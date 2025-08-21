イギリス発・最強のカーセキュリティ「Disklok（ディスロック）」ツールジャパン2025に初出展 - 最強を超える究極モデル「ダイヤモンドエディション」を日本初披露

株式会社GT-Service

イギリスで生まれた最強の物理ロックカーセキュリティ「Disklok（ディスロック）」。

Disklok Japanは、2025年10月1日（水）～3日（金）に幕張メッセで開催される「ツールジャパン2025」に初出展いたします。

会場では、最強と名高い従来モデル「ゴールドエディション」を超える切断耐性を備えた究極モデル「ダイヤモンドエディション」を日本で初めて披露します。

■出展の背景

日本国内では依然として車両盗難が高水準で発生しており、ランドクルーザーやアルファードをはじめとした高級車や人気車種を中心に深刻な被害が続いています。

「Disklok」は英国警察が推奨する SBD（Secured by Design）認定 を取得し、第三者セキュリティレベル検査機関 Sold Secure の破壊耐久試験にも合格。さらにヨーロッパで30年以上支持され続け、その防犯性能は“最強”として広く認知されています。

ブランド認知と流通拡大を目指して「ツールジャパン2025」に初出展します。

■新製品「ダイヤモンドエディション」について

英国警察推奨の証sold secureによる破壊耐久試験に合格した証

「ダイヤモンドエディション」は、従来のゴールドエディションが持つ高いセキュリティ性能はそのままに、切断耐性をさらに強化した究極モデルです。

disklok社は第三者検査機関Sold Secureと協力し、より強い切断攻撃に耐えられる鋼素材 「diamonite(R)（ダイアモナイト）」 を独自開発。この素材の含有率をより高めることで、従来モデル「ゴールドエディション」を凌ぐ、高い防御力を実現しました。

本モデルは英国警察推奨のSBD認定を取得し、さらにSold Secure破壊耐久試験において、最高位「Gold」を凌ぐセキュリティレベルを持つ数少ない製品にのみ与えられる称号 「Diamond」 を獲得しています。

“最強”と名高いゴールドエディションを超えるセキュリティレベルを求めるユーザー様に向け、Disklokの上位に位置する究極モデルとしてラインアップしていきます。

主な特長

■展示会概要

- ゴールドエディション同等の総合防犯性能を維持しつつ、切断耐性をさらに強化- 独自開発鋼素材「diamonite(R)」を採用- 英国警察推奨のSBD認定取得- Sold Secure破壊耐久試験「Diamond」評価獲得- 回転式外殻構造で運転操作を物理的に防止- 3年間保証（注文履歴確認時）[表: https://prtimes.jp/data/corp/167740/table/5_1_a05045563d071b08e5c5e6b815ae173e.jpg?v=202508220125 ]

■商談・取材のご案内

大手カー用品店、カー用品専門商社、カーセキュリティー取付け店の皆さまとの商談を積極的に受け付けています。

また、会場での新製品撮影・取材も可能です。

事前の商談・取材予約については、以下フォームからお問い合わせください。

[商談・取材予約フォームURL]

https://disklokjp.com/pages/contact

＜会社概要＞

- 会社名：株式会社GT-Service（Disklok Japan）- 所在地：東京都板橋区南常盤台1-11-6- 代表者：代表取締役 滝村 凱- 事業内容：Disklok日本市場における公式ブランド管理・マーケティング総括- 公式サイト：https://disklokjp.com/