【9/3開催：店舗事業者向けセミナー】弁護士が解説！ステマ規制とクチコミ運用の法的ポイント

Googleビジネスプロフィール（旧・Googleマイビジネス）、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2025年9月3日（水）13時より店舗事業者向けセミナー「店舗事業者必見！これってOK？NG？ステマ規制とクチコミ活用の落とし穴～弁護士が解説する法的ポイント×すぐに使える運用術～」をオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://go.can-ly.com/250903_canly?utm_source=seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

クチコミやレビュー、SNS投稿など、第三者の声を活用したマーケティングは、今や企業活動に欠かせない手法となっています。

しかし、2023年10月に施行された「ステルスマーケティング規制」により、これまで問題なく行っていた施策が、突然「不当表示」とされる可能性が出てきました。企業にとっては、信頼を損なわず、かつ法令にもしっかりと対応した情報発信のあり方が、これまで以上に求められています。

本セミナーでは、弁護士がステマ規制に関する法的ポイントをわかりやすく解説。

さらに、11万店舗以上の支援実績を持つカンリーが、Googleマップのクチコミ運用における実践的なノウハウをお届けします。

「これってOK？それともNG？」と迷わないために、いま押さえておくべき実務に直結する知識を、ぜひこの機会に身につけていきませんか？

＼こんな方におすすめ／

- Googleのクチコミ運用で、やってはいけない施策を事前に知っておきたい- ステマ規制に違反しない、正しいレビュー施策を構築したい- Googleマップの運用方法、クチコミの活用方法について知りたい者様

＜開催概要＞

日 時：2025年9月3日（水）13:00~14:00

開催場所：オンライン（Zoom）開催

参加費用：無料

講演内容：店舗事業者必見！これってOK？NG？ステマ規制とクチコミ活用の落とし穴

～弁護士が解説する法的ポイント × すぐに使える運用術～

当日ご都合が悪く視聴できない方もぜひお申し込みください！

お申し込みいただいた方にはセミナー後、アーカイブ動画をご案内いたします。

https://go.can-ly.com/250903_canly?utm_source=seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://go.can-ly.com/250903_canly?utm_source=seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

ベリーベスト法律事務所 北千住オフィス

弁護士 杉山 大介 氏（第二東京弁護士会所属）

慶應義塾大学・東京大学法科大学院卒。ベリーベスト法律事務所においては広告法務リーダーをつとめ、顧問先企業の広告表示に関する景表法・薬機法・医療法などの相談も日々受けている。

「法律は難しくない」がモットーで、各法律問題においても要点となる考え方を共有することにより、法の専門家ではない人でもどう問題に向き合えばよいかがわかる話し方を得意としている。

株式会社カンリー

マーケティング部 児玉 良太

東北大学卒業後、新卒で株式会社カンリーに入社。

現在に至るまでWEB広告・ウェビナー・展示会・SEO・コンテンツ作成・サービスサイト改善等、オンライン・オフライン双方を活用した統合的なマーケティング業務全般の戦略立案→実行までを担当している。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://go.can-ly.com/250903_canly?utm_source=seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimesカンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、 Googleビジネスプロフィール（旧・Googleマイビジネス）、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）カンリー福利厚生について

約110,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

