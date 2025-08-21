プロアイスホッケーチーム「横浜 GRITS」がアジアリーグアイスホッケー開幕に先立ち知事を訪問します

神奈川県

９月６日(土曜日)から始まるアジアリーグアイスホッケー2025-2026 シーズン開幕を報告するため、県内で活動しているプロアイスホッケーチーム「横浜 GRITS (グリッツ)」の皆さんが知事を訪問します。

１ 実施日時

令和７年８月 28 日（木曜日） 14 時 00 分 から 14 時 10 分 まで

２ 場所

神奈川県庁 本庁舎３階 第３応接室

３ 訪問者

横浜 GRITS ゼネラルマネージャー 御子柴 高視 氏

同 ヘッドコーチ 岩本 裕司 氏

同 選手 大澤 勇斗 氏

同 選手 石井 秀人 氏

４ 県出席者

知事、スポーツ担当局長 ほか

５ 次第

（1） 開会

（2） 訪問者あいさつ

（3） 知事あいさつ

（4） 記念撮影

（5） 閉会

６ 横浜 GRITS(グリッツ)について

横浜 GRITS(グリッツ)は 2019 年に発足した、KOSE 新横浜スケートセンターをホームアリーナとするプロアイスホッケーチームです。

７ 取材について

当日の取材は可能です。直接会場へお越しください。 なお、記念撮影終了後、訪問者への取材時間を設けます。

＜参考＞

【アジアリーグアイスホッケーについて】

日本と韓国のチームから構成されるアイスホッケーのプロリーグです。

（１）主催

アジアリーグアイスホッケー

（２）共催

公益財団法人日本アイスホッケー連盟、韓国アイスホッケー協会

（３）開催期間

レギュラーシーズン：2025 年９月６日(土曜日)から 2026 年３月 15 日(日曜日)

プレーオフ：2026 年３月 19 日(木曜日)から 2026 年４月５日(日曜日)

【第 81 回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会について】

令和 9 年に第 81 回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会が神奈川県で開催されます。

今後は、横浜 GRITS と連携して大会を盛り上げていく予定です。

（１）主催

公益財団法人日本スポーツ協会、文部科学省、神奈川県、横浜市、

公益財団法人日本アイスホッケー連盟

（２）開催日程

令和９年１月から２月（予定）

（３）開催候補会場

KOSE 新横浜スケートセンター（横浜市港北区新横浜２-11）

横浜銀行アイスアリーナ（横浜市神奈川区広台太田町１-１）

（４）種別

成年男子（26 都道府県が参加予定）

少年男子（13 都道府県が参加予定）

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課

競技スポーツグループ 電話 045-285-0797