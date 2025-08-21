東京で動員55,000人超！話題沸騰の『士郎正宗の世界展』ついに大阪上陸大阪・心斎橋PARCOで9/5開幕！

株式会社パルコ

株式会社パルコは、株式会社講談社とともに2025年9月5日（金）から10月5日（日）まで、大阪・心斎橋PARCOにて、【士郎正宗の世界展～「攻殻機動隊」と創造の軌跡～】初の巡回展を開催いたします。

25年4月より東京・世田谷文学館で開催され、総勢5万5千人を魅了した大反響の展覧会が、ついに関西に上陸します。

大阪会場では、空間に合わせて再構成された展示内容に加え、新たに展覧会オリジナルグッズの販売も決定！

さらに、大阪会場限定デザインの”特典グッズ付チケット”や新柄が追加された来場特典もお見逃しなく！

東京で味わったあの感動を、もう一度。

大阪ならではの士郎正宗の世界を、ぜひお楽しみください。

【開催概要】士郎正宗の世界展 ～「攻殻機動隊」と創造の軌跡～ 大阪会場

■会期：2025年9月5日（金）～10月5日（日）

■会場：心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY（大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3）

※物販会場：心斎橋PARCO 9F EVENT SPACE

■主催：講談社、パルコ

■企画協力：青心社、世田谷文学館 ■特別協力：士郎正宗

■グラフィックデザイン：坂脇慶、飛鷹宏明 ■空間構成：トラフ建築設計事務所

◆展覧会 PARCO ART：https://art.parco.jp/eventhall/detail/?id=1783

公式ウェブサイト：https://www.shirow-masamune-ex.jp

公式X：https://x.com/shirow_ex

◆攻殻機動隊 公式ウェブサイト：https://theghostintheshell.jp

公式X：https://x.com/thegitsofficial

公式YouTubeチャンネル：アカウントユーザー名@GhostintheShellChannel(https://www.youtube.com/@GhostintheShellChannel)

公式グローバルサイト：https://theghostintheshell.jp

【チケット情報】

＜展覧会チケット＞

◆一般：1500円（税込）

※未就学児無料※各種割引対象外

＜前売券＞

対象日：9月5日(金)／6日(土)／7日(日)

前売券販売ページ

https://t.livepocket.jp/t/shinsaibashi-shirow-masamune-ex

販売期間：2025年8月23日（木）12：00～

※先着販売・日時指定

※混雑緩和のため、上記日程は日時指定制入場とさせていただきます。

※入場枠に空きがある場合のみ、当日券を会場受付にて開店より販売いたします。

※上記日程以外にも混雑緩和対応が必要な場合は日時指定制入場とさせていただく可能性がございます。

＜当日券＞

会場受付にて開店より販売いたします。

●チケット情報については適宜下記公式アカウントよりお知らせいたします。

・PARCOART（https://art.parco.jp/eventhall/detail/?id=1783）

・公式Ｘ （@parco_gallery_o(https://x.com/parco_shinsai)）



＜特典グッズ付きチケット＞

価格：4,000円（税込）

・特典グッズ：「展覧会オリジナル スペシャルトートバッグ」

・サイズ：高さ約42×底幅約37cm(持ち手含まず)

※全日対象、なくなり次第終了となります。

【ご来場特典】

【特典グッズ付きチケット】展覧会オリジナルスペシャルトートバッグ

期間中、ご来場特典として士郎正宗イラストミニカード（曜日変わり・全7種、下記参照）を

ご来場時にお渡しいたします。

※入場券をご購入の方のみ、お一人様一枚のお渡しとなります。

大阪会場から発売となる、新グッズを一挙公開！いよいよ9/5（金）から！

大阪会場から新発売となるオリジナルグッズが公開となりました。新柄のTシャツやポスターのほか、複製原稿セットなど展示の余韻を持ち帰ることができるアイテムが新たに登場します。

士郎正宗 プロフィール

●Tシャツ/Black 攻殻機動隊E／販売予定価格：5,500円（税込）●Tシャツ/Black 攻殻機動隊F／販売予定価格：6,600円（税込）●ポスター 攻殻機動隊 カバー／販売予定価格：1,100円（税込）●攻殻機動隊 Blistazキーホルダー／販売予定価格：1,200円（税込）●ラバーキーホルダー 素子／販売予定価格：1,500円（税込）●ラバーキーホルダー バトー／販売予定価格：1,500円（税込）●複製原稿10枚セット（B4サイズ）／販売予定価格：9,350円（税込）

兵庫県生まれ。漫画家・イラストレーター。1980 年にマンガやイラストの分野で活動開始、1985 年に『アップルシード』で商業デビュー。1989 年に代表作『攻殻機動隊』の連載を開始。アニメ作品『ブラックマジック M-66』には共同監督として参加している。そのほか、ゲームや画集などさまざまな制作分野で活躍。