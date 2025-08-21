【トラベルブランドMILESTO】都市建築から着想を得た「Hütte」シリーズより2025年秋冬限定色「アッシュグリーン」が新登場！
インテリア雑貨およびライフスタイル商品の企画・開発・販売を手がけるBRUNO株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：塩田 徹）は、“毎日を旅するように暮らす”をコンセプトにした大人のためのトラベルブランド 「MILESTO（ミレスト）」より、幾何学的なデザインが特徴のHütte（ヒュッテ）シリーズから、限定カラー「アッシュグリーン」全6型を、8月21日（木）に発売いたします。
Hütte(ヒュッテ)
ACTIVE × FIT
幾何学的な切り替えデザインや、格子状のリ ップストップ生地、モノトーンを基調としたカラーリングを採用し、都市の建築物から着想を得て開発されたシリーズ。2025年秋冬の限定カラーには、歴史的建築物に見られる銅が風雨にさらされ、やがて緑青へと変化する様子から着想を得たアッシュグリーンを採用。都会的で洗練された雰囲気を演出します。
MATERIAL
※左からライトグレー、ダークグレー、ブラック、限定色アッシュグリーンの4色展開と撥水のイメージ。※撥水加工は防水加工と異なるため、長時間の雨水では水が染みこむ場合がございます。
生地表面には撥水加工を施し、軽量で引き裂きに強いポリエステル糸を格子状に織り込んだリップストップ生地を採用。
DETAIL
バッグ内部には着脱可能なポーチを装備。装着時は内装ポケットとして使用でき、取り外せば旅先などで活躍する独立したポーチとして使用が可能。ファスナーの引き手には、指を掛けて開けやすい穴あきデザインを採用しています。
LIMITED COLOR LINE UP
Hütte W フラップバックパック
商品名 Hütte W フラップバックパック
価 格 \12,100(税込)
サイズ W305(最大値 385)×H425×D140[mm]
材 質 本体：ポリエステル
容 量 約22L
重 量 680g
Hütte ラウンドバックパック
商品名 Hütte ラウンドバックパック
価 格 \11,000(税込)
サイズ W315(最大値 330)×H445×D155[mm]
材 質 本体：ポリエステル
容 量 約23L
重 量 580g
Hütte メッセンジャーバッグ S
商品名 Hütte メッセンジャーバッグ S
価 格 \7,150(税込)
サイズ W225(最大値 310)×H195×D85[mm]
材 質 本体：ポリエステル
容 量 約4L
重 量 340g
Hütte メッセンジャーバッグ L
商品名 Hütte メッセンジャーバッグ L
価 格 \8,580(税込)
サイズ W315(最大値 395)×H265×D115[mm]
材 質 本体：ポリエステル
容 量 約10L
重 量 470g
Hütte マルチショルダーバッグ
商品名 Hütte マルチショルダーバッグ
価 格 \6,050(税込)
サイズ W225×H135×D30[mm]
材 質 本体：ポリエステル
重 量 240g
Hütte ボストンバッグ
商品名 Hütte ボストンバッグ
価 格 \12,650(税込)
サイズ W450(最大値 540)×H355×D200[mm]
材 質 本体：ポリエステル
容 量 約35L
重 量 810g
※縫製製品のため、サイズ・重量・容量はおおよその値となります。
※撥水加工は防水加工と異なるため、長時間の雨水では水が染みこむ場合がございます。
MILESTO（ミレスト）について
“毎日を旅するように暮らす”大人たちへ心地良い旅支度を提案します。
旅するように、暮らしたい。ミレストと。
はじめて訪れる街 ビジネストリップ お気に入りのカフェへの道のり
旅は私たちの日常の中にいつも在る。
ON も OFF も、どんな瞬間も寄り添う
機能性と普遍的なデザインで、自分らしくいられる心地良さ
"Standard" "Relax" "Borderless"
こころ躍る、旅へ出よう。
【MILESTO オンラインショップ】https://bruno-onlineshop.com/MILESTO/
【MILESTO Instagram】＠milesto.jp（https://www.instagram.com/milesto.jp/）
【MILESTO X】@MILESTOjp（https://twitter.com/MILESTOjp）
BRUNO 株式会社のプレスリリース一覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/90148
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
BRUNO株式会社 広報担当 福士
MAIL:ideapress@bruno-inc.com