ぷにっと繋げてお手軽コンボ！新作『ぷにゃん こねこね』がNintendo Switch(TM)にて本日8月21日(木)配信開始！ネコちゃん達を“こねこね”して大連鎖！かんたん操作パズルゲーム

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎 https://gmodecorp.com/）は、現在好評配信中の「ぷにゃん」の新作パズルゲーム『ぷにゃん こねこね』が、本日8月21日(木)にNintendo Switchにて配信開始したことをお知らせします。




誰でも簡単！ぷにっと繋げてお手軽コンボ！


あの「ぷにゃん」たちが、今度は連鎖パズルで大暴れ！



あの「ぷにゃん」が帰ってきた！


にゃんてん島に住む、ぷにぷにかわいい猫たちが、今度は“つなげて楽しむ”パズルゲームで登場！


にゃんてん島で繰り広げられる、ぷにゃんたちの大冒険を楽しもう。


パズルは、かんたん操作で大連鎖が可能。


スキルを組み合わせれば、大量ポイントもゲットできるかも!?


全30ステージ、あなたはどんなスキルデッキで攻略する？



■『ぷにゃん こねこね』ゲームモード紹介

・こねこねゲーム

同じ種類のぷにゃんをつなげてポイントゲット！


つなげた数に応じてコンボとポイントがどんどんアップできます。


特大コンボを決めて、最上階ステージを目指しましょう。


全30ステージには、それぞれクリア目標ポイントが設定されています。





道中で購入できるスキルをそろえて挑戦しましょう。


失敗してもプレイヤー経験値をゲットしてレベルアップができます。


制限時間やスキル所持数が増えて、次の挑戦でさらに先へ進めるようになるかも。





・ぷにゃんたち

『ぷにゃん こねこね』には、にゃんてん島に住む4匹のぷにゃんが登場！


『ぷにゃんたち』モードでは、4匹の自己紹介を見ることができます。


あなたのお気に入りのぷにゃんを見つけましょう。






しろもこ

最近にゃんてん島に来た白い毛並みのやんちゃな猫。こうきしんおうせいでむじゃき。




くろもこ

しろもこの双子のお兄さんで、おっとりした猫。やさしくみまもるタイプ。




みなこ

港をきょてんにするハキハキ系の野良猫。島の情報通で新参には少しつめたい。




てんおう

にゃんてん島のボス猫。こまった猫をたすけるカリスマ的リーダー。




公式サイトにて『ぷにゃん こねこね』に登場する、かわいい仲間たちを大公開中！


個性豊かなぷにゃんたちにきっと夢中になるはず。ぜひご覧ください！



▼『ぷにゃん こねこね』公式サイト


https://gmodecorp.com/cs/punyan-konekone



■リリース記念の30％オフセールを開催中！

『ぷにゃん こねこね』のリリースを記念して、本日より『ぷにゃん こねこね』と前作、Nintendo Switch版『ぷにゃん』の30％オフセールを実施！


通常価格700円が、今だけワンコインの490円で購入可能です。


このチャンスを逃さずに楽しい『ぷにゃん』ライフを始めよう！



【Nintendo Switch(TM)ストアページ】


『ぷにゃん こねこね』


https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000098773


セール価格　：　700円(税込) →　490円(税込) ※30％OFF


セール期間　：　2026/3/31(火)23:59 まで



『ぷにゃん』


https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000087843


セール価格　：　700円(税込) →　490円(税込) ※30％OFF


セール期間　：　2025/9/16(火)23:59 まで



■ゲーム実況・配信大歓迎！ガイドラインを公開！

『ぷにゃん こねこね』は、ガイドラインをお守りいただければ、ゲーム映像を使用した動画の投稿・生放送配信を行うユーザー様を営利・非営利を問わず歓迎いたします。


ガイドラインの詳細はこちらをご覧ください。


https://gmodecorp.com/ja/playmovie/



また、動画投稿・配信にて使用できるサムネイル素材をご用意いたしました。ぜひご活用ください。


https://www.dropbox.com/scl/fo/ts9i8l7u8kn8o8ni6uxk9/AFuzgLyPAgJwbJXrhVRoQF8?rlkey=a7ml59zxamiild45vqi1d5xv4&st=t64g1t6d&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/ts9i8l7u8kn8o8ni6uxk9/AFuzgLyPAgJwbJXrhVRoQF8?rlkey=a7ml59zxamiild45vqi1d5xv4&st=t64g1t6d&dl=0)



■『ぷにゃん こねこね』概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ADIT_z-BHvs ]

【タイトル】ぷにゃん こねこね


【発売日】2025年8月21日(木)


【価格】700円(税込)


【ジャンル】パズル


【ゲームプレイ人数】1人


【対応機種】Nintendo Switch(TM)


【対応言語】日本語, 英語


【IARC】3+


【コピーライト】(C) G-MODE Corporation


【公式サイト】https://gmodecorp.com/cs/punyan-konekone


【YouTube】https://youtu.be/ADIT_z-BHvs



【Nintendo Switch(TM)ストアページ】


https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000098773



■『ぷにゃん』とは？



かんたん！かわいい！でも奥深い！


にゃんてん島の猫たち「ぷにゃん」と楽しむ、ぷにぷにはじけるパズルゲーム！



「ぷにゃん」は、にゃんてん島に住むぷにぷにかわいい猫たちといっしょに楽しむ、落ちものパズル＆マージゲーム！


かんたん操作でサクサク遊べるのに、オリジナルルールが加わった奥深い戦略が求められる、新しいパズル体験が待っています！


世界中のプレイヤーと競えるオンラインランキングや、オフラインでの最大4人対戦も搭載！


ひとりでじっくり極めるのも、みんなで対戦して盛り上がるのもお好みのスタイルで楽しめます！



【タイトル】ぷにゃん


【発売日】Nintendo Switch版：2024年12月27日(金)
Steam版：2025年3月25日(火)


【価格】700円(税込)


【ジャンル】パズル


【対応機種】Nintendo Switch(TM), Steam(R)


【対応言語】日本語,英語, 韓国語, 中国語（簡体字）, 中国語（繁体字）


【IARC】3+


【コピーライト】(C) G-MODE Corporation


【公式サイト】https://gmodecorp.com/cs/punyan


【YouTube】https://youtu.be/Jjce9FOISnQ



【Nintendo Switch(TM)ストアページ】


https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000087843


【Steam(R)ストアページ】


https://store.steampowered.com/app/3426020/




■株式会社ジー・モードについて



モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。


自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。


アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。



【公式Web】https://gmodecorp.com


【公式X（旧Twitter）】https://X.com/GmodePR


【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp


【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR


【Weibo】https://weibo.com/gmodepr


【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741


【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE



