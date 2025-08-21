なかやまきんに君のオリジナルQUOカードを300名様に！消費者キャンペーン「秋の蒸し豆感謝祭」を実施

株式会社マルヤナギ小倉屋

蒸し豆・佃煮・煮豆のマルヤナギブランドを展開する株式会社マルヤナギ小倉屋（神戸市東灘区 代表取締役社長：柳本勇治）は、蒸し豆を日頃よりご愛顧いただいている皆様に感謝を込め、2025年9月1日（月）より、蒸し豆商品10品を対象に消費者キャンペーン「秋の蒸し豆感謝祭」を実施いたします。キャンペーンは公式LINEとはがきからの応募が可能で、応募した方の中から抽選で「なかやまきんに君オリジナルQUOカード1,000円分」を300名様にプレゼントします。

キャンペーン概要

■ キャンペーン期間

2025年9月1日（月）～11月30日（日）※はがきでの応募は当日消印有効

■ キャンペーン賞品

なかやまきんに君オリジナルQUOカード 1,000円分300名様

キャンペーン賞品

■ 対象商品 計10品

・おいしい蒸し豆シリーズ 全3品

（蒸し大豆、蒸し黒豆、蒸しサラダ豆）

・おやつ蒸し豆シリーズ 全4品

（ほの甘あずき、ほの甘黒まめ、うま塩豆ミックス、ほの甘紅大豆）

・大容量蒸し豆シリーズ 全3品

(大容量蒸し大豆、大容量蒸しサラダ豆、大容量ほの甘あずき)

キャンペーン対象商品

■ 応募方法

＜LINE応募＞

期間中、対象商品のお買い上げレシート（複数枚合算可）を撮影。マルヤナギ公式LINEアカウントをお友達登録後、キャンペーン専用ページの応募画面からレシート画像を送信して応募。

＜はがき応募＞

対象商品のお買い上げレシートを、キャンペーンページからダウンロードができる応募専用ハガキまたは、郵便ハガキに貼り、郵便番号・住所・氏名・電話番号・年齢・性別・アンケートを記入の上、下記宛先まで郵送。

【応募宛先】

〒658-0044 株式会社マルヤナギ小倉屋 兵庫県神戸市東灘区御影塚町4丁目9番21号

■ 商品購入レシートの対象期間

2025年9月1日（月）～11月30日（日）購入分

■ 当選発表

厳正な抽選のうえ、当選者を決定します。

当選発表は、LINE応募の場合、当選者へのみマルヤナギLINE公式アカウントから当選のご案内を差し上げます。はがき応募の場合、賞品発送をもってかえさせていただきます。

キャンペーンの詳細はキャンペーンページでご確認ください。

（参考）なかやまきんに君が2年連続蒸し大豆PR大使に

「秋の蒸し豆感謝祭」キャンペーンページ :https://www.maruyanagi.co.jp/mushimame/topics/4738/

2024年に【蒸し大豆20周年PR大使】を務めてくださった『なかやまきんに君』さんに、2025年も【蒸し大豆PR大使】を務めていただいています。簡単においしく、良質なたんぱく質が摂れる「蒸し大豆」の魅力を消費者に伝えたいと「蒸し大豆×なかやまきんに君」スペシャルムービーを公開。また、全国のスーパー・小売店で『なかやまきんに君』さんを用いたディスプレイが登場する他、マルヤナギ公式YouTube、Twitter、Instagram、LINEとも連動し、お客様にお楽しみいただける様々な企画やコンテンツを順次展開してまいります。

蒸し大豆PR大使のなかやまきんに君さん

【なかやまきんに君さん蒸し大豆PR大使スペシャルムービー YouTube】

https://youtu.be/6AUTjFsYm-o

【なかやまきんに君さん蒸し大豆PR大使着任URL】

https://www.maruyanagi.co.jp/mushimame/topics/4279/

（参考）蒸し豆シェアNo.1※！ロングセラー商品“マルヤナギの蒸し豆”

大豆の煮豆を製造販売するマルヤナギが次に手がけたのは「おいしい水煮大豆」の商品開発。時は2002年、健康志向からより薄味で甘さを抑えた煮豆が求められ始めた時期でもありました。ところが、出来上がる試作はどれもこれも大豆本来の美味しさが失われたものばかり。「おいしい水煮大豆」とは程遠く、開発は難航を極めていたある日のこと。大豆を茹でずに加熱したところ、ホクホクと栗のように甘い、理想の大豆が完成したのです。蒸し大豆誕生の瞬間でした。研究を進めるうちに、蒸し大豆は美味しさだけではなく、栄養成分の損失も少ないことがわかり、2004年1月に業界初の商品化が実現しました。現在もシェアNo.1のロングセラー商品として、マルヤナギの蒸し豆は進化を続けています。

※ KSP-POS全国 2024年5月-2025年4月 煮豆カテゴリーデータをもとに当社にて調査

【蒸し大豆情報サイト「蒸し大豆タウン」URL】

https://www.maruyanagi.co.jp/mushimame/

株式会社マルヤナギ小倉屋について

「伝統食材の素晴らしさを次の世代へ」をメインテーマに、長年取り扱ってきた昆布、豆、もち麦などの穀類、野菜などの伝統食材が持っている健康価値やおいしさを生かした新しい食の提案に取り組み、次の世代にしっかりと伝えてゆきたいと考えています。

【会社概要】

社名：株式会社マルヤナギ小倉屋

本社所在地：神戸市東灘区御影塚町4丁目9番21号

代表取締役社長：柳本 勇治

事業内容： 蒸し豆・佃煮・煮豆の製造・販売

創業： 1951年12月26日

HP：https://www.maruyanagi.co.jp/