ぷにっと繋げてお手軽コンボ！新作『ぷにゃん こねこね』がNintendo Switch(TM)にて本日8月21日(木)配信開始！ネコちゃん達を“こねこね”して大連鎖！かんたん操作パズルゲーム

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎 https://gmodecorp.com/）は、現在好評配信中の「ぷにゃん」の新作パズルゲーム『ぷにゃん こねこね』が、本日8月21日(木)にNintendo Switchにて配信開始したことをお知らせします。

誰でも簡単！ぷにっと繋げてお手軽コンボ！

あの「ぷにゃん」たちが、今度は連鎖パズルで大暴れ！

あの「ぷにゃん」が帰ってきた！

にゃんてん島に住む、ぷにぷにかわいい猫たちが、今度は“つなげて楽しむ”パズルゲームで登場！

にゃんてん島で繰り広げられる、ぷにゃんたちの大冒険を楽しもう。

パズルは、かんたん操作で大連鎖が可能。

スキルを組み合わせれば、大量ポイントもゲットできるかも!?

全30ステージ、あなたはどんなスキルデッキで攻略する？

■『ぷにゃん こねこね』ゲームモード紹介

・こねこねゲーム

同じ種類のぷにゃんをつなげてポイントゲット！

つなげた数に応じてコンボとポイントがどんどんアップできます。

特大コンボを決めて、最上階ステージを目指しましょう。

全30ステージには、それぞれクリア目標ポイントが設定されています。

道中で購入できるスキルをそろえて挑戦しましょう。

失敗してもプレイヤー経験値をゲットしてレベルアップができます。

制限時間やスキル所持数が増えて、次の挑戦でさらに先へ進めるようになるかも。

・ぷにゃんたち

『ぷにゃん こねこね』には、にゃんてん島に住む4匹のぷにゃんが登場！

『ぷにゃんたち』モードでは、4匹の自己紹介を見ることができます。

あなたのお気に入りのぷにゃんを見つけましょう。

しろもこ

最近にゃんてん島に来た白い毛並みのやんちゃな猫。こうきしんおうせいでむじゃき。

くろもこ

しろもこの双子のお兄さんで、おっとりした猫。やさしくみまもるタイプ。

みなこ

港をきょてんにするハキハキ系の野良猫。島の情報通で新参には少しつめたい。

てんおう

にゃんてん島のボス猫。こまった猫をたすけるカリスマ的リーダー。

公式サイトにて『ぷにゃん こねこね』に登場する、かわいい仲間たちを大公開中！

個性豊かなぷにゃんたちにきっと夢中になるはず。ぜひご覧ください！

▼『ぷにゃん こねこね』公式サイト

https://gmodecorp.com/cs/punyan-konekone

■リリース記念の30％オフセールを開催中！

『ぷにゃん こねこね』のリリースを記念して、本日より『ぷにゃん こねこね』と前作、Nintendo Switch版『ぷにゃん』の30％オフセールを実施！

通常価格700円が、今だけワンコインの490円で購入可能です。

このチャンスを逃さずに楽しい『ぷにゃん』ライフを始めよう！

【Nintendo Switch(TM)ストアページ】

『ぷにゃん こねこね』

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000098773

セール価格 ： 700円(税込) → 490円(税込) ※30％OFF

セール期間 ： 2026/3/31(火)23:59 まで

『ぷにゃん』

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000087843

セール価格 ： 700円(税込) → 490円(税込) ※30％OFF

セール期間 ： 2025/9/16(火)23:59 まで

■ゲーム実況・配信大歓迎！ガイドラインを公開！

『ぷにゃん こねこね』は、ガイドラインをお守りいただければ、ゲーム映像を使用した動画の投稿・生放送配信を行うユーザー様を営利・非営利を問わず歓迎いたします。

ガイドラインの詳細はこちらをご覧ください。

https://gmodecorp.com/ja/playmovie/

また、動画投稿・配信にて使用できるサムネイル素材をご用意いたしました。ぜひご活用ください。

https://www.dropbox.com/scl/fo/ts9i8l7u8kn8o8ni6uxk9/AFuzgLyPAgJwbJXrhVRoQF8?rlkey=a7ml59zxamiild45vqi1d5xv4&st=t64g1t6d&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/ts9i8l7u8kn8o8ni6uxk9/AFuzgLyPAgJwbJXrhVRoQF8?rlkey=a7ml59zxamiild45vqi1d5xv4&st=t64g1t6d&dl=0)

■『ぷにゃん こねこね』概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ADIT_z-BHvs ]

【タイトル】ぷにゃん こねこね

【発売日】2025年8月21日(木)

【価格】700円(税込)

【ジャンル】パズル

【ゲームプレイ人数】1人

【対応機種】Nintendo Switch(TM)

【対応言語】日本語, 英語

【IARC】3+

【コピーライト】(C) G-MODE Corporation

【公式サイト】https://gmodecorp.com/cs/punyan-konekone

【YouTube】https://youtu.be/ADIT_z-BHvs

【Nintendo Switch(TM)ストアページ】

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000098773

■『ぷにゃん』とは？

かんたん！かわいい！でも奥深い！

にゃんてん島の猫たち「ぷにゃん」と楽しむ、ぷにぷにはじけるパズルゲーム！

「ぷにゃん」は、にゃんてん島に住むぷにぷにかわいい猫たちといっしょに楽しむ、落ちものパズル＆マージゲーム！

かんたん操作でサクサク遊べるのに、オリジナルルールが加わった奥深い戦略が求められる、新しいパズル体験が待っています！

世界中のプレイヤーと競えるオンラインランキングや、オフラインでの最大4人対戦も搭載！

ひとりでじっくり極めるのも、みんなで対戦して盛り上がるのもお好みのスタイルで楽しめます！

【タイトル】ぷにゃん

【発売日】Nintendo Switch版：2024年12月27日(金)

Steam版：2025年3月25日(火)

【価格】700円(税込)

【ジャンル】パズル

【対応機種】Nintendo Switch(TM), Steam(R)

【対応言語】日本語,英語, 韓国語, 中国語（簡体字）, 中国語（繁体字）

【IARC】3+

【コピーライト】(C) G-MODE Corporation

【公式サイト】https://gmodecorp.com/cs/punyan

【YouTube】https://youtu.be/Jjce9FOISnQ

【Nintendo Switch(TM)ストアページ】

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000087843

【Steam(R)ストアページ】

https://store.steampowered.com/app/3426020/

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

【公式X（旧Twitter）】https://X.com/GmodePR

【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp

【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR

【Weibo】https://weibo.com/gmodepr

【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741

【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE

※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。