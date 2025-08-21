カルビーの「じゃがりこ」がポテトサラダに！カルビー監修『じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ』を発売

株式会社日本アクセス

株式会社日本アクセス（所在地：東京都品川区、代表取締役社長 社長執行役員 CEO：服部 真也、以下：日本アクセス）は、カルビー株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：江原 信、以下：カルビー）の協力のもと開発したチルド包装惣菜を９月22日（月）から発売いたします。

【商品特徴】

カルビーのじゃがりこ サラダ味をポテトサラダで再現？！

「じゃがりこ」の楽しい味わいは残したまま、マヨネーズの酸味が苦手なお子さまでも食べやすいよう、甘みを強調した味わいに仕上げました。

野菜のカットサイズにもこだわり！

国産じゃがいもを使用し、パセリや人参といった野菜の種類だけでなく、そのカットサイズも「じゃがりこ」を再現しました。

パッケージも注目

「じゃがりこ」パッケージと同じ緑をベースに使用し、イメージキャラクターのキリン（じゃがお）、じゃがりこパッケージ、じゃがりこスティックを散りばめ従来の惣菜商品にはない躍動感、ワクワク感を演出。売場で選ぶ楽しさを提供します。

朝昼晩の食事に追加できるメニューの１品として

「おいしさ、手間抜き、もう１品」に話題性のある商品で食卓を彩ります。

商品概要

商品名 ：じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ

内容量 ：100ｇ

価 格 ：希望小売価格 198円（税抜）

保存方法：要冷蔵

賞味期間：45日

発売日

2025年９月22日（月）/ スーパーマーケットなど全国の小売店舗

2025年９月16日（火）/ 全国のファミリーマート店舗で先行発売（※一部店舗にて取り扱い）

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

※店舗によっては、お取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がございます。