「本の世界」を駆ける2DアクションRPG『魔法司書アリアナ ～七英傑の書～』本日発売！　キャラクターデザインのKYK氏による記念イラスト公開！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、本日8月21日（木）、Nintendo Switch(TM)/PS(R)5/PS(R)4用ゲームソフト『魔法司書アリアナ ～七英傑の書～』を発売いたしました。



◆『魔法司書アリアナ ～七英傑の書～』本日発売！




Nintendo Switch/PS5/PS4対応『魔法司書アリアナ ～七英傑の書～』が本日2025年8月21日（木）発売！


キャラクターデザインのKYK氏（ハイド所属）による記念イラストを公開！


主人公の司書官“アリアナ・ヴィレリス”(CV:周央サンゴ)となって、改ざんされてしまった魔法書「七英傑の書」（読み：ななえいけつのしょ）の中に入り、はびこる魔物を退治して修繕していく2DアクションRPGです。



◆改ざんされた「七英傑の書」を修繕するため多彩な魔法とアクションを駆使せよ！


主人公・アリアナは、さまざまな魔法書を納めた図書館に勤める司書官。


何者かに改ざんされた「七英傑の書」を元に戻すため、世界でただ一人アリアナだけが使える「書の中に入る魔法」を使い、修繕します。






「七英傑の書」の中では“雨が降る森”や“火山に建つ要塞”など、さまざまなロケーションがアリアナを待ち受けます！


多彩な魔法とアクションを駆使して、本の世界を冒険しましょう！






詳細なゲーム情報は公式サイトでも公開中です！


▼『魔法司書アリアナ ～七英傑の書～』公式サイト


https://www.compileheart.com/ariana/



◆豪華特典付きのスペシャルエディションも同日発売！


豪華特典付きの『魔法司書アリアナ ～七英傑の書～』スペシャルエディションも同日発売。




▲『魔法司書アリアナ ～七英傑の書～』スペシャルエディション

“スペシャルエディション”には、作中に登場するアイテム」を模した「司書官のペン」-特製羽根ペン-や、キャラクターデザインのKYK氏（ハイド所属）による設定画などが収録された「司書官魔法書」-特製ハードカバーブック-」、BGMが収録された「司書官のお暇」-特製サウンドトラックCD-が同梱。




▲『魔法司書アリアナ ～七英傑の書～』デジタルデラックスエディション

さらにダウンロード版には、“デジタルデラックスエディション”が発売！


Nintendo SwitchやPlayStation5などのゲーム機で楽しめるデジタルアートブックとデジタルサウンドトラック付のエディションです。



▼スペシャルエディション情報


https://www.compileheart.com/ariana/info/?page=special_edition


▼デジタルデラックスエディション情報


https://www.compileheart.com/ariana/info/?page=digital



【製品情報】


タイトル：魔法司書アリアナ ～七英傑の書～
プラットフォーム：Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4
　※PlayStation(R)4はダウンロード販売のみ
ジャンル：2DアクションRPG
CERO：「B」12才以上対象
プレイ人数：1人
価格：【パッケージ】通常版　\7,480（税込）
【パッケージ】スペシャルエディション　\15,180（税込）
【ダウンロード】スタンダードエディション　\7,480（税込）
【ダウンロード】デジタルデラックスエディション　\9,680（税込）
発売予定日：2025年8月21日（木）発売
公式サイト：https://www.compileheart.com/ariana/
権利表記：(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/HYDE, Inc.