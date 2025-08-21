ぷにっと繋げてお手軽コンボ！新作『ぷにゃん こねこね』がNintendo Switch(TM)にて本日8月21日(木)配信開始！ネコちゃん達を“こねこね”して大連鎖！かんたん操作パズルゲーム
株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎 https://gmodecorp.com/）は、現在好評配信中の「ぷにゃん」の新作パズルゲーム『ぷにゃん こねこね』が、本日8月21日(木)にNintendo Switchにて配信開始したことをお知らせします。
誰でも簡単！ぷにっと繋げてお手軽コンボ！
あの「ぷにゃん」たちが、今度は連鎖パズルで大暴れ！
あの「ぷにゃん」が帰ってきた！
にゃんてん島に住む、ぷにぷにかわいい猫たちが、今度は“つなげて楽しむ”パズルゲームで登場！
にゃんてん島で繰り広げられる、ぷにゃんたちの大冒険を楽しもう。
パズルは、かんたん操作で大連鎖が可能。
スキルを組み合わせれば、大量ポイントもゲットできるかも!?
全30ステージ、あなたはどんなスキルデッキで攻略する？
■『ぷにゃん こねこね』ゲームモード紹介・こねこねゲーム
同じ種類のぷにゃんをつなげてポイントゲット！
つなげた数に応じてコンボとポイントがどんどんアップできます。
特大コンボを決めて、最上階ステージを目指しましょう。
全30ステージには、それぞれクリア目標ポイントが設定されています。
道中で購入できるスキルをそろえて挑戦しましょう。
失敗してもプレイヤー経験値をゲットしてレベルアップができます。
制限時間やスキル所持数が増えて、次の挑戦でさらに先へ進めるようになるかも。
・ぷにゃんたち
『ぷにゃん こねこね』には、にゃんてん島に住む4匹のぷにゃんが登場！
『ぷにゃんたち』モードでは、4匹の自己紹介を見ることができます。
あなたのお気に入りのぷにゃんを見つけましょう。
しろもこ
最近にゃんてん島に来た白い毛並みのやんちゃな猫。こうきしんおうせいでむじゃき。
くろもこ
しろもこの双子のお兄さんで、おっとりした猫。やさしくみまもるタイプ。
みなこ
港をきょてんにするハキハキ系の野良猫。島の情報通で新参には少しつめたい。
てんおう
にゃんてん島のボス猫。こまった猫をたすけるカリスマ的リーダー。
公式サイトにて『ぷにゃん こねこね』に登場する、かわいい仲間たちを大公開中！
個性豊かなぷにゃんたちにきっと夢中になるはず。ぜひご覧ください！
▼『ぷにゃん こねこね』公式サイト
https://gmodecorp.com/cs/punyan-konekone
■リリース記念の30％オフセールを開催中！
『ぷにゃん こねこね』のリリースを記念して、本日より『ぷにゃん こねこね』と前作、Nintendo Switch版『ぷにゃん』の30％オフセールを実施！
通常価格700円が、今だけワンコインの490円で購入可能です。
このチャンスを逃さずに楽しい『ぷにゃん』ライフを始めよう！
【Nintendo Switch(TM)ストアページ】
『ぷにゃん こねこね』
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000098773
セール価格 ： 700円(税込) → 490円(税込) ※30％OFF
セール期間 ： 2026/3/31(火)23:59 まで
『ぷにゃん』
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000087843
セール価格 ： 700円(税込) → 490円(税込) ※30％OFF
セール期間 ： 2025/9/16(火)23:59 まで
■ゲーム実況・配信大歓迎！ガイドラインを公開！
『ぷにゃん こねこね』は、ガイドラインをお守りいただければ、ゲーム映像を使用した動画の投稿・生放送配信を行うユーザー様を営利・非営利を問わず歓迎いたします。
ガイドラインの詳細はこちらをご覧ください。
https://gmodecorp.com/ja/playmovie/
また、動画投稿・配信にて使用できるサムネイル素材をご用意いたしました。ぜひご活用ください。
https://www.dropbox.com/scl/fo/ts9i8l7u8kn8o8ni6uxk9/AFuzgLyPAgJwbJXrhVRoQF8?rlkey=a7ml59zxamiild45vqi1d5xv4&st=t64g1t6d&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/ts9i8l7u8kn8o8ni6uxk9/AFuzgLyPAgJwbJXrhVRoQF8?rlkey=a7ml59zxamiild45vqi1d5xv4&st=t64g1t6d&dl=0)
■『ぷにゃん こねこね』概要[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ADIT_z-BHvs ]
【タイトル】ぷにゃん こねこね
【発売日】2025年8月21日(木)
【価格】700円(税込)
【ジャンル】パズル
【ゲームプレイ人数】1人
【対応機種】Nintendo Switch(TM)
【対応言語】日本語, 英語
【IARC】3+
【コピーライト】(C) G-MODE Corporation
【公式サイト】https://gmodecorp.com/cs/punyan-konekone
【YouTube】https://youtu.be/ADIT_z-BHvs
【Nintendo Switch(TM)ストアページ】
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000098773
■『ぷにゃん』とは？
かんたん！かわいい！でも奥深い！
にゃんてん島の猫たち「ぷにゃん」と楽しむ、ぷにぷにはじけるパズルゲーム！
「ぷにゃん」は、にゃんてん島に住むぷにぷにかわいい猫たちといっしょに楽しむ、落ちものパズル＆マージゲーム！
かんたん操作でサクサク遊べるのに、オリジナルルールが加わった奥深い戦略が求められる、新しいパズル体験が待っています！
世界中のプレイヤーと競えるオンラインランキングや、オフラインでの最大4人対戦も搭載！
ひとりでじっくり極めるのも、みんなで対戦して盛り上がるのもお好みのスタイルで楽しめます！
【タイトル】ぷにゃん
【発売日】Nintendo Switch版：2024年12月27日(金)
Steam版：2025年3月25日(火)
【価格】700円(税込)
【ジャンル】パズル
【対応機種】Nintendo Switch(TM), Steam(R)
【対応言語】日本語,英語, 韓国語, 中国語（簡体字）, 中国語（繁体字）
【IARC】3+
【コピーライト】(C) G-MODE Corporation
【公式サイト】https://gmodecorp.com/cs/punyan
【YouTube】https://youtu.be/Jjce9FOISnQ
【Nintendo Switch(TM)ストアページ】
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000087843
【Steam(R)ストアページ】
https://store.steampowered.com/app/3426020/
■株式会社ジー・モードについて
モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。
自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。
アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。
【公式Web】https://gmodecorp.com
【公式X（旧Twitter）】https://X.com/GmodePR
【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp
【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR
【Weibo】https://weibo.com/gmodepr
【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741
【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE
※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。
※画像や動画はすべて現在開発中のものです。