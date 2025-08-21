¡ÖLAPONE¡ßLemino¡×Âè2ÃÆ¡¦ME:I¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØME:ISM¡Ù¤òËÜÆü19»þ¤è¤êLemino¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡ÖLAPONE ENTERTAINMENT¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖLAPONE GIRLS¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖLAPONE¡ßLemino¡×¡£IS:SUE¤ËÂ³¤¡¢ME:I¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖME:ISM¡×(¥ßー¥¢¥¤¥º¥à)#1¤òËÜÆü8·î21Æü(ÌÚ)19»þ¤è¤êLemino¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¥·¥êー¥º¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿JO1¡¢INI¡¢ME:I¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖLAPONE ENTERTAINMENT¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖLAPONE GIRLS¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖLAPONE¡ßLemino¡×¡£¤½¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢LAPONE½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤¬8·î7Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ME:I¤Î¿·¤¿¤Ê´§ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡ÖME:ISM¡×¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤ÏME:I¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÎ®µ·¡á¥¤¥º¥à¡×¤ò»ý¤Ä¿Í¤òÄ´ºº¤·¡¢¡ÈME:I¤é¤·¤µ¡áME:ISM¡É¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆüÇÛ¿®¤È¤Ê¤ëÂè1ÏÃ¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤ÎSHIZUKU¤ÈKEIKO¤¬¥Þ¥¯¥»¥ë¥¢¥¯¥¢¥Ñー¥¯ÉÊÀî¤òË¬¤Í¡¢5¤Ä¤Î¥¤¥º¥à¤òÄÉµá¤·¤Þ¤¹¡£Âè1ÏÃ¤Ï¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËLemino¤ÇLAPONE¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇ¿·¤Î´§ÈÖÁÈ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØME:ISM¡ÙÇÛ¿®³µÍ×
¢£ÈÖÁÈÌ¾¡§ME:ISM
¢£ÇÛ¿®Æü»þ¡§²¼µÆü»þ¤è¤ê³ÆÏÃÇÛ¿®³«»Ï¡¢Á´6ÏÃÍ½Äê
#1¡§8·î21Æü(ÌÚ) 19:00～
#2¡§9·î4Æü(ÌÚ)19:00～
#3¡§9·î11Æü(ÌÚ)19:00～
¢¨#4°Ê¹ß¤ÎÇÛ¿®Æü»þ¤ÏLemino¸ø¼°SNSÅù¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÛ¿®·ÁÂÖ¡§#1¡¢#2¤Ï¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¡¢#3°Ê¹ß¤ÏLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à(·î³Û990±ß(ÀÇ¹þ)¢¨)¤Ë¤ÆÇÛ¿®
¢£½Ð±é¼Ô¡§ME:I
¢£À½ºîÃøºî¡§FANY Studio
¢£À©ºî¡§µÈËÜ¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¤Î·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤Ï1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëNTT¥É¥³¥â¤È¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëµÈËÜ¶½¶È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¹çÊÛ²ñ¼Ò¡£ ±ÇÁü/²»³Ú¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿IP¤Î¸¢Íø³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢ÇÛ¿®»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¤ä¼þÊÕ»ö¶È¤â´Þ¤á¤¿¶½¹Ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅ¸³«¡¢¼«¼ÒIP¤ÎÆó¼¡ÍøÍÑ¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ø¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎ®ÄÌ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÏÂ¤¤·¡¢Åìµþ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È³«»ÏÆü¡§2023 Ç¯ 5 ·î 1 Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ® 2 ÃúÌÜ 11 ÈÖ 1 ¹æ »³²¦¥Ñー¥¯¥¿¥ïー33 ³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÃÒ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È URL¡§https://fanystudio.com/