振付家・遠藤康行のダンスカンパニー Endo Ballet Atelier の第一回公演『THE FIRST PULSE』上演決定！

写真拡大 (全2枚)

ロングランプランニング株式会社



Endo Ballet Atelier　第1回　カルト・ブランシュ公演『THE FIRST PULSE』が2025年10月27日 (月)に西荻地域区民センター　勤労福祉会館ホール（東京都 杉並区 桃井 4丁目3番2号）にて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




チケットはこちら :
https://www.confetti-web.com/events/9885


公式サイト
https://endoballetatelier.com/



伝統と革新が交差し、境界を超えて生まれる新たなダンスカンパニー。


Endo Ballet Atelier の初公演へようこそ。



Endo Ballet Atelierは、国際舞台で活躍した振付家・遠藤康行が、若き才能と創造するダンスカンパニー。クラシックの強靭さとコンテンポラリーの自由さを武器に、ジャンルの境界を越えた、心を揺さぶる表現を追求します。第一回となる本公演では、Endo Ballet Atelier がこれから紡いでいくストーリー、私たちのアイデンティティを示す二部構成でお届けします。



第一に「肖像（Portraits）」


ここに集まったクラシックとコンテンポラリーのテクニックを自在に操るダンサー達の個性と身体性に光を当てます。


第二に「序章（Prologue）」


私たちはこれから様々な手法で作品の創造に挑みます。


今回はその片鱗、「習作（スタディ）」をご覧いただきます。



ダンサーお披露目ともなるEndo Ballet Atelier の記念すべき第一回をお楽しみください！



公演概要

Endo Ballet Atelier　第1回　カルト・ブランシュ公演『THE FIRST PULSE』


公演日：2025年10月27日 (月)　18：00開場／18:45開演


会場：西荻地域区民センター　勤労福祉会館ホール（東京都 杉並区 桃井 4丁目3番2号）



■出演者


遠藤ゆま　市ノ澤直希　小川更紗


河部円歌　斉藤真結花　酒井亜彌音


先山実花　佐藤萌子　須貝紗弓


染谷智香　田代幸恵　中川怜菜


宮川蒼乃　宮野愛葉　森實紗彩


吉澤桃華　吉田瞳来



■スタッフ


芸術監督　遠藤康行


舞台美術　長谷川匠


音響　佐藤利彦


衣装　tomonaco 朝長靖子、Endo Ballet Atelier


バレエミストレス　原田舞子


HP・チラシ 構成デザイン アシスタント　遠藤ゆま


制作　Endo Ballet Atelier 事務局



■チケット料金


全席指定：2,500円（税込）



チケットサイト「カンフェティ」
チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com