがおむすびを強化していることを明らかにしました。

また、お米や海苔を始め、おむすびに欠かせないあらゆる食材の価格が高騰する中、ファミリーマートでは「低・中・高3つの価格帯で品揃え」することでさまざまなニーズに応えており、定番商品は美味しさを追求し、有名店タイアップや店頭キャンペーンと連携した商品で随時投入することで、いつファミリーマートに来ても新しさを感じる品揃えの戦略について発表しました。

2025年3月より開始したおむすびキャンペーンについて、大谷選手のアンバサダー就任効果もあり、ぼんご監修おむすびを含む4種類のキャンペーン対象おむすびが、販売開始から1週間で累計販売数300万個を突破。3週間のキャンペーン期間で累計販売数922万個に達するほど売上を伸ばしたことを報告しました。また、大谷選手が活躍するとファミマのおむすびが割引になる「＃大谷選手ファミマおむすび割」では、累計41万枚（8月21日時点）のクーポンを発行。試合によっては使用率が92％を超えるなど、大きな反響があったことを振り返りました。

そして投手としても活躍する大谷選手が、勝利投手になった際にもクーポンをプレゼントしていくことを発表。「打っても・投げても、『大谷選手が活躍したらファミマのおむすび』を合言葉にご来店いただき、共に大谷選手を応援していただけたら」と、今後の取り組みに関して意気込みを語りました。

その後、8月おむすびキャンペーンの紹介パートでは、上部に「シンおむすび二刀流、発表。」の文字が描かれ、中央には“ファミリーマートおむすびアンバサダー”大谷選手が大々的にデザインされた、インパクトのある新キャンペーンのビジュアルが公開されました。続いて、木内から今回新たに加わった“シン”という言葉について説明。「本格的なおむすびが新たに登場」することにちなんだ『新』、ぼんごさんと柿安さんそれぞれのこだわりが詰まった真のおむすびという意味の『真』、そして、味わい深い具材のラインナップとなったことを表す『深』という3つの想いが込められています」とコメントしました。

次に、8月26日（火）から放映の新TVCM映像が初お披露目されました。前回と同様に記者会見風のスタイルで、“進化系（シンカケイ）”と“新贅沢（シンゼイタク）”という2つの「シン」おむすびを、大谷選手自らが発表するという内容。木内からは、撮影の裏話として、「以前19個ものおむすびを口にされたというお話をしましたが、さらに、ダミーのおむすびも食べようとされていました。”記者会見登壇”というテーマでの大谷選手の演技の上手さにも驚きました」と、普段とは異なる一面を見せた大谷選手のエピソードも明かされました。

また、今回の “声優と歌手の二刀流タレント“として、水樹奈々さんが新CMでナレーションを務め、「CM内で美味しそうに頬張る大谷選手が羨ましくなってしまいました。思わず食べたくなってしまうような高揚感を込めて収録させていただきましたので、みなさん是非一緒にお腹を鳴らしていただけたらと思います！」というコメントも紹介されました。

続いて、ゲストのおにぎり ぼんご女将の右近様と、柿安本店の松田様が登壇。トークセッションでは、監修の経緯や商品概要、新商品のこだわりポイントについてお話しいただきました。

右近様は、今回新たに発売となる『大きなおむすび 鮭マヨネーズと生たらこ』について、「ぼんごの人気メニュー『鮭マヨネーズ』のように、柚子こしょうをアクセントに使用しています。監修商品でも、柚子こしょうは隠し味程度に加え、良いバランスに仕上がりました」と、今回こだわったポイントについて語りました。 また、『大きなおむすび 肉そぼろ卵黄ソース』は、「3月の商品の出来がとてもよく、もっと大きなサイズで楽しんでもらいたいと感じておりました。具材とお米の美味しさを、これまで以上に楽しんでいただけると思います」と、前回の商品からさらに美味しく“シン化”していることをアピールしました。

また、松田様は『牛すき』について、「柿安で厳選した国産黒毛和牛を三重県の伝統製法『浮かし煮』を用いて調理し、肉の旨味を損なわず、ふっくら仕上がりました」とコメント。また、『海老マヨネーズ』については、「どこを食べても海老の風味と食感を感じるよう大きい海老２尾を入れ、マヨネーズソースは隠し味に柑橘の爽やかさを加え、ごはんと絶妙にマッチする味わいに仕上げています」と大切にしたポイントを明かし、１つでも満足できる“シン贅沢”な新作おむすびの魅力について語りました。

そして、松田様がぼんご監修の商品『大きなおむすび 鮭マヨネーズと生たらこ』を、右近様が柿安本店監修の商品『牛すき』をそれぞれ試食すると、松田様は「生たらこのコクと鮭マヨネーズに加えて、柚子こしょうがすごくいいアクセントになっていますね。大きなおむすびですが、全部食べても飽きないと思いました。さすがぼんご監修ですね！」と絶賛。右近様は「具材の存在感、牛の香りと甘みに加えてお野菜の甘みもしっかりしていて驚きました！」と柿安の味の再現度に驚いた様子でした。コメントの最後には「個人的には、大谷選手に一度お会いしてみたいです」と笑顔を見せ、会場を和ませました。

最後に、木内から集まった報道陣に向けて、「大谷選手に対しては引き続き、投打共に活躍される事を期待し、応援してまいります。また、弊社のおむすびについては、キャンペーン等を通じて、より多くの消費者の方へ大谷選手の活躍と共に届ける事ができればと思います」と、前回のキャンペーンに引き続き、大谷選手への期待感を膨らませるコメントで、本発表会を締めくくりました。

■発表会の様子（一部抜粋）

■おにぎり専門店ぼんご監修“進化系”「大きなおむすび」

今年3月に“おむすび二刀流”として発売した「ぼんご監修手巻おむすび」を「大きなおむすび」シリーズに“進化”させ、このたび同店で女性からの支持も高いほのかに柚子こしょうを効かせた「鮭マヨネーズ」に、具材として人気の高い「生たらこ」を合わせた、「大きなおむすび 鮭マヨネーズと生たらこ」276円（税込298円）と今年3月に発売した具材「肉そぼろ（卵黄ソース）」を入れた、「大きなおむすび 肉そぼろ（卵黄ソース）」297円（税込320円）を新たに発売いたします。

【ぼんご監修おむすび商品詳細】

【商品名】ぼんご監修 大きなおむすび 鮭マヨネーズと生たらこ

【価格】276円（税込298円）

【発売日】2025年8月26日（火）

【発売地域】 全国

【内容】定番手巻おむすびの1.5倍（※1）の重量の「大きなおむすび」で、おにぎり専門店ぼんごのおむすびサイズを表現しました。具材には、ぼんごで人気の「生たらこ」と、女性からの支持も高い「鮭マヨネーズ」を組合せました。魚卵のコクと、ほのかに柚子こしょうを効かせた爽やかな味わいの鮭マヨネーズが相性抜群です。

（※1）定番手巻おむすび5品の規格重量との比較です。

【商品名】ぼんご監修 大きなおむすび 肉そぼろ（卵黄ソース）

【価格】297円（税込320円）

【発売日】2025年9月2日（火）

【発売地域】 全国

【内容】3月にご好評いただいた具材の組み合わせを、ごはんも具量も1.5倍（※2）の重量の「大きなおむすび」で展開し、たっぷり楽しんでいただける商品に仕立てました。

肉そぼろは牛と豚の挽き肉を使用することで、肉の旨味とコクを感じられる味付けに仕上げています。3月より甘辛く味付けし、ごはんを更に美味しくお召し上がりいただける仕立てに変更しました。卵黄ソースは、とろっとした食感で、卵黄のコクが肉そぼろを引き立てます。

（※2）手巻肉そぼろ卵黄ソースの規格重量との比較です。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様等が異なる場合がございます。

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がございます。

■ 肉の老舗「柿安」が監修した “新贅沢”なおむすびも新登場！

国産黒毛和牛に、すき焼麩・玉ねぎ・ねぎエキスを合わせ、秘伝のタレでふんわり炊いた「牛すき」を手軽に味わえる和風の贅沢なおむすび「柿安監修 牛すき」258円（税込278円）を発売。また、「柿安ダイニング（KAKIYASU DINING）」の看板商品「大海老マヨ」の、甘めのマヨソースと海老の味わいをイメージした洋風の贅沢なおむすび「柿安監修 海老マヨネーズ」239円（税込258円）も新たに販売いたします。

【商品名】柿安監修 牛すき

【価格】258円（税込278円）

【発売日】2025年8月26日（火）

【発売地域】 全国

【内容】国産黒毛和牛を、肉を知り尽くした柿安が牛肉特有の美味しさを引き出すために生み出した「秘伝のタレ」を使用して味付けました。すき焼麩・玉ねぎ、ねぎエキスも一緒に炊き上げることで野菜の旨味が加わり、専門店のような深い味わいを手軽に楽しめるおむすびに仕上げています。

【商品名】柿安監修 海老マヨネーズ

【価格】239円（税込258円）

【発売日】2025年9月2日（火）

【発売地域】 全国

【内容】「柿安ダイニング（KAKIYASU DINING）」の看板商品「大海老マヨ」の、甘めのマヨソースと海老の味わいをイメージしたおむすびです。おむすびとして一体感を大切にするため、海老2尾は、薄く衣を付けて揚げ、コンデンスミルク・三温糖などで甘く優しい味わいのマヨソースと合わせました。甲殻類の旨み感じるピラフで包んだ、洋風な味わいのおむすびです。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様等が異なる場合がございます。

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がございます。

■ 開催概要

正式名称：2025年8月おむすびキャンペーン発表会・試食会

開催日：2025年8月21日(木)11:00～12:00

実施会場：株式会社ファミリーマート 本社9階

(東京都港区芝浦三丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS9階)

登壇者：株式会社ファミリーマート 商品本部 デリカ食品部長 木内 智朗(きうち ともあき)

おにぎりぼんご 女将 右近由美子(うこん ゆみこ)様

株式会社柿安本店 柿安本店 事業本部マネージャー商品開発担当 松田和典

(まつだ かずのり)様

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上