プロアイスホッケーチーム「横浜 GRITS」がアジアリーグアイスホッケー開幕に先立ち知事を訪問します

神奈川県

９月６日(土曜日)から始まるアジアリーグアイスホッケー2025-2026 シーズン開幕を報告するため、県内で活動しているプロアイスホッケーチーム「横浜 GRITS (グリッツ)」の皆さんが知事を訪問します。






１ 実施日時


　令和７年８月 28 日（木曜日） 14 時 00 分 から 14 時 10 分 まで


２ 場所


　神奈川県庁 本庁舎３階 第３応接室


３ 訪問者


　横浜 GRITS ゼネラルマネージャー 御子柴 高視 氏


　　　　同 　　ヘッドコーチ 　　　 岩本 裕司 氏


　　　　同 　　　　選手 　　　　　 大澤 勇斗 氏


　　　　同 　　　　選手 　　　　　 石井 秀人 氏


４ 県出席者


　知事、スポーツ担当局長 ほか


５ 次第


　（1） 開会


　（2） 訪問者あいさつ


　（3） 知事あいさつ


　（4） 記念撮影


　（5） 閉会


６ 横浜 GRITS(グリッツ)について


　横浜 GRITS(グリッツ)は 2019 年に発足した、KOSE 新横浜スケートセンターをホームアリーナとするプロアイスホッケーチームです。




７ 取材について


　当日の取材は可能です。直接会場へお越しください。 なお、記念撮影終了後、訪問者への取材時間を設けます。



＜参考＞


　【アジアリーグアイスホッケーについて】


　　日本と韓国のチームから構成されるアイスホッケーのプロリーグです。


　　（１）主催


　　　　　アジアリーグアイスホッケー


　　（２）共催


　　　　　公益財団法人日本アイスホッケー連盟、韓国アイスホッケー協会


　　（３）開催期間


　　　　　レギュラーシーズン：2025 年９月６日(土曜日)から 2026 年３月 15 日(日曜日)


　　　　　　　　　プレーオフ：2026 年３月 19 日(木曜日)から 2026 年４月５日(日曜日)



　【第 81 回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会について】


　　令和 9 年に第 81 回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会が神奈川県で開催されます。


　　今後は、横浜 GRITS と連携して大会を盛り上げていく予定です。


　　（１）主催


　　　　　公益財団法人日本スポーツ協会、文部科学省、神奈川県、横浜市、


　　　　　公益財団法人日本アイスホッケー連盟


　　（２）開催日程


　　　　　令和９年１月から２月（予定）


　　（３）開催候補会場


　　　　　KOSE 新横浜スケートセンター（横浜市港北区新横浜２-11）


　　　　　横浜銀行アイスアリーナ（横浜市神奈川区広台太田町１-１）


　　（４）種別


　　　　　成年男子（26 都道府県が参加予定）


　　　　　少年男子（13 都道府県が参加予定）



