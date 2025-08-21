【9/3開催】このままプレイヤーで終わる？ 30代を迎える前に知るべき営業マネジメントのリアル | Grand Central × ヤマトヒューマンキャピタル

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年9月3日(水) 20:00よりオンラインにて、株式会社Grand Central 代表取締役CEO 北口 拓実氏にご登壇いただくウェビナー『このままプレイヤーで終わる？30代を迎える前に知るべき営業マネジメントのリアル』を開催いたします。

詳細はこちら :https://yamatohc.co.jp/dd/grandcentral_2509_1/?linkid=pr

グランドセントラルCEO・北口氏が登壇し、キーエンスから転職した経験をもとに、営業マネージャーとして成長するためのリアルな情報をお届けします！

- 営業マネージャーに求められるスキルとは？- 最短で昇格できるキャリアパスと実績- 面接時に求められる人物像と働き方のリアル

営業マネージャーとして成長したい方、年収アップを目指す方にとって、絶対に見逃せないセミナーです！

ぜひご参加いただき、キャリアアップのチャンスをつかんでください！

セミナー概要

セミナー ：このままプレイヤーで終わる？30代を迎える前に知るべき営業マネジメントのリアル

会場 ：オンライン

日程 ：2025年9月3日(水) 20:00-21:00

参加費用 ：無料

締切 ：当日 12:00まで

主催 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

登壇者

株式会社Grand Central

代表取締役CEO

北口 拓実 氏

詳細はこちら :https://yamatohc.co.jp/dd/grandcentral_2509_1/?linkid=pr