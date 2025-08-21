アーロン・ピエールとイシャーン・カッターが“BE THE NEXT“ BOSS 2025年秋冬キャンペーンに登場

ヒューゴボスジャパン株式会社

BOSSは、2025年秋冬ブランドキャンペーンを発表し、象徴的なプラットフォーム「Be Your Own BOSS」の“Be”に新たな焦点を当てます。本キャンペーンの中心となるのは、英国出身でクラシック演技の訓練を受けた俳優であり、DCスタジオの新たなスーパーヒーローとしての出演が決まっているアーロン・ピエール。そして、2025年カンヌ国際映画祭で絶賛を浴びた話題作『HOMEBOUND』で主演を務め、ハリウッドを席巻しているインドの俳優兼ダンサーのイシャーン・カッターです。

この2人の新星は、”BE THE NEXT"BOSSを体現する推進力、決意、そして未来へのビジョンを持ち、キャンペーンに独自のエネルギーと野心をもたらします。さらに、既にBOSSの顔として世界で活躍するアンバサダーたちも登場。K-POPスーパースターでSEVENTEENのリーダー、エスクプス。プロテニス界で最も急成長を遂げるテイラー・フリッツ。ファッション業界で最も注目を集める新星のひとり、アメリア・グレイ。この多彩な顔ぶれが、映画・スポーツ・音楽・ファッションの領域を超えて、未来を切り拓く姿を映し出します。

アーロン・ピエールとイシャーン・カッターが新たな視点をもたらし、エスクプス、テイラー・フリッツ、アメリア・グレイがブランドとともにそのインスピレーションあふれる歩みを続けることで、2025年秋冬キャンペーンは野心、自己表現、そして偉大さを追求し続ける姿勢を力強く讃えるものとなります。この多様なキャストは、それぞれが自らの道を切り拓き、同時に他者をも鼓舞するというスピリットを体現しています。

キャンペーンフィルムでは、5人の才能あふれるスターが象徴的なトンネルを抜け、光に向かう姿を描きます。それぞれが到達を目指す夢と成就の象徴として、光の中で個性を放つ姿が親密なポートレートとして映し出され、BOSS 2025年秋冬コレクションの優美で豊かな質感、調和の取れた色合いのルックを纏っています。各アンバサダーは、自身にとっての”BE THE NEXT”BOSSの意味を語り、目指す未来像を明かします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MpgAERA-Y3E ]

2025年秋冬コレクションでは、セージグリーンやメランジグレー、そして深みのあるチョコレートブラウンを組み合わせたカラーパレットを展開。冷涼な季節に温もりと豊かさをもたらし、エレガントな統一感を表現します。

また、BOSSのライセンスプロダクトであるウォッチ、ジュエリー、アイウェアも本キャンペーンに登場。エスクプス、テイラー・フリッツ、アメリア・グレイが最新のサングラスやアイウェアを披露。さらに、アメリア・グレイはオランダ出身のモデル、パーカー・ヴァン・ノールドとともに、今季新作のウォッチ＆ジュエリーコレクションを紹介します。

本キャンペーンは、世界主要都市での大規模屋外広告を含む360度のマーケティング展開を通じて発信されます。屋外広告は交通量の多いエリアに設置され、幅広い観客へメッセージを届けます。

BOSS 2025年秋冬コレクションは、世界中のBOSSストア、公式オンラインストア、卸売パートナーにて展開予定です。

商品について：

＜メンズウェア＞

THE NEW TROUSER

今季のメンズウェアの中心は、新しいトラウザー。リラックスしたテーパードフィットにダブルプリーツを取り入れ、すっきりとしたウエストバンドで仕上げました。イタリア製のコットン混高ストレッチ素材を使用し、快適性と洗練を両立。ニットやジャケット、アウターとも自在にスタイリング可能です。

KNITWEAR

BOSSのニットウェアは、100％イタリア産エクストラファインメリノウールを用いたクルーネックやタートルネックを展開。オリーブグリーンを中心としたカラーで、カジュアルからテーラードまで幅広いスタイリングに対応します。また、100％カシミアのクルーネックとタートルネックは、極上の暖かさと柔らかさを提供します。

＜ウィメンズウェア＞

TAILORING

テーラリングはウィメンズコレクションの中心となります。注目は、ソフトなウール混フランネルを使用したグレーメランジの2ピーススーツ。カシミアニットと組み合わせることで、時代を超えた洗練を体現します。ロングラインのダブルブレストブレザーは、ピークドラペルやボタン付きカフスを備えた本格仕様。タック入りのワイドシルエットパンツは床まで届くドラマティックな丈感で、脚長効果をもたらします。

OUTERWEAR

今季のアウターウェアの注目は、クロップド丈のシアリングジャケット。リッチなブラウンのナッパレザーを外側にあしらい、フロントにはブランドのメタルジップを配したモダンな一着です。カジュアルなスタイリングに適し、秋冬のワードローブをアップデートします。

店頭キャンペーンについて：

BOSS店舗にて77,000円(税込)以上ご購入のお客様に、オリジナルポーチをプレゼントいたします。

※アウトレット店舗・セール商品は対象外。なくなり次第終了。

※詳細は店舗スタッフまでお尋ねください。

BOSS とHUGO BOSSについて:

BOSSは、情熱、スタイルそして目標を持って自分らしく生きる、大胆で自己決定力のある人たちのためのブランドです。コレクションでは、ダイナミックでモダンなデザインを展開し、BOSSとして、自分らしさを全面的に、そして堂々と受け入れる人々を応援します。ヘリテージテーラリング、パフォーマンススーツ、カジュアルウェア、デニム、アスレジャー、アクセサリーなど様々な商品を展開しています。また、フレグランス、アイウェア、ウォッチ、キッズウェアのライセンス商品も取り揃えています。また、世界各地の約500の直営店でBOSSの世界を体験することができます。BOSS は、HUGO BOSSのコアブランドであり、同社はグローバルアパレル市場のプレミアムセグメントでトップクラスの企業の一つとして位置付けられていますBOSS とHUGO の2 つのブランドで形成されており、グループは129カ国の約8,000の販売拠点でコレクションを提供し、74カ国ではhugoboss.comを通じてオンラインで販売しています。ドイツ・メッツィンゲンに本社を構える同社は、全世界で約18,500人の従業員を擁し、2024会計年度に43億ユーロの売上を記録しました。

BOSS.COM

INSTAGRAM: instagram.com/boss

FACEBOOK: facebook.com/hugoboss

YOUTUBE: youtube.com/boss

TIKTOK: tiktok.com/@boss