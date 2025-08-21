Altius Link Vietnam、ハノイ工科大学とAI・BPO分野での共同研究推進に向けたMOU（基本合意書）を締結

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンク株式会社のグループ会社で、日本とアジアを中心にアウトソーシングサービスを提供するAltius Link Vietnam Joint Stock Company（本社：ベトナム・ハノイ市、代表取締役社長 佐川 邦直、以下 Altius Link Vietnam）は、8月18日（月）、ベトナムのハノイ工科大学（Hanoi University of Science and Technology:HUST）とAI・BPO分野での共同研究推進に向けたMOU（基本合意書）を締結しました。Altius Link Vietnamはハノイ工科大学との連携を通じて、AI活用やBPO業務の自動化に関する共同研究の推進をはじめ、技術者・研究者の人材交流、学生向けインターンシップやキャリア支援など、多角的な取り組みに注力してまいります。

＜ ハノイ工科大学とAltius Link VietnamとのMOUを記念したセレモニー ＞

また、同日に行われた締結式では、ハノイ工科大学のHuynh Quyet Thang学長をはじめ、立会人として三井物産 佐藤副社長、昨年度に同大学とMOUを結んだ※1ベトナム三井物産 若林社長の他、同大学へAI人財育成支援プログラムを提供しているJICAベトナム事務所長 小林氏が列席しました。グループ連携強化とともに産学連携を推し進めることによって、ベトナムおよび日本におけるBPO業界の発展と先端技術分野でのイノベーション促進に取り組んでいくことを表明しました。

アルティウスリンクグループでは今後も当社の財産である人によるつながりを生かし、あらゆる人の可能性を広げる社会貢献を目指し、人材育成・地域貢献・環境保全を重点分野として、事業活動を通じて企業の社会的責任を果たしてまいります。

ハノイ工科大学との主な取り組み内容

Altius Link Vietnamおよびハノイ工科大学は、本提携を通して下記項目を中心に取り組んでまいります。

締結式での代表コメント

- 科学技術に関する知見および支援の相互提供- 技術者・研究者の人材交流プログラム- AI活用やBPO業務の自動化に関する共同研究および研究室の設立・推進- ハノイ工科大学の学生を対象としたインターンシップ受け入れ、キャリア指導、就職支援の促進- ハノイ工科大学 Huynh Quyet Thang 学長

本学の卒業生のうち約1,000名が現在日本で活躍しており、日本市場を対象としたスタートアップ企業も数多く存在しています。また、日本で10～15年ほど経験を積んだ人材がベトナムに戻り、国内のIT産業の発展に貢献するという好循環も生まれています。IT分野に限らず、経済をはじめとする多様な分野で連携が進んでおり、多くの学生が日本に強い関心を持ち、優秀な人材が育っています。こうした背景から、日系企業との連携は本学にとって非常に重要なものと認識しています。本日はその関係をさらに深める新たな出発点となることを願い、今後の協力強化に大きな期待を寄せています。

- Altius Link Vietnam社長 佐川 邦直

この度、ハノイ工科大学とのMOUを締結しました。本合意は、Altius Link Vietnamにとって大きな節目であり、より強固で協力的なパートナーシップの始まりを意味します。ハノイ工科大学のご厚意とサポートのもと、私たちはAltius Link Vietnam内にAIチームを立ち上げ、「スピード」「正確さ」「より簡単に」の原則に基づき、お客様企業にとってより有益なサービス運営を目指してまいります。そして、双方の強みを結びつけることで、AIを活用した新たな価値とビジネスチャンスを創出し、BPO業界に新たな風を吹き込めると確信しています。本取り組みが、ベトナムと日本の間で新たな可能性と実りある協力関係の礎となることを願っております。

＜ 左からハノイ工科大学Huynh Quyet Thang 学長、三井物産 佐藤副社長、Altius Link Vietnam社長 佐川 邦直 ＞Altius Link Vietnam Joint Stock Company について

Altius Link Vietnam Joint Stock Companyは、2009年11月にベトナムで初めて日系資本により設立されたアウトソーシング事業会社です。ベトナム国内外向けのコンタクトセンターや日本語でのバックオフィスサービス（データ入力、総務人事業務、図面作成、画像編集）のほか、マーケティング、調査など、さまざまなサービスを提供しています。アルティウスリンクが長年日本で培った日本品質のコンタクトセンター・BPO事業のノウハウを最大限に活用することで、お客様企業の生産性とブランド力向上に貢献しています。

所在地：10F Detech Tower II, 107 Nguyen Phong Sac Str., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

設 立：2009年11月

代表者：代表取締役社長 佐川邦直

資本金：500億ベトナムドン

事業内容：CRM事業、BPO事業、調査サービス

企業URL：https://altius-link.vn/

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンクはKDDIと三井物産の共同出資会社です。業界最大級となる国内・海外約100か所の拠点と、約56,000人（連結）の多様な人財が誇るノウハウ・サービス力・技術により、コンタクトセンターやバックオフィスを含むお客様企業の真の課題解決に寄り添うBPO事業を展開しています。

人による高付加価値なサービスと最新のデジタル技術を掛け合わせたデジタルBPOサービスで常に新しい時代のCXをデザインすることで、お客様により良いコミュニケーション体験を提供し、お客様企業の事業成長の実現を目指しています。



・所在地 ：〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー

・設 立 ：1996年5月 （アルティウスリンク発足 2023年9月1日）

・代表者 ：代表取締役社長 若槻 肇

・資本金 ：1億円

・事業内容：コンタクトセンターを中心としたBPO(Business Process Outsourcing)事業

１.コンタクトセンター事業 ２.バックオフィス事業 ３.ITソリューション事業 ４.その他関連事業

・企業URL：https://www.altius-link.com/

・サービスURL：https://www.services.altius-link.com/

