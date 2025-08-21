コクヨのインハウスデザイナーによる日常の「いいな」を翻訳する写真展「Collective Sense」を開催

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、空間設計のインハウスデザイナーによる写真展を、コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」にて8月25日（月）から9月5日（金）まで開催いたします。

1. 写真展「Collective Sense」とは

AIとの差別化として「人間の感覚」に注目が集まる時代に、インハウスデザイナーは、「クライアントの課題をいかに解くか」という「課題解決」の視点からデザインの思考をスタートさせることが多く、「いいな」といった「感覚」起点のデザインが少ないことへ疑問を持ったことをきっかけにこの企画がスタートしました。

デザイナー6名が、コクヨ東京品川本社を中心にした徒歩圏内を対象とし、日常の風景の中で「いいな」と感じた瞬間を写真に収め、300枚にも及ぶ写真を整理する中で共通して見えた感覚を「Collective Sense」と名付け、その感覚の言語化を行いました。

写真展では、言語化し翻訳された感覚と写真を展示します。

課題解決型のデザイン手法ではたどり着かない、人々が「いいな」と感じる感性を丁寧に拾い上げることで、デザインをより普遍的に、よりよいものへと到達させる実験的な試みです。

予約不要でどなたでもご覧いただけます。皆様ぜひご来場ください。

本展示で言語化された感覚を身体感覚に落とし込むプロダクト展示を2025年11月に開催されるCulture Snackにて開催予定です。

翻訳された感覚と写真

2. 開催概要

Collective Sense chapter 01 感覚の翻訳

開催期間：2025年8月25日（月）～9月5日（金）

開催時間：平日9：00～18：00

開催場所：コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」内

パブリックスペース「TERRACE」にて開催（屋外）

住所：東京都港区港南1-8-35

入場料：無料

予約：不要

企画：コクヨ株式会社グローバルワークプレイス本部スペースソリューション本部

クリエイティブデザイン部

Collective Sense公式Instagram ：https://www.instagram.com/__cd1g__/

THE CAMPUS公式HP：https://the-campus.net/

開催会場：コクヨ品川オフィス THE CAMPUS パブリックスペース「TERRACE」

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。



【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/