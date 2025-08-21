allureville(アルアバイル) が2025 Autumn COLLECTION公開！
コレクションページはこちら :
https://www.allureville.com/feature/allureville_2025aw_catalog?apias_s_id=39667
MOVIEはこちら :
https://www.youtube.com/watch?v=YEZG5XZo0pc
Coat \110,000 / Cardigan \36,300 / Socks (MARCOMONDE) \4,070 / Shoes \19,800
Coat \64,900 / Skirt \36,300 / Belt \16,500 / Shoes (NEBULONI E.) \71,500
Blouse \29,700 / Pants \29,700 / Belt (MANUELA FIRENZE) \16,500
Blouson \96,800 / Blouse \37,400 / Skirt \29,700 / Earrings (PHILIPPE AUDIBERT) \22,550 / Bag (Tendress studio) \30,250
Jacket \99,000 / Blouse \14,300 / Pullover \23,100 / Pants \59,400 / Boots \28,600
Gilet \55,000 / Skirt \49,500 / Tulle skirt \29,700 / Gloves (italguanto) \26,400 / Boots \34,100
掲載アイテム一覧はこちら :
https://www.allureville.com/items?mc=alv_catalog_25aw_all
2025秋のコレクションテーマは"Handsome Actress"
アルアバイルらしいハンサムさの中にコンテンポラリーなマニッシュを、
エレガンスに、そしてアーティスティックに落とし込んだ最新コレクションです。
2025 Autumn Collection "Handsome Actress"
モダンなフォルムを直線的でないカッティングで。
ニューシアー、ニューブライト素材でディテールの新しさと華やかさを。
クラス感のあるインポート素材でトレンドのアニマルを落とし込み、
アルアバイルらしいマニッシュと掛け合わせることで、新しいスタイリングをご提案します。
allureville /アルアバイル
いつもポジティブな自分を持ち、上品で常に遊び心を持った女性に向けて提案。
上質な物作りにこだわり、時代に合わせて進化させたスタンダードなアイテムを中心にバランス良く構成。
それぞれをMIXしたスタイリングを楽しんでいただけます。
進化するトレンドを取り入れながら、上質感を感じる女性らしいスタイリングを提案するブランド。
・allureville shop：https://www.allureville.com/stores
・ONLINE SHOP：https://www.allureville.com/
・Instagram：https://www.instagram.com/allureville_official/
・Facebook：https://facebook.com/allureville/
・X：https://twitter.com/allureville