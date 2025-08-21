「フクダ電子カップ第25回ボーイズリーグ鶴岡一人記念大会」宮崎で8月22日開幕

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社が主催する「第25回ボーイズリーグ鶴岡一人記念大会」が８月22、23日に、宮崎県宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎などで開催されます。公益財団法人日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）の各ブロックごとに選抜された選手でチームを構成。小学の部５チーム、中学の部６チーム、女子５チームで争われます。長野以東の東日本（一部地域を除く）で発行するスポーツ報知では毎週１回、紙面１ページを使いボーイズリーグを掲載。大阪版（関西地域、および山口県を除く中四国地域など）では毎週水・金曜日にボーイズリーグを特集した紙面を掲載しています。未来のスターたちの原点であるボーイズリーグにご注目ください。

昨年の小学生の部で優勝した関西ブロックチーム<大会概要>

主催 公益財団法人日本少年野球連盟、報知新聞社

後援 宮崎県、宮崎市、宮崎県教育委員会、宮崎市教育委員会、（公財）日本野球連盟、読売新聞社、

冠協賛 フクダ電子株式会社

特別協賛 ミズノ株式会社、株式会社エイジェック、オークリー

■日本少年野球連盟ホームページ https://www.boysleague-jp.org/

■スポーツ報知WEBサイト https://hochi.news/



【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp