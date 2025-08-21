【オフィス移転・改装検討中の方、必見】株式会社フレームス、結果に繋がるオフィス改装の“リアル”を知る交流会＆トークイベントを2025年9月16日(火)に開催！

「秋」は、空間づくりを考えるベストタイミング

株式会社フレームス9月16日(火)15:30開始(15:00受付開始)

企業のオフィス移転やレイアウト変更は1～3月の“年度変わり”に集中すると言われています。

（出典：東京事務所探しプラス「オフィス移転が集中する時期(https://billage.space/columns/useful/9672)）

その準備は秋頃から本格化する傾向があり、実際に情報収集や業者選定が始まるのもこの時期です。

そうした動き出しのタイミングに合わせて

- 「オフィス移転・改装がまだ先だが、情報を集めておきたい！」- 「他社の取り組み・経験談から学びたい！」

と考える経営者のみなさま、ご担当のみなさまが学びながら交流を広げるイベントです。

イベント概要

その空間、“何のために”つくる？ 働きやすい場づくりのための交流会

日時：2025年9月16日（火）15:30～17:00（15:00受付開始）

会場：日本人事経営研究室株式会社 東京本社

東京都渋谷区広尾1-6-10 Giraffa 7F

参加費：無料

主催：株式会社フレームス(http://www.frames.jp/)

プログラム内容

- トークセッション 登壇者：山元浩二 氏 × 大沼誠 氏- 参加者交流会（登壇者も参加） 相談・名刺交換・雑談など、具体的な案件がなくても歓迎です。

※イベント終了後、別途懇親会も予定しております

参加申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLclXg1QmGX4ndAAzuRm2qXRkDUpr0a8Q8YDwC-VJi5MDNyw/viewform?usp=dialog

登壇者プロフィール

日本人事経営研究室株式会社代表取締役山元 浩二 氏

1,000社以上の経営計画と人事制度を10年間研究し、双方が連動した人材育成の仕組みを日本で初めて開発・確立させた。人材育成の仕組みづくりコンサルタント。全国1,000社超の導入実績と、著書『小さな会社は人事評価制度で人を育てなさい！』など累計20万部超のベストセラーを持つ。

株式会社フレームス 代表取締役大沼 誠 氏

本イベントの主催である株式会社フレームスの代表取締役。

現場監督・デザイン・営業など現場の全体像を経験した後、「経営と空間の接点」をデザインすることを目指してフレームスを創業。経営視点に立った空間提案を得意とする。

株式会社フレームスについて

東京都中央区銀座に構えるオフィスのエントランス。

本イベントの主催会社株式会社フレームスは、オフィスを中心とした空間デザイン・施工を手がける企業。

単なる内装工事にとどまらず、経営課題や組織文化に寄り添いながら、目的・納期・予算に合わせた最適な空間づくりを提案。

社名「frame（額）」には、クライアントや社員が主役として輝き、その価値を最大限に引き出す存在でありたいという想いが込められている。

所在地：東京都中央区銀座8-10-4 和孝銀座8丁目ビル 2F

代表取締役：大沼 誠

公式サイト：http://www.frames.jp/index.html

X：https://x.com/frames_jp

Instagram：https://www.instagram.com/frames.jp/

お問い合わせ：info@frames.jp

ご紹介キャンペーン実施中！

ご紹介で成約された方・ご紹介者の双方に、 FLOS、ルイスポールセン などの人気ブランドから、オフィスに合ったインテリアをプレゼント。

詳しくは各種SNSのDM、またはメール＜ info@frames.jp ＞にてお気軽にお問い合わせください。

株式会社アドブシについて

本イベントの支援会社。

「マーケティングで豊かな社会を創造する」をモットーに、総合広告代理事業やマーケティング事業などを展開。

BtoB、SMB企業群のマーケティング支援、コンサルティングサービスを提供している。

所在地：東京都新宿区新宿一丁目9番10号 YKB東ビル401号室

代表取締役：関口 典史

公式HP：https://www.adbusi.com/

お問い合わせ：https://www.adbusi.com/contact/

イベントに関するお問い合わせ

イベント事務局 株式会社アドブシ

info@adbusi.com