【9/3開催】このままプレイヤーで終わる？ 30代を迎える前に知るべき営業マネジメントのリアル | Grand Central × ヤマトヒューマンキャピタル

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年9月3日(水) 20:00よりオンラインにて、株式会社Grand Central 代表取締役CEO 北口 拓実氏にご登壇いただくウェビナー『このままプレイヤーで終わる？30代を迎える前に知るべき営業マネジメントのリアル』を開催いたします。

詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/grandcentral_2509_1/?linkid=pr

グランドセントラルCEO・北口氏が登壇し、キーエンスから転職した経験をもとに、営業マネージャーとして成長するためのリアルな情報をお届けします！


- 営業マネージャーに求められるスキルとは？
- 最短で昇格できるキャリアパスと実績
- 面接時に求められる人物像と働き方のリアル

営業マネージャーとして成長したい方、年収アップを目指す方にとって、絶対に見逃せないセミナーです！
ぜひご参加いただき、キャリアアップのチャンスをつかんでください！



セミナー概要


セミナー　：このままプレイヤーで終わる？30代を迎える前に知るべき営業マネジメントのリアル


会場　　　：オンライン


日程　　　：2025年9月3日(水) 20:00-21:00


参加費用　：無料


締切　　　：当日　12:00まで


主催　　　：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社



登壇者


株式会社Grand Central


代表取締役CEO


北口 拓実 氏


