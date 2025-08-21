¥ß¥¹¥¿ー¥È¥í¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó TOP5¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¹á¿å¤ÎÈ¯Çä·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥³¥â¡Ë¤Ï¡¢yousual³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¿ä¤·¹á¿å¥µー¥Ó¥¹Scently(¥»¥ó¥È¥êー)¤ò³èÍÑ¤·¡¢±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino(R)¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ÎÆüËÜÈÇ¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¥È¥í¥Ã¥È ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥ß¥¹¥¿ー¥È¥í¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó TOP5¤Î¹á¿å¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ªÇã¤¤Êª¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëQVC¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹"QVC POP-UP LIVE"¤Ë¥ß¥¹¥¿ー¥È¥í¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó TOP5¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®Ãæ¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤´¹ØÆþ¤â¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
¥ß¥¹¥¿ー¥È¥í¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó TOP5¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÁÛ¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¹á¿å¤È¡¢³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§Mr.TROT JAPAN ¥»¥ì¥¯¥È¹á¿å¥¢¥¯¥¹¥¿¥»¥Ã¥È powered by Scently
¡¦¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§5,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¡Ë
¡¦È¯Çä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦È¯Çä¾ì½ê¡§³ô¼°²ñ¼ÒQVC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡Êhttps://qvc.jp¡Ë
¡¡¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä³«»ÏÆü»þ¤ä¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000101/goods/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202508_nr-MRtrotJapan-0821
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¥ß¥¹¥¿ー¥È¥í¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó TOP5¤Î¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¹á¿å
¡¡¹á¿åÍÆÎÌ¡§10ml¡ÊÌó200¥×¥Ã¥·¥åÊ¬¡Ë
¡¦¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¹á¿å¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Î¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ë
¡¦¹á¤ê¤Î²òÀâ¥ì¥¿ー¡Ê³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Î¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¥µ¥¤¥ó¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥ì¥¿ー¡Ë
¡Ú¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¡Û
ÈÖÁÈÌ¾¡§¡Ê²¾¡ËQVC POP-UP LIVE - Mr.TROT JAPAN¥³¥é¥Ü¹á¿å¤òÈ¯Çä¡ª
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë20:00～21:00¡ÊÇÛ¿®½ªÎ»»þ´Ö¤ÏÌÜ°Â¡Ë
»ëÄ°ÊýË¡¡§²¼µ¤Î»ëÄ°¥Úー¥¸¤è¤ê¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¥Úー¥¸ :
https://qvc.jp/catalog/weblive/index.html
¢¨ÇÛ¿®³«»Ï¸å¤Ë»ëÄ°²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ß¥¹¥¿ー¥È¥í¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó TOP5¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
´Ú¹ñ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¥È¥í¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó TOP5¡×¡£ÅçÍ«¼ù¡¢¥¸¥å¥Î¡¢Masato¡¢É÷¿å¥ÎÎ¤¹±É§¡¢µíÅçÎ´ÂÀ¤Î5Ì¾¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í¤Ç¤Î³èÆ°¤òÃæ¿´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢TOP5¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯8·î22Æü(¶â)¤Ë½é¤Î¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¥È¥í¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó-ALL HEARTS-¡×¤ò³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö¤«¤é¥ê¥êー¥¹¡£
¡ÚNTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®2ÃúÌÜ11ÈÖ1¹æ »³²¦¥Ñー¥¯¥¿¥ïー33³¬
»ö¶È³«»ÏÆü¡§2023Ç¯5·î1Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓÃÒ
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://fanystudio.com/
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥É¥³¥â¤È¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëµÈËÜ¶½¶È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¹çÊÛ²ñ¼Ò¡£Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÏÂ¤¤·¡¢Åìµþ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖFANYStudio¡×¤ÎÌ¾¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤«¤é¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úyousual³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§yousual³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ: ¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂÈ¬ÃúÌÜ6ÈÖ 25 ¹æ²ÏËÌ¿·Êó¥Ó¥ë3³¬
¿ä¤·¹á¿å¥µー¥Ó¥¹Scently¡Êhttps://scently.jp/¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ªー¥Àー¥·ー¥È¤«¤é"¿ä¤·"¤Î²ò¼á¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢Ä´¹á»Õ´Æ½¤¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤È¡¢À¤³¦¤Ë£±Ëç¤Î¹á¤ê¤Î²òÀâ¥ì¥¿ー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒQVC ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒQVC ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¤Ò¤ÓÌî2ÃúÌÜ1ÈÖÃÏ1
³ô¼°²ñ¼ÒQVC ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Æ°²è¤òÍÑ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÄÌÈÎ´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤Ä¤±¤ë´î¤Ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Î¤è¤¦¤ËÊØÍø¤Ç¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¡¢24»þ´Ö365ÆüµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢ÈþÍÆÉÊ¡¢²ÈÅÅ¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Éý¹¤¤¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¡¢¾¦ÉÊ¤Î³«È¯ÈëÏÃ¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Èー¥êー¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¡£¤ªÇã¤¤Êª¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëQVC¤Ï¡¢BS¡¦CSÊüÁ÷¤Î¤Û¤«¡¢QVC¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://qvc.jp¡Ë¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¼ïSNS¡ÊInstagram¡¦X¡¦LINE¡¦Facebook¡¦YouTube¡Ë¤Ç¤ÏÊüÁ÷¤ä¤½¤ÎÂ¾¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ß¥¹¥¿ー¥È¥í¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó TOP5¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
¡ÚÇÛ¿®³µÍ×¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥ß¥¹¥¿ー¥È¥í¥Ã¥È ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¢£ÏÃ¿ô¡§Á´11ÏÃ
¢£ÇÛ¿®·ÁÂÖ¡§5ÏÃ¤Þ¤Ç¤Ï¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁ¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡¢6ÏÃ°Ê¹ß¤ÏLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ê·î³Û990±ß¢¨1¡Ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®
¢£½Ð±é¡§
¡¦MC¡§¸åÆ£µ±´ð(¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¢¥ïー)
¢£»ëÄ°¥Úー¥¸¡§https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJhYmY=?pit_git_type=SERIES(https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJhYmY=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202508_nr-MRtrotjapan-0821)
¡Ú¡ÖLemino¡×³µÍ×¡Û
¢£¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹
¡¡´¶¾ð¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëLemino¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢´ÚÎ®ºîÉÊ¤ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌµÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¹¹ðÉÕ¤¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢·î³Û990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1¤Î¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ò½é¤á¤Æ¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢½é²ó½é·îÌµÎÁ¢¨2¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖLemino¡Ê¥ì¥ß¥Î¡Ë¡×¸ø¼°
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È ¡§ https://lemino.docomo.ne.jp/
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@Lemino_official
X¡Ê@Lemino_official¡Ë¡§https://x.com/Lemino_official
Instagram¡§https://www.instagram.com/lemino_official
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@lemino_official
¢¨1¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¤Î·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤Ï1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨2 ¡ã½é²ó½é·îÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
¡¦Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë½é²ó¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤¬31Æü´ÖÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²áµî¤ËdTV¤Ç½é²ó½é·îÌµÎÁ¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ëÄ°ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢Å¬ÍÑÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¦Â¾¤ÎÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È½ÅÊ£¤¹¤ë¤ÈËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò½ªÎ»¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥³¥â¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡×¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖLemino¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡·ÁÂÖ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¢Íø¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤´»ëÄ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£