【9/3開催】このままプレイヤーで終わる？ 30代を迎える前に知るべき営業マネジメントのリアル | Grand Central × ヤマトヒューマンキャピタル
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年9月3日(水) 20:00よりオンラインにて、株式会社Grand Central 代表取締役CEO 北口 拓実氏にご登壇いただくウェビナー『このままプレイヤーで終わる？30代を迎える前に知るべき営業マネジメントのリアル』を開催いたします。
https://yamatohc.co.jp/dd/grandcentral_2509_1/?linkid=pr
- 営業マネージャーに求められるスキルとは？
- 最短で昇格できるキャリアパスと実績
- 面接時に求められる人物像と働き方のリアル
営業マネージャーとして成長したい方、年収アップを目指す方にとって、絶対に見逃せないセミナーです！
https://yamatohc.co.jp/dd/grandcentral_2509_1/?linkid=pr
グランドセントラルCEO・北口氏が登壇し、キーエンスから転職した経験をもとに、営業マネージャーとして成長するためのリアルな情報をお届けします！
ぜひご参加いただき、キャリアアップのチャンスをつかんでください！
セミナー概要
セミナー ：このままプレイヤーで終わる？30代を迎える前に知るべき営業マネジメントのリアル
会場 ：オンライン
日程 ：2025年9月3日(水) 20:00-21:00
参加費用 ：無料
締切 ：当日 12:00まで
主催 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
登壇者
株式会社Grand Central
代表取締役CEO
北口 拓実 氏
