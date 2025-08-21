「賢い医師生活」チョン・ギョンホ主演！韓国ドラマ「労務士ノ・ムジン」　Leminoにて国内初配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2025年９月６日(土)より、韓国ドラマ「労務士ノ・ムジン」を国内初配信いたします。

【仲間とともに奮闘する、コミカル・ファンタジードラマ！】

「労務士ノ・ムジン」は、韓国では2025年5月末からMBCにて放送されたドラマで、あることをきっかけに幽霊が見えるようになった労務士ノ・ムジンが、様々な労働問題や幽霊たちの願いに耳を傾け、ムジンズの仲間とともに奮闘する姿を描くコミカル・ファンタジーです。

工場での事故を隠蔽された高校生や、医療事故の濡れ衣を着せられた看護師など、労災でこの世を去った人々が幽霊として現れ、ノ・ムジンに恨みを果たしてもらう…。難しく感じられる労働問題にしっかり向き合いながらも、コミカルに、そして感動までお届けする魅力満載の作品です。

【演技派俳優が勢ぞろい！】

主人公ノ・ムジン役は、韓国ドラマ「賢い医師生活」シリーズや「イルタ・スキャンダル」など、数々のヒット作で主演を務めた韓国の実力派人気俳優チョン・ギョンホ。また、ノ・ムジンの義妹であり、無職だが頭の回転が早く、お金になることには敏感な、ムジンの強力なパートナーを、「社内お見合い」や「輝くウォーターメロン」などで知られるソル・イナが演じます。その他にも、「朝鮮弁護士」に出演のチャ・ハギョンや、「刑事ロク」等数々のドラマに出演するキョン・スジン、「ニュートピア」への出演で話題を呼んだタン・ジュンサンなど、演技派俳優が勢ぞろいです。

ノ・ムジン

（チョン・ギョンホ）

ナ・ヒジュ

（ソル・イルナ）

コ・ギ

（チャ・ハギョン）

ナ・ミジュ

（キョン・スジン）

菩薩

（タン・ジュンサン）

その他にも、IZ*ONE出身カン・へウォン、「PRODUCE 101」シーズン2で話題となり活躍目覚ましいユ・ソンホら若手俳優も多数出演します。

さらに、ゲスト出演の俳優陣にも注目。第１話には、「賢い医師生活」でチョン・ギョンホと旧知の仲であり、Leminoで独占配信中「交渉の技術」にも出演しているキム・デミョンが登場します。

ムジンが労務士を目指し、さらには“幽霊たちの労務士“となった真の理由は…。

ぜひ、Leminoで最後までお楽しみください！

【「労務士ノ・ムジン」作品概要】

＜2025年９月６日(土)より独占配信＞

全10話 毎週土曜日・日曜日 最新話更新予定

予告編視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNjYTQ=?pit_git_type=SERIES

・演出

イム・スルレ：「極限境界線-救出までの18日間-」「リトル・フォレスト 春夏秋冬」

・脚本

キム・ボトン：「D.P.-脱走兵追跡官-」「砂漠の王」

ユ・スンヒ：「言えない秘密」「ハッピーニューイヤー」

・キャスト

チョン・ギョンホ：「イルタ・スキャンダル ～恋は特訓コースで～」、「賢い医師生活」シリーズ、「刑務所のルールブック」

ソル・イナ：「輝くウォーターメロン ～僕らをつなぐ恋うた～」、「社内お見合い」、「哲仁王后～俺がクイーン！？～」

チャ・ハギョン：「朝鮮弁護士カン・ハンス～誓いの法典～」、「無人島のディーバ」、「御史＜オサ＞とジョイ～朝鮮捜査ショー～」

キョン・スジン：「刑事ロク 最後の心理戦」、「マウス～ある殺人者の系譜～」「恋のゴールドメダル～僕が恋したキム・ボクジュ～」

タン・ジュンサン：「ニュートピア」「ムーブ・トゥ・ヘブン: 私は遺品整理士です」「愛の不時着」

カン・ヘウォン：「善意の競争」、「少年時代 -恋と涙と青春と-」、「青春ブロッサム」

ユ・ソンホ：「烈女パク氏契約結婚伝」「シュルプ」

・あらすじ

「資格さえあれば採用する。」その言葉を信じ、労務士試験に合格したノ・ムジン（チョン・ギョンホ）。しかし、現実は甘くなかった。採用の話はどこへやら、仕方なく労務士事務所を開業するも、家賃の支払いすらままならない。

そんな時、巧妙に労働法を悪用する悪徳社長たちから金を巻き上げようという、義妹ヒジュ（ソル・イナ）の提案を受け入れることに。ムジンは調査するふりをして工場を見て回るが、安全設備など皆無に等しい現場の惨状にただただ呆れ果てるばかり。高校生の労災事故を隠蔽し、さらには不法滞在者まで働かせている。これを弱みに一儲けを企てようとした矢先、ムジンは落下してきた鉄骨の下敷きになってしまう。

その瞬間、時が止まり、遥か上空から何者かが舞い降りてくる。

片手に労働基準法を携え、五色の雲を突き抜け現れたのは、業火に包まれた菩薩の姿だった。

「どこかで見たような… 教科書だったか？思い出せない。」

菩薩は、自分に協力し、無念の死を遂げた労働者たちの恨みを晴らしてくれれば、落下する鉄骨から命を救ってやると言う。死を目前にしたムジンは、藁にもすがる思いで承諾する。

その日から誕生した幽霊が見える労務士。ノ・ムジンの波乱万丈な日々が幕を開ける！！

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※１の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/(https://lemino.docomo.ne.jp/)

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

