「ヤングアニマルWeb」人気作品『またね、神様』10エピソード無料キャンペーン実施！！

株式会社白泉社(C)︎ヴヤマ/白泉社

ヤングアニマルWeb人気作品キャンペーン！！『またね、神様』10エピソード無料キャンペーン実施！！

※会員限定で無料になる話も含まれます。

9/3(水)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！

【ヴヤマ『またね、神様』あらすじ】

両は、美しい同級生・幸太郎に恋をしていた。次第に仲を深めていく2人だったが、ある日、両はクラスメイトから幸太郎の家庭にまつわる「ある噂」を聞いてしまう。両が幸太郎の家を訪れ目にしたのは、「儀式」と称して身体を捧げる幸太郎の姿でー。狂おしくて純情なダーク・ラブストーリー。

【ヤングアニマルWeb】『またね、神様』はこちらから↓

https://younganimal.com/episodes/f141962a5122c

【コミックス情報】上下巻好評発売中

ヴヤマ『またね、神様 上』書影またね、神様 上巻

■著者名： ヴヤマ

■ISBNコード：9784592721628

■シリーズ名：書籍扱い花丸コミックス

■定価：880円（本体800円＋税10%）

■発売日：2025.4.4

ヴヤマ『またね、神様 下』書影またね、神様 下巻

■著者名： ヴヤマ

■ISBNコード：9784592721635

■シリーズ名：書籍扱い花丸コミックス

■定価：935円（本体850円＋税10%）

■発売日：2025.4.4

同居生活をすることになった両と幸太郎。幸太郎は、腕を骨折した両を甲斐甲斐しくサポートする。お互いを激しく求め合い、幸せな日々を過ごす２人だったが、ひとつの「嘘」をきっかけに状況は一変して…。