「hiritu(ヒリツ)」のスムース・モイストシリーズから新アイテムが登場。体感8秒※1！髪質補整※2ヘアマスク&髪内部を整えるヘアミルクが新発売

株式会社magicnumber(本社：東京都港区)は、バランスケアブランド「hiritu(ヒリツ)」のスムース・モイストシリーズより、新アイテム 「ヒリツ　バランスリペアヘアマスク」「ヒリツ　バランスリペアヘアミルク」を発売いたします。8月27日(水)よりOFFICIAL WEB SHOP、8月29日(金)より全国のロフト※3及びロフトネットストア、@cosme STORE※3にて順次先行販売を開始いたします。また、10月1日(水)より全国のバラエティショップなどで順次発売いたします。


ヘアマスクは深刻なうねりやパサつきなどのお悩みへ体感8秒※1でアプローチし、毛先までなめらかな美髪に。ヘアミルクは髪内部にうるおいを与えながらダメージ補修し、指通りの良い髪へ導きます。どちらのアイテムも、「スムース」「モイスト」の2タイプ展開で、髪質やお悩みにあわせてお選びいただけます。


公式サイト :
https://hiritu.com/


ヘアマスク 商品特徴




　　　　　　　　　　　
クイックバランシング処方で均質補整※4

【うねりケア】×【熱ダメージ】



髪表面を整え手触りするん！シルキーヴェール成分配合


アルガンオイル※5(保湿成分) / 加水分解シルク(保湿成分)



サラサラに整えてキープ！バランスケアのサポート成分


アセチルヒアルロン酸Na(保湿成分) / フクロフノリエキス(保湿成分)








ディープバランシング処方で潤質補整※6

【乾燥ケア】×【ナイトケア】



ぷるんっとハリコシ&ツヤ感UP！エクストラシャイニー成分配合


フラーレン(毛髪補修成分) / γ-ドコサラクトン(毛髪補修成分)



しっとり整えてキープ！バランスケアのサポート成分


イソステアロイル加水分解コラーゲン(毛髪補修成分) / (アブラナ種子油/シナアブラギリ種子油)コポリマー(保湿成分)






ヘアミルク 商品特徴




髪内部の水分をコントロールしてうねりや広がりを防ぐ

■吸着型ヒアルロン酸※7


■ヘアオイルよりセラミド※8を2倍配合



【こんな方におすすめ】


・軽い使い心地がお好みの方


・朝起きたときにうねりやすい方


・髪がごわつきやすい方






うるおい成分が乾燥ダメージに吸着してうるおいキープ

■吸着型キトサン※9


■ヘアオイルよりセラミド※8を2倍配合



【こんな方におすすめ】


・毛先のパサつきが気になる方


・なめらかな手触りが欲しい方


・ダメージで枝毛・切れ毛が気になる方





HOW TO USE





＼ミルクとオイルのW使いもおすすめ／


・さらにツヤを出したいときに　・特にダメージや乾燥が気になるときに



STEP01 -Hair milk-


髪内部までうるおいを与え、ダメージを集中補修！


STEP02 -Hair oil-


髪表面を整えながら、うるおいを包み込む！



プロダクト



ヒリツ　バランスリペアヘアマスク　スムース


【価　格】1,540円(税込)


【内容量】180g



ヒリツ　バランスリペアヘアマスク　モイスト


【価　格】1,540円(税込)


【内容量】180g



ヒリツ　バランスリペアヘアミルク　スムース


【価　格】1,540円(税込)


【内容量】100mL



ヒリツ　バランスリペアヘアミルク　モイスト


【価　格】1,540円(税込)


【内容量】100mL




発売日 / 流通



8月27日(水)：OFFICIAL WEB SHOPにて販売開始


8月29日(金)：全国のロフト※3及びロフトネットストア、@cosme STORE※3にて順次先行販売開始


10月1日(水)：全国のバラエティショップなどで順次販売開始



hiritu(ヒリツ)とは



「hiritu」は美しい髪内部の黄金比率※10


【たんぱく質・水分・油分】に着目したバランスケアブランドです。



独自のバランスケア処方で美髪に整えてキープ。


扱いやすい素直な髪へと導きます。




===


※1 髪に塗布する時間のこと　※2 うるおいを補って髪の質感を整えること　※3 一部取り扱いのない店舗もございます。また、予告なく取り扱いを終了する可能性があります。　※4 ダメージ補修して髪表面を整えること　※5 ダメージ補修してうるおいを補い整えること　※6 アルガ二アスピノサ核油　※7 アセチルヒアルロン酸Na　※8 セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP　※9 キトサンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド　※10 一般的に美しいといわれる毛髪内部の比率構成