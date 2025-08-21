ソートスポット合同会社

カリフォルニア州マウンテンビュー（2025年7月29日） - エージェント型分析プラットフォームを提供するThoughtSpot（ソートスポット）は本日、「ThoughtSpot Agentic MCP Server」を正式にリリースしたことを発表しました。これにより、AIの相互連携が新たな段階を迎えます。ThoughtSpotは、主要な分析＆BIプラットフォームベンダーとして初めて、企業向けに本格稼働可能なエージェント型MCPサーバーを市場投入。Claude、Gemini、ChatGPTを含むMCP対応のAIエージェントやプラットフォーム、インターフェースに、ThoughtSpotの強力なエージェント型分析機能をシームレスに統合できるようになります。

企業がカスタムAIエージェントの開発を進める中、大きな課題となっていたのが、ユーザーが本当に必要とするインサイトを提供できる、信頼性が高く堅牢なセルフサービス分析基盤がないことでした。企業内に十分な時間、リソース、分析専門知識がなければ、こうした分析インフラの構築や統合ができません。ThoughtSpotのAgentic MCP Serverはこの課題を解決し、ビジネスユーザーやデータチームが既存ツール内で企業データを直接分析・活用できるよう支援します。Claude、Gemini、ChatGPTなどの主要プラットフォームとの統合も正式に提供され、開発チームはリソースを最小限に抑えながら、パーソナライズされた分析体験を迅速に展開可能です。

ThoughtSpotのプロダクトマネジメント担当SVPであるFrancois Lopitauxは次のように述べています。「Agentic MCP Serverの正式リリースは、AIとデータ分析の相互連携において画期的な瞬間です。今回のリリースにより、企業がAIエージェントやアプリケーションでThoughtSpotのフルパワーを最大限に活用できるようになりました。基本的なAPI提供や実験的な機能にとどまる他社製品とは異なり、ThoughtSpotは企業向けにすでに実用化されており、構造化データに特化した幅広い分析機能を提供しています。企業ユーザーが求める信頼性とセキュリティを維持しつつ、インテリジェンス、セルフサービス、エージェント主導型の分析体験を実現できます。」

次世代エージェント型分析の新標準

ThoughtSpotのAgentic MCP Serverは、経営層がAIエージェントやAIを活用したダッシュボードから実用的なインサイトを得る目的でも、開発者が次世代のインテリジェントアプリケーションを構築するシーンでも活用でき、企業ユーザーのあらゆるニーズに応えるので、既存の業務フローを変えることなく瞬時に実行可能な分析結果を得られるようになります。

ThoughtSpot Agentic MCP Serverの主な特徴：

先読みをしてアクションまで導くエージェント型AI：ThoughtSpotのAgentic MCP Serverは、同社が誇るAIアナリスト「Spotter」のフル機能を提供します。Spotterは推論を行い、追加質問を自動的に生成、サマリーを作成し、インタラクティブなLiveboard（ライブダッシュボード）を構築、次の最適なアクションまで提案します。これにより、従来を遥かに超える包括的で実行可能な分析体験を実現します。

データに直接アクセス可能な自然言語機能： ThoughtSpotのAgentic MCP Serverは自然言語をネイティブにサポートしており、より質の高い正確なインサイトを導き出します。他のBIベンダーが汎用的なAPI呼び出しを介して間接的に分析を行うことで、誤解や不正確な結果を招くのに対し、ThoughtSpotは直感的かつ直接的な接続で信頼できる回答を提供します。

最も充実したエージェント型分析機能セット： ThoughtSpotのAgentic MCP Serverは、カスタムAIエージェント向けに市場で最も包括的な分析機能群を提供します。質問生成、AIを活用したダッシュボードの作成、リアルタイムのインサイト提供まで、目的に特化した統合的な分析スキルを提供します。

事実に根ざしたインサイト： ThoughtSpotが生成するすべてのAIインサイトは、業界随一の強力なセマンティックレイヤーを基盤としており、誤認識（ハルシネーション）を防ぎます。これにより、企業特有の用語や定義、論理を効率的かつ一貫して適用し、エンドユーザーに正確で文脈に即したインサイトを提供します。

深いインサイトとシームレスなワークフローの実現：

ThoughtSpotのAgentic MCP Serverを利用すると、以下が可能になります。

AIエージェントとの統合：Spotterを活用してカスタムAIエージェントや生成AIツールが構造化データに直接アクセス・分析可能になり、複雑な分析プロセスを簡素化します。

構造化・非構造化データを一括分析：ThoughtSpotのModelでの構造化データとPDFやウェブ検索などの非構造化データをシームレスに統合し、Claude、Gemini、ChatGPTといったMCP対応のクライアントアプリケーションと連携してクエリが可能になります。これにより、ビジネス全体を俯瞰的に把握し、ダイナミックなLiveboardを通じて、深みのあるインサイトを迅速に提供します。

分析利用の拡大とデータリテラシー向上：Claude、Gemini、ChatGPTなどを通じてビジネスユーザーがデータにアクセスしやすくなり、組織全体のデータ活用能力を高めます。

ThoughtSpot Agentic MCP Serverは、すべての顧客が即座に導入可能です。導入方法はThoughtSpotのGitHub上で公開されています。Claude、Gemini、ChatGPTを含む様々な統合方法については、

ThoughtSpot.comで詳細をご覧ください。

ThoughtSpotについて

ThoughtSpotは、あらゆる企業のための次世代エージェント型分析プラットフォームです。ThoughtSpotの社員は、誰もがデータを自由に探索し、どんな疑問にも迅速に答えを見つけられるファクトドリブンな世界を創造することを使命としています。直感的な自然言語検索機能によりビジネスの意思決定時に必要な答えをビジネスユーザーが簡単に導き出すことができます。統合されたプラットフォームとAIアナリスト「Spotter」が連携し、精密で透明性が高くパーソナライズされた実用的なインサイトを、企業レベルの信頼性とセキュリティ、拡張性をもって提供します。Webやモバイルアプリからアクセスでき、いつでもどこでもシームレスな意思決定を支援します。また、開発者向けには、ThoughtSpot Embeddedがあり、ローコードでAI分析を製品やサービスに実装することで、データの収益化と顧客エンゲージメント向上を促進します。NVIDIA、ヒルトン、キャピタル・ワン、Huelなどの業界トップ企業がThoughtSpotを活用することで、従業員や顧客がデータを最大限に使いこなし、より良いビジネス成果を生み出しています。ThoughtSpotで、ぜひ新時代の分析体験をご実感ください。

【本件に関するお問合せ先】

◆ThoughtSpot合同会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル9階

Eメール：jpmarketing@thoughtspot.com