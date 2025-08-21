振付家・遠藤康行のダンスカンパニー Endo Ballet Atelier の第一回公演『THE FIRST PULSE』上演決定！

ロングランプランニング株式会社

Endo Ballet Atelier 第1回 カルト・ブランシュ公演『THE FIRST PULSE』が2025年10月27日 (月)に西荻地域区民センター 勤労福祉会館ホール（東京都 杉並区 桃井 4丁目3番2号）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケットはこちら :https://www.confetti-web.com/events/9885

公式サイト

https://endoballetatelier.com/



伝統と革新が交差し、境界を超えて生まれる新たなダンスカンパニー。

Endo Ballet Atelier の初公演へようこそ。



Endo Ballet Atelierは、国際舞台で活躍した振付家・遠藤康行が、若き才能と創造するダンスカンパニー。クラシックの強靭さとコンテンポラリーの自由さを武器に、ジャンルの境界を越えた、心を揺さぶる表現を追求します。第一回となる本公演では、Endo Ballet Atelier がこれから紡いでいくストーリー、私たちのアイデンティティを示す二部構成でお届けします。

第一に「肖像（Portraits）」

ここに集まったクラシックとコンテンポラリーのテクニックを自在に操るダンサー達の個性と身体性に光を当てます。

第二に「序章（Prologue）」

私たちはこれから様々な手法で作品の創造に挑みます。

今回はその片鱗、「習作（スタディ）」をご覧いただきます。

ダンサーお披露目ともなるEndo Ballet Atelier の記念すべき第一回をお楽しみください！

公演概要

Endo Ballet Atelier 第1回 カルト・ブランシュ公演『THE FIRST PULSE』

公演日：2025年10月27日 (月) 18：00開場／18:45開演

会場：西荻地域区民センター 勤労福祉会館ホール（東京都 杉並区 桃井 4丁目3番2号）

■出演者

遠藤ゆま 市ノ澤直希 小川更紗

河部円歌 斉藤真結花 酒井亜彌音

先山実花 佐藤萌子 須貝紗弓

染谷智香 田代幸恵 中川怜菜

宮川蒼乃 宮野愛葉 森實紗彩

吉澤桃華 吉田瞳来

■スタッフ

芸術監督 遠藤康行

舞台美術 長谷川匠

音響 佐藤利彦

衣装 tomonaco 朝長靖子、Endo Ballet Atelier

バレエミストレス 原田舞子

HP・チラシ 構成デザイン アシスタント 遠藤ゆま

制作 Endo Ballet Atelier 事務局

■チケット料金

全席指定：2,500円（税込）

