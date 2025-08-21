愛せる自分でいるための新ヘアケアブランド「unu(ウヌ)」誕生。ストレート革命※1！髪内部のゆがみを整え、うぬぼれちゃうサラスト髪へ

株式会社magicnumber

株式会社magicnumber(本社：東京都港区)は、“愛せる自分でいるため”の新ヘアケアブランド「unu(ウヌ)」をリリースいたします。8月27日(水)よりOFFICIAL WEB SHOP、8月29日(金)より全国のロフト※2及びロフトネットストアやPLAZA※2にて先行販売を開始いたします。また、10月1日(水)より全国のバラエティショップなどで順次発売いたします。

シリーズ第1弾の「ウヌボレストレート」は、ストレートヘアに特化した独自処方を採用。「レブリン酸※3」×「トステア※4」のWの補修成分が髪内部のゆがみを補整※5し、熱を味方にダメージを補修します。さらに、ストレートボンドシステムが傷んだキューティクルを補修して撥水性を付与。湿気にも負けないストレート髪へ導きます。心ときめくベルガモット&スイートミュゲの香りで、幸福感あふれるヘアケアタイムをお楽しみください。

公式サイト :https://unuborero.com/

What's unu?

うぬぼれよう。私を愛せるのは私だけ。

unuは“愛せる自分でいること”を応援するヘアケアブランドです。

「好き」「やってみたい」を素直に楽しむ世代に寄り添ったヘアケアアイテムを展開いたします。

【シリーズ第1弾】ウヌボレストレート

ストレート革命※1！理想のサラスト髪にばっちりキメる

POINT01

Wの補修成分で髪のゆがみを補整※5

■酸熱ケア成分：レブリン酸※3

ゆるんだ髪内部にアプローチ。うるおいのあるストレート髪に形状キープ！

■ストレートキープ成分：トステア※4

傷んだ髪内部にアプローチ。髪のねじれ・うねりを補整※5。

POINT02

ストレートボンドシステムを採用

傷んだキューティクルを整えて撥水性を付与。

湿気に負けない健康的なストレート髪をキープします。

商品特徴

01 豊富な補修＆美容成分を配合

内部補修成分と外部補修成分をバランス良く配合。熱や摩擦、ヘアカラーやブリーチなどでダメージを受けた髪を内部から補修しつつ、キューティクルの乱れを整えて切れ毛や枝毛を防ぎます。

また、保湿成分もぬかりなく配合。ダメージでパサついた髪も、毛先までまとまるサラスト髪へ導きます。

■内部補修(毛髪補修成分)

加水分解ケラチン(羊毛) / 加水分解シルク / 加水分解ウールキューティクルタンパク / ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解シルク / ジラウロイルグルタミン酸リシンNa

■外部補修(毛髪補修成分)

ラノリン脂肪酸※6 / CMC類似成分※7

■保湿成分

ヒアルロン酸Na / サクシノイルアテロコラーゲン / ジヒドロキシプロピルアルギニンHCl / トマト種子油

02 熱ダメージから髪を守る

毎日のヘアアレンジに必須なヘアアイロンやコテの熱によるダメージを抑制。髪を守りながら、熱を味方に気になるうねりも抑制します。

■ヒートリペア

(ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ)ヒドロキシプロピル加水分解シルク

03 ヘアカラーの退色を抑える

シャンプーはPPT系洗浄成分※8とアミノ酸系洗浄成分※9を採用し、適度な洗浄力でカラーの退色を抑制。さらにキューティクルを引き締めるケア成分配合で美しい髪色をキープします。

■カラーキープ

リンゴ酸ジイソステアリル

04 5つのフリー

毎日使うのものだから、頭皮にも髪にもやさしい処方にこだわりました。

シリコン※10 / サルフェート※11 / 鉱物油 / 紫外線吸収剤 / 合成着色料

05 心ときめく「ベルガモット＆スイートミュゲの香り」

爽やかなベルガモットとレモンに、フルーティなアップルと

柔らかで華やかなスイートミュゲを合わせた清潔感のある香り。

プロダクト

・ウヌ ウヌボレストレート シャンプー

本体：450mL 1,540円(税込) / 詰め替え：380mL 1,210円(税込)

・ウヌ ウヌボレストレート ヘアトリートメント

本体：450g 1,540円(税込) / 詰め替え：380g 1,210円(税込)

・ウヌ ウヌボレストレート ヘアミルク

100mL 1,540円(税込)

・ウヌ ウヌボレストレート シャンプー＆トリートメント 2連サシェ

シャンプー10mL+トリートメント10g 132円(税込)

発売日 / 流通

8月27日(水)：OFFICIAL WEB SHOPにて販売開始

8月29日(金)：全国のロフト※2及びロフトネットストア、PLAZA※2にて先行販売開始

10月1日(水)：全国のバラエティショップなどで順次販売開始

＝＝＝

※1 髪のゆがみを整えストレートヘアに導くこと ※2 一部取り扱いのない店舗もございます。また、予告なく取り扱いを終了する可能性があります。 ※3 毛髪補修成分 ※4 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム(毛髪補修成分) ※5 うるおいを与えて髪を整えること ※6 脂肪酸(C14-28)、分岐脂肪酸(C14-28)(トリートメント、ヘアミルクのみ)(全て毛髪補修成分) ※7 ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)(トリートメント、ヘアミルクのみ）(毛髪補修成分) ※8 ラウロイル加水分解シルク ※9 ココイルメチルタウリンNa ※10 シャンプーのみ ※11 硫酸系界面活性剤