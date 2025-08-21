（株）ヒトバデザインが手がけた「フジモト 本社ビル」が第38回 日経ニューオフィス賞 東北2部門を受賞

株式会社ヒトバデザイン

株式会社ヒトバデザイン（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤誠吾）は、設計・施工パートナーとして参画した「株式会社フジモト 本社ビル（秋田県北秋田市）」が、2025年に発表された「第38回 日経ニューオフィス賞」において「東北ニューオフィス推進賞」および「東北経済産業局長賞」を受賞したことをお知らせいたします。

賞の概要

日経ニューオフィス賞は、1988年からスタートした、働く環境を革新する先進的なオフィスを表彰する制度です。経済産業省と日経新聞社、ニューオフィス推進協会が共催し、全国から選ばれた優れたオフィスが表彰されます。

今回の「東北ニューオフィス推進賞」および「東北経済産業局長賞」は、東北地域において特に地域性・独自性を備えたオフィス空間に贈られる賞です。

受賞オフィス紹介

株式会社フジモトは、秋田県北秋田市に本社を置く建設機械のレンタル・販売・修理を行う企業です。1973年に創業し、1993年に現社名へと商号変更。油圧ショベルやダンプカーなどの建機を中心に、災害対策商品やDIY向け工具も取り扱います。住友建機の代理店として地域インフラを支える一方、「お客様第一主義」「サポート第一主義」「現場第一主義」を掲げ、地域密着型サービスで顧客満足と社会貢献を目指しています。

課題と取り組み

フジモト社は少子高齢化が進む秋田において、人材確保や業務効率化といった経営課題に直面していました。従来の業務文化や固定化されたイメージを変革するため、オフィス環境改善を決断。

「業務効率化」「働く意識の転換」「社内外への発信」を通じて、業界・地域に新たなスタンダードを示すことを目指しました。

コンセプト：「CREATIVE OFFICE」

- Branding：取り組みの可視化、地域への貢献、周囲を巻き込む変革- Human resource：従業員エンゲージメントの向上、コミュニケーション活性化、主体性ある環境構築- Productivity：業務生産性の向上、意識改革、先進的な環境の導入

“お客様の満足を創造する”という理念をオフィス空間に落とし込み、社員一人ひとりが主体的に働きながら、地域や業界全体に新しい価値を発信できる場を構築しました。

このオフィスが目指す３つの創造性

空間設計の特徴

- 働き方の創造：多様なワークスタイルに応える柔軟な環境づくり- 会社の未来の創造：人材育成と持続的成長を支える仕組み- 地域・業界の未来の創造：地域との交流や業界イメージの刷新

経営課題である人材確保・業務効率化に応えるため、「CREATIVE OFFICE」をコンセプトに掲げ、働き方や地域との関わりを再構築しました。その理念を具体化する空間設計の一部をご紹介します。

全面ガラス張りの外観

道路に面した壁をガラス張りとし、透明性と挑戦する姿勢を可視化。社内外へのブランディング効果も実現。

地域に開放できる食堂エリア

1階に社員食堂を設け、地域開放も可能な設計に。地域貢献と業界イメージの刷新を狙いました。

ABW（Activity Based Working）の導入

個人作業、チームワーク、静かな集中、活発な交流、リラックスを自由に選べる空間に。多様な機能や環境が融合し、オフィス全体の創造性を高めました。

フジモトの事例詳細はこちら(https://hitoba-office.com/works/8552/?pg=2)

今回の受賞は、クライアントである株式会社フジモト様の挑戦と取り組みの成果であり、当社はその一端を担えたことを大変光栄に思います。

今後も、多様な働き方に応える空間づくりを通じて、企業と地域の発展を支えてまいります。

会社概要

【会社名】株式会社ヒトバデザイン

【所在地】〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷3-59-4 クエストコート原宿205

【代表者】佐藤誠吾

【設立】2011年11月

【事業内容】オフィスデザイン、空間デザイン、ブランディング支援