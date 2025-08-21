〈レペット〉世界に1足だけのオリジナルシューズを作ることができる「アトリエレペット」JR名古屋タカシマヤ店にて開催｜オーダーで人気キーリングをプレゼント！

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するRepetto（レペット）は、8月27日(水)～9月9日(火) の期間、ジェイアール名古屋タカシマヤ店にてバレリーナシューズのセミオーダーシステム「アトリエレペット」を開催いたします。

約100種類のマテリアルやグログランテープ、シューレースを組み合わせて世界に1足だけのシューズを作ることができます。

オーダーされたシューズは、フランス・ドルドーニュ地方のアトリエにて職人達によって一つ一つ丁寧に手作りされ、約3か月半後にあなたのもとへ届きます。

さらに、ジェイアール名古屋タカシマヤ開店25周年を記念し、アトリエレペットをオーダーいただいた方には、レペットの人気アイテム、バレエシューズをモチーフにした「Mini Chausson Key Ring」をプレゼントいたします。



「Mini Chausson Key Ring」よりお好きなカラーを1点お選びいただき、自社工場で生じた様々なデッドストックレザーを再利用したロゴチャームやリボンで、お客様のオリジナルキーリングにカスタマイズいただけます。

この特別な機会にオリジナルシューズをオーダーしてみませんか。

Mini Chausson Key Ring ※写真はイメージです。マテリアルグログランテープシューレースオプションチャーム

【対象モデル】

Ballerinas Base（バレリーナ ベース）

アイコンモデルのサンドリオンをはじめとするラウンドトゥのバレエシューズ。ヒールの高さやヴァンプの長さを変えることでオリジナルのモデルが完成します。深い甲が特徴の「Lilouh（リル）」と、つま先が切り返しデザインになった「Flora（フローラ）」もオーダー可能です。

Zizi (ジジ)

フランスを代表する芸術家セルジュ・ゲンズブールが愛用したことでも知られるレースアップシューズ。

Michael（マイケル)

コンフォートなローファーシューズ。

【開催概要】

■期間

8月27日(水)～9月9日(火)

■価格

レディース税込 73,700円から

■サイズ

レディース 22.0cm～26.7cm



※一部サイズ、マテリアルの御用意が無いモデルもございます。

※フランスのアトリエで製作されるため、お渡しまで約3か月半頂戴いたします。

※承り状況によりお渡しまでお時間をいただく場合がございます

■店舗

レペットジェイアール名古屋タカシマヤ店

https://www.repetto.jp/our-boutiques/?c=jr

【About Repetto】

1947年、振付家の息子であるローラン・プティの助言によりローズ・レペットがダンスシューズをデザインしたことから始まったブランド。その後ブリジット・バルドーの要望によって誕生したフラットバレリーナシューズの成功からレペットの神話が生まれました。伝統的な技術を用いて手作りされた靴は、確かなクオリティと美しさを約束します。

【レペット日本公式アカウント】

Website: https://www.repetto.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/repettojapan/

Facebook: https://www.facebook.com/RepettoJapan/

LINE: https://page.line.me/153fmndv?openQrModal=true