「hiritu(ヒリツ)」のスムース・モイストシリーズから新アイテムが登場。体感8秒※1！髪質補整※2ヘアマスク&髪内部を整えるヘアミルクが新発売
株式会社magicnumber(本社：東京都港区)は、バランスケアブランド「hiritu(ヒリツ)」のスムース・モイストシリーズより、新アイテム 「ヒリツ バランスリペアヘアマスク」「ヒリツ バランスリペアヘアミルク」を発売いたします。8月27日(水)よりOFFICIAL WEB SHOP、8月29日(金)より全国のロフト※3及びロフトネットストア、@cosme STORE※3にて順次先行販売を開始いたします。また、10月1日(水)より全国のバラエティショップなどで順次発売いたします。
ヘアマスクは深刻なうねりやパサつきなどのお悩みへ体感8秒※1でアプローチし、毛先までなめらかな美髪に。ヘアミルクは髪内部にうるおいを与えながらダメージ補修し、指通りの良い髪へ導きます。どちらのアイテムも、「スムース」「モイスト」の2タイプ展開で、髪質やお悩みにあわせてお選びいただけます。
公式サイト :
https://hiritu.com/
ヘアマスク 商品特徴
クイックバランシング処方で均質補整※4
【うねりケア】×【熱ダメージ】
髪表面を整え手触りするん！シルキーヴェール成分配合
アルガンオイル※5(保湿成分) / 加水分解シルク(保湿成分)
サラサラに整えてキープ！バランスケアのサポート成分
アセチルヒアルロン酸Na(保湿成分) / フクロフノリエキス(保湿成分)
ディープバランシング処方で潤質補整※6
【乾燥ケア】×【ナイトケア】
ぷるんっとハリコシ&ツヤ感UP！エクストラシャイニー成分配合
フラーレン(毛髪補修成分) / γ-ドコサラクトン(毛髪補修成分)
しっとり整えてキープ！バランスケアのサポート成分
イソステアロイル加水分解コラーゲン(毛髪補修成分) / (アブラナ種子油/シナアブラギリ種子油)コポリマー(保湿成分)
ヘアミルク 商品特徴
髪内部の水分をコントロールしてうねりや広がりを防ぐ
■吸着型ヒアルロン酸※7
■ヘアオイルよりセラミド※8を2倍配合
【こんな方におすすめ】
・軽い使い心地がお好みの方
・朝起きたときにうねりやすい方
・髪がごわつきやすい方
うるおい成分が乾燥ダメージに吸着してうるおいキープ
■吸着型キトサン※9
■ヘアオイルよりセラミド※8を2倍配合
【こんな方におすすめ】
・毛先のパサつきが気になる方
・なめらかな手触りが欲しい方
・ダメージで枝毛・切れ毛が気になる方
HOW TO USE
＼ミルクとオイルのW使いもおすすめ／
・さらにツヤを出したいときに ・特にダメージや乾燥が気になるときに
STEP01 -Hair milk-
髪内部までうるおいを与え、ダメージを集中補修！
STEP02 -Hair oil-
髪表面を整えながら、うるおいを包み込む！
プロダクト
ヒリツ バランスリペアヘアマスク スムース
【価 格】1,540円(税込)
【内容量】180g
ヒリツ バランスリペアヘアマスク モイスト
【価 格】1,540円(税込)
【内容量】180g
ヒリツ バランスリペアヘアミルク スムース
【価 格】1,540円(税込)
【内容量】100mL
ヒリツ バランスリペアヘアミルク モイスト
【価 格】1,540円(税込)
【内容量】100mL
発売日 / 流通
8月27日(水)：OFFICIAL WEB SHOPにて販売開始
8月29日(金)：全国のロフト※3及びロフトネットストア、@cosme STORE※3にて順次先行販売開始
10月1日(水)：全国のバラエティショップなどで順次販売開始
hiritu(ヒリツ)とは
「hiritu」は美しい髪内部の黄金比率※10
【たんぱく質・水分・油分】に着目したバランスケアブランドです。
独自のバランスケア処方で美髪に整えてキープ。
扱いやすい素直な髪へと導きます。
===
※1 髪に塗布する時間のこと ※2 うるおいを補って髪の質感を整えること ※3 一部取り扱いのない店舗もございます。また、予告なく取り扱いを終了する可能性があります。 ※4 ダメージ補修して髪表面を整えること ※5 ダメージ補修してうるおいを補い整えること ※6 アルガ二アスピノサ核油 ※7 アセチルヒアルロン酸Na ※8 セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP ※9 キトサンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド ※10 一般的に美しいといわれる毛髪内部の比率構成