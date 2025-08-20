¥¢¥Ð¥ó¥È¡¢Board Japan¤è¤ê¡ÖBoard Partner of the Year 2025 - Japan¡×¤ò¼õ¾Þ
¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¥°¥ëー¥×·Ð±Ä´ÉÍý¡¦Ï¢·ë²ñ·×¡¦»ö¶È´ÉÍý¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§²¬Éô µ®¹°¡¢°Ê²¼ ¥¢¥Ð¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢Board Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¥«¥ó¥È¥êー¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡§Yudhi D.Amrata¡¢°Ê²¼ Board Japan¡Ë¤è¤ê¡ÖBoard Partner of the Year 2025¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¦¥¢¥Ð¥ó¥È¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡CEO¡¡²¬Éô µ®¹°
¡¦Board International¡¡SVP, Global Channels & Alliances¡¡F.J. Gould
Board Partner Awards¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Board Partner Awards¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆBoard¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤Ë¸²Ãø¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ë¡¢¿¼¤¤´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Çä¾å¼ÂÀÓ¡¢¥êー¥ÉÁÏ½Ð¡¢Æ³ÆþÀ®²Ì¡¢³×¿·À¡¢¶¨¶È»ÑÀª¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÃ¤ËÂî±Û¤·¤¿À®²Ì¤ò¾å¤²¤¿´ë¶È¤òÉ½¾´¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ð¥ó¥È¤Î¼õ¾ÞÍýÍ³
Board¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤È±Ä¶È³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿ÅÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ð¥ó¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡¡²¬Éô µ®¹°¤è¤ê
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¼õ¾Þ¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ø¸þ¤±¤¿·Ð±Ä´ÉÍý¹âÅÙ²½¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Board¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Board JapanÍÍ¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤È¡¢Åö¼Ò¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¸þ¾å¤Ø¤ÎÅØÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Î·Ð±Ä´ÉÍý²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ê¤é¤Ó¤Ë´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£¡×
Board International¡¡SVP, Global Channels & Alliances¡¡F.J. Gould»á¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¤´¼õ¾Þ¡¢¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥ÈÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Board¤È¤Î¶¨¶ÈÂÎÀ©¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¤¤¿¤À¤¡¢¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Î¿ä¿Ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê¸ÜµÒ¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¿¼¤¯·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢µ®¼Ò¤òÅö¼Ò¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤«¤ÄÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨¶È¤ÈÅê»ñ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥¢¥Ð¥ó¥È¤Ï°ú¤Â³¤¡¢Board Japan¤¬Äó¶¡¤¹¤ë·Ð±Ä´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖBoard¡×¤ÎºÆÈÎ¤ÈÆ³Æþ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤´ë¶È²ÁÃÍ¤Î²Ä»ë²½¡¦ºÇÂç²½¤Î¼Â¸½¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚBoard¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Board International¤Ï¡¢1994Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¹¥¤¥¹¤ÈÊÆ¹ñ¥Ü¥¹¥È¥ó¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ë¶È¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢EPM¡Ê·Ð±Ä´ÉÍý¡ËµÚ¤ÓÍ½Â¬Ê¬ÀÏ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò°ì¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëBoard¤Ï¡¢¶È¼ï¤ä¶È³¦¤òÌä¤ï¤ºÀ¤³¦¤Ç100¤«¹ñ°Ê¾å¡¢2,000¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Board¤Î°Õ»×·èÄê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àµ³Î¤ÇÊñ³çÅª¤Ê»ö¶È¥Çー¥¿¤ò°ì¸µÅª¤ËÇÄ°®¤·¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤«¤é¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¤Þ¤Ç´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Coca-Cola, DHL, KPMG, Puma, Siemens,¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤¬Board¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
·Ð±Ä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢³«È¯¤ª¤è¤Ó¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂ¾¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Ð±ÄDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç1,200¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤òÄÌ¤¸¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¹½ÃÛ¡¢Æ³Æþ»Ù±ç¡¢±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·Ð±Ä´ÉÍý¡×¡ÖÏ¢·ë²ñ·×¡×¡Ö»ö¶È´ÉÍý¡×¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¤ÈITÁÐÊý¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢·Ð±Ä¾ðÊó¡¦¥Çー¥¿¤ÎÅý¹ç¡¢Ê¬ÀÏ¡¢³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó·Ð±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ò Ì¾¡¡¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È
Àß Î©¡¡¡¡ ¡§2013Ç¯10·î1Æü¡ÊÁÏ¶È¡§1997Ç¯5·î26Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨2022Ç¯10·î1Æü¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥Ð¤«¤é¾¦¹æÊÑ¹¹
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡¡²¬Éô µ®¹°
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2ÃúÌÜ15ÈÖ2¹æ ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£BÅï13³¬
URL ¡¡¡¡¡¡¡§https://www.avantcorp.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§·Ð±Ä´ÉÍý¡¦Ï¢·ë²ñ·×¡¦»ö¶È´ÉÍýÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ë²è¡¦¹½ÃÛ¡¢Æ³Æþ¡¢±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·Ð±Ä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼«¼Ò³«È¯¤ª¤è¤ÓÂ¾¼ÒCPM¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ÎÄó¶¡
¼«¼ÒÀ½ÉÊ¡¡¡§´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAVANT Cruise¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ë¶È²ÁÃÍÊ¬ÀÏ¤Î¤¿¤á¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖAVANT Compass¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ÍèÍ½Â¬·¿ ·Ð±Ä´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAVANT Chart¡×
¡Ú¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹Àî Å°¼£¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3836¡Ë¤ò»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ºâÌ³¾ðÊó¡¦ÈóºâÌ³¾ðÊó¤òÌä¤ï¤ºÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Å¬»þ¡¦Å¬ÀÚ¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ð±Ä²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é¤ä¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥Ùー¥¹¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦BPO¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¡Ö·Ð±Ä¤ÎDX¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.avantgroup.com/
¼çÍ×¤Ê¥°¥ëー¥×»ö¶È»Ò²ñ¼Ò¡Ê¤¤¤º¤ì¤â100¡ó½êÍ¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥Ð
³ô¼°²ñ¼ÒVISTA